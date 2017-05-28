За «Кузню» велено молчать! Неотправленное письмо депутатов Владимиру Путину

Депутаты новокузнецкого горсовета пытались сохранить «Кузню» в КХЛ, направив коллективное обращение президенту РФ. Но им не позволили.

Любопытная история всплыла после исключения новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ. Как выяснил обозреватель «Советского спорта», жители сибирского города были обеспокоены судьбой своей команды. И их чаяния были переданы в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов.

23 мая, аккурат, накануне Совета директоров КХЛ, где и решалась судьба «Кузни», депутаты собрались на экстренное заседание, где обсуждали судьбу своего хоккейного клуба.

По итогам этого заседания было подготовлено и одобрено обращение в адрес президента России Владимира Путина. Его подписали 36 новокузнецких депутатов. И в нем избранники народа просили сохранить клуб в КХЛ.

Вот текст этого обращения:

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Однако, это письмо так в итоге и не было отправлено президенту. Более того, журналистов, присутствующих на этом заседание просили никоим образом не упоминать об этой резолюции в своих репортаж и видеосюжетах.

Видимо, кто-то сверху решил, что «Кузню» спасать не надо. Что приговор ей уже вынесен и обжалованию не подлежит. Причем, сделано это было на уровне властей Новокузнецка.

Ну а через день лига, как вы уже знаете, исключила «Металлург» из числа членов КХЛ.

Причем, почти все представители других клубов, проголосовавшие за исключение «Кузни» с сожалением говорили о судьбе клуба. И выражали надежду, что он вернется в элиту более сильным, с надежными спонсорами…

Однако после всплывшего факта о неотправленном письме депутатов возникают большие сомнения в том, что в самом городе и области есть заинтересованность в клубе КХЛ.

То есть его жители, болельщики и даже депутаты – за то, чтобы элитная команда в Новокузнецке была. А вот те, кто стоит над ними настолько выше, что может 36 депутатам запросто рты заткнуть… Они, похоже, против.

Ну и как тут клубу выжить?