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Черчесов идет в отбор. Как сборная России уже обыграла «новозеландцев» (видео)

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Смолов и Станислав Черчесов
Федор Смолов и Станислав ЧерчесовФото: РФС

Почему сборная готовится в Австрии, а не в России, зачем Гилерме на тренировке очки, если не от солнца и почему Черчесов – в порядке. Ответы в репортаже корреспондента «Советского спорта».

КТО, ЕСЛИ НЕ Я?

Если бы Нойштифт умел петь, он бы пел голосом Земфиры. Вкрадчиво, но смело:

«Кто показал тебе звезды утром?
Кто научил тебя видеть ночью?
Кто, если не я?
Я, я всегда буду за тобой.
Я, я всегда буду за тебя.
Нет, не отпущу».

Спустя три дня тренировок становится окончательно понятно, что Черчесов был прав – это идеальное место для подготовки к большому турниру. Деревенское спокойствие и уединение, но с городскими удобствами. А главное из этих удобств – идеальное поле местного стадиончика, который оборудован всем необходимым: системой полива газона, шатром, где находится тренажерный зал. Фишечки, конусы, большие ворота, маленькие. В общем, всем.

Но также красиво, вдохновенно и одновременно с этим уединенно может быть, например, в Карелии, на Алтае, на Кавказе. Только там нет ни идеальных полей, ни тренировочных баз. Поэтому банальный вопрос, почему сборная не готовится в России, отпадает. Нет, Нойштифт нас не отпустит.

ТРЕВОГА БЕЗ ПОВОДА

Пока самым волнующим моментом в жизни игроков, тренеров и журналистов в Австрии стал вой сирены, которая, видимо, служит для экстренного оповещения жителей. Но, спокойствие, включение было плановым, поэтому за сигналом ничего не последовало.

В остальном – тренировки, тренировки, полеты на параплане. Шучу – конечно же, снова тренировки. Занятия у сборной одноразовые, но интенсивные. И некоторые из них длятся по два часа – под припекающим австрийским солнцем. Думалось, что именно из-за него вратари часть тренировки занимались в очках. Но – нет. Это, как потом объяснил Гилерме, специальный гаджет, чтобы тренировать концентрацию.

Фото: РФС

В субботы начались упражнения в спортзале. Большинство тренировались без видимых ограничений. Только Артем Дзюба о чем-то довольно долго беседовал с врачом команды Эдуардом Безугловым. Но на следующий день форвард «Зенита» принимал участие во всех беговых упражнениях, в том числе и в изнурительном йо-йо-тесте.

Гилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросов

ЧЕРЧЕСОВ – В ОТБОРЕ

А в воскресенье, наконец, нам удалось увидеть нечто большее, чем просто разминку. Целое игровое упражнение. Суть его проста: отработать до автоматизма умение «отваливаться» от защитников. Защитников исполняли манекены. И своей вовлеченностью в футбольное действо они напоминали игроков сборной Новой Зеландии. Это если мыслить стереотипами. Реальность – жестче. Поговаривают, уже все научились играть. Только вы – никому, ладно? Инсайд.

Технология упражнения такова: идет передача – одно касание на прием, а вторым – резкий уход с места. Именно на резкости делал акцент Черчесов. Поэтому во время упражнения служил для футболистов этаким метрономом, крича: «Раз, два, раз, два». Где «раз» – это прием, «два» – это резкий уход.

– Отрывайтесь сразу! – настаивал Черчесов.

Видимо, почувствовав, что одних слов мало, главный тренер сборной России пошел в отбор. Лично. И чуть не «накрыл» Глушакова и Васина. После этого дело пошло резче.

Затем было упражнение на четырех маленьких воротах, расположенных в линию. Его смысл в том, чтобы игроки привыкали быстро сменять направление атаки, а защитники, естественно, – подстраиваться под эти изменения.

То есть, собрав защитников, например, у одних ворот, группа нападающих могла резко развернуть атаку длинным пасом, чтобы забить в никем не прикрытые ворота.

Пока футболисты упорно тренировались, подоспела хорошая новость: в расположение сборной приехал Роман Нойштедтер. Сезон для его «Фенербахче» закончился и он сразу же отправился в Австрию. Теперь заживем.

Видео открытой тренировки сборной России. Упражнения с манекенами - с середины видео.

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