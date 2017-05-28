Жгут пиротехнику и ругаются матом. За что и на какие суммы штрафовал КДК

«Советский спорт» рассказывает, за что и на какие суммы КДК штрафовал клубы премьер-лиги в минувшем сезоне.

«Спартак» и «Терек»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС нашел нарушения в 132 матчах чемпионата, оштрафовав клубы на общую сумму 19,7 миллиона рублей. Самым урожайным стал последний тур, а самым криминальным – матч «Арсенал» – «Спартак», пополнивший бюджет РФС на 1,4 млн.

«Спартак» остается главным нарушителем, причем с каждым годом он все дальше отрывается от преследователей. Показатель минувшего сезона – почти 7,2 млн., что – только вдумайтесь! – составляет 36% от всех штрафов. 97% из этих 7,2 млн. пришлись на выходки болельщиков. «Спартак» – единственный, кто был наказан по статье «беспорядки на стадионе».

Штрафы КДК

Что еще интересного в этой таблице? Это бронза «Зенита». Было время, когда питерцы соревновались с красно-белыми и даже опережали их. Видимо, болеть стали намного культурнее. Это «Краснодар», который впервые с момента выхода в премьер-лигу финишировал не на последнем месте. «Быки» были оштрафованы всего три раза: на 100 тысяч – за необеспечение безопасности на стадионе (легко догадаться, в каком матче это было – со «Спартаком», конечно же) и два раза по 10 и 20 тысяч – за выход Игоря Шалимова за пределы технической зоны. За поведение своих болельщиков «Краснодар» не заплатил ни копейки.

Есть еще «Терек». Он любопытен тем, что 635 тысяч из 895 заплатил за «иные нарушения регламента». Именно с такой формулировкой выступал КДК. Всем клубам влепили штраф с этим обоснованием на 675 тысяч, 635 из которых «Тереку». Что же это за «иные нарушения» такие?

Статья 111 дисциплинарного регламента не проясняет этот вопрос – «Нарушения игроком, клубом и официальным лицом клуба регламента соревнований, которые не подпадают под действие других норм настоящего регламента, – наказывается штрафом в соответствии с пунктом 33 приложения № 1 к настоящему регламенту».

Остается только догадываться.

Пиротехника и мат

88% всех штрафов пришлись на различные болельщицкие нарушения. Для удобства мы их объединили в несколько пунктов. Например, пиротехника – это и использование, и бросание файеров на поле. Под неправомерным поведением зрителей следует понимать несогласованные баннеры, баннеры оскорбительного содержания, появление лиц на поле и другие нарушения регламента.

Нарушения

«Спартак» – лидер по всем дисциплинарным статьям. Кроме той, где лидирует «Терек». Он нажег пиротехники на 3,7 млн., наскандировал на 850 тысяч, нахулиганил (баннеры, массовое появление лиц и прочее) еще на 2,4 млн. «Спартаку» даже был выписан очень редкий штраф – «за причинение зрителями имущественного ущерба объекту». Причем дважды. Речь идет, как вы догадались, о праздновании красно-белыми чемпионства в Перми и Туле. Особенно в Туле. Там же были и беспорядки на стадионе – и это единственное нарушение по этой статье для всех команд.

Каррера и Гончаренко

Главный тренер «Спартака» не отстает от болельщиков – в минувшем сезоне он был оштрафован на 220 тысяч, что намного больше, чем у ближайших преследователей – Юрия Семина и Рашида Рахимова.

За что? 120 тысяч за выход за пределы технической зоны, еще 100 тысяч за неучастие в пресс-конференции и флеш-интервью. И это Карреру еще не наказали за аналогичные нарушения в Туле. Итальянец не пришел на пресс-конференцию, как сам объяснил, из-за вакханалии на поле. Видимо, КДК счет это объяснение убедительным.

Тренеры

Виктор Гончаренко – единственный, кто был оштрафован как главный тренер двух команд – «Уфы» и ЦСКА.







