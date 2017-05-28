«Футболист? Значит, в рубашке, пиджаке и галстуке…» Бекхэм – о своем старте

«Советский спорт» уже знакомил своего читателя с теми правилами, которые выработал для своих тренировок один из самых знаменитых футболистов планеты. Сегодня, с разрешения издательства «ЭКСМО», мы публикуем небольшой фрагмент книги «Моя система тренировок», который рассказывает о том, как некогда юный Дэвид Бекхэм приходил к пониманию, что такое футбол в его жизни (по этой ссылке – начало истории).

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Родители объяснили мне и моим сестрам, что в жизни без тяжелого труда награду получить нельзя. Даже когда я в самом раннем возрасте прекрасно играл за местную «воскресную» команду «Ridgeway Rovers», отец говорил только: «Сегодня ты хорошо играл, молодец». Не было ни похвалы, ни рукоплесканий. Даже Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед» хвалил меня больше, чем отец тогда, в детстве!

Такое отношение было верным: из-за него я постоянно стремился совершенствоваться. Зато если я играл плохо, отец, наоборот, постоянно разбирал, что я делал не так. Он объяснял мне каждую мою ошибку, каждый неверный пас, каждый пропущенный удар.

Думаю, благодаря этому я хорошо помню несколько действительно удачных игр. Однажды мы победили со счетом 21:0, и это было непросто. И противник тогда играл совсем неплохо, просто мы на самом деле сыграли отлично.

«Ridgeway Rovers» были замечательной командой. Парень по имени Стюарт Андервуд создал этот новый клуб, когда мне было семь лет. Я пришел пробоваться в команду и, наверное, показал себя достаточно хорошо, потому что вскоре вступил в свой первый футбольный клуб. Стюарт был великолепен и управлял клубом далеко не на любительском уровне. Разумеется, в «Ridgeway Rovers» было очень весело, но даже в те годы, если я вдруг играл плохо, Стюарту ничего не стоило мне это объяснить. Так я играл и получал полезные советы в два уха – от Стюарта и от отца.

Игрок «Ridgeway Rovers» чувствовал себя избранным. Те дни в лондонском Чейз-парке давно в прошлом. Мы были великолепным воскресным клубом, и чувствовать себя его частью было просто здорово! Мы ездили в турне по Европе, например, в Германию и Нидерланды, это очень памятные события: какой ребенок не любит путешествовать и играть против иностранной команды? Мы казались себе особенными – но, что еще более важно, мы чувствовали себя профессиональными спортсменами. Это ощущение – главное, что могут дать детям футбольные турне и футбольная школа.

В детстве я постоянно искал место, де можно попинать мяч. Парк, детская площадка, двор нашего дома, любой свободный клочок земли – я тренировался везде, где мог. Как любой ребенок, я представлял себя игроком «Манчестер Юнайтед» или как участвую в матче за сборную: вот я легко обхожу растерянного вратаря бразильцев и забиваю победный гол. Турне по Европе с футбольным клубом Стюарта приблизило меня к мечте еще на один шаг.

Заниматься клубом Стюарту помогал парень по имени Стив Кирби. Он был владельцем фирмы, выпускавшей спортивные костюмы, так что мы все носили красивые новенькие тренировочные костюмы наравне с формой команды и выглядели потрясающе. У нас были даже логотипы спонсоров на футболках, мы чувствовали себя настоящими профи.

Тренировки шли два раза в неделю. Отец всегда интересовался играми и тренировками, но большую часть времени он ходил на работу, так что по вторникам и четвергам на занятия меня возила мама. Многие воспринимают такое отношение как нечто само собой разумеющееся, но если семья вас поддерживает, то многое в жизни дается легче. Например, можно заняться любимым делом, что я и делал.

С девяти лет я ездил на игры с клубом в рубашке, пиджаке и галстуке. Многим ребятам и их родителям это правило не нравилось, но Стюарт настаивал. Я, наоборот, оставался доволен: мы были совсем как профессиональные футболисты! Я рос, чувствуя себя спортсменом, и это было замечательно…