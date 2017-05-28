Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер2:6, 2:6Макарова
Формула-1  Гран-при Монако. Гонка
Баскетбол  ЦСКА84 : 71Локомотив
Теннис  МакХэйл5:7, 4:6Кузнецова
Футбол  Оренбург0 : 0 (3:5)СКА-Хабаровск
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Енисей
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жгут пиротехнику и ругаются матом. За что и на какие суммы штрафовал КДК

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фанаты "Спартака"
Фанаты "Спартака"Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

«Советский спорт» рассказывает, за что и на какие суммы КДК штрафовал клубы премьер-лиги в минувшем сезоне.

«Спартак» и «Терек»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС нашел нарушения в 132 матчах чемпионата, оштрафовав клубы на общую сумму 19,7 миллиона рублей. Самым урожайным стал последний тур, а самым криминальным – матч «Арсенал» – «Спартак», пополнивший бюджет РФС на 1,4 млн.

«Спартак» остается главным нарушителем, причем с каждым годом он все дальше отрывается от преследователей. Показатель минувшего сезона – почти 7,2 млн., что – только вдумайтесь! – составляет 36% от всех штрафов. 97% из этих 7,2 млн. пришлись на выходки болельщиков. «Спартак» – единственный, кто был наказан по статье «беспорядки на стадионе».

Штрафы КДК

Что еще интересного в этой таблице? Это бронза «Зенита». Было время, когда питерцы соревновались с красно-белыми и даже опережали их. Видимо, болеть стали намного культурнее. Это «Краснодар», который впервые с момента выхода в премьер-лигу финишировал не на последнем месте. «Быки» были оштрафованы всего три раза: на 100 тысяч – за необеспечение безопасности на стадионе (легко догадаться, в каком матче это было – со «Спартаком», конечно же) и два раза по 10 и 20 тысяч – за выход Игоря Шалимова за пределы технической зоны. За поведение своих болельщиков «Краснодар» не заплатил ни копейки.

Есть еще «Терек». Он любопытен тем, что 635 тысяч из 895 заплатил за «иные нарушения регламента». Именно с такой формулировкой выступал КДК. Всем клубам влепили штраф с этим обоснованием на 675 тысяч, 635 из которых «Тереку». Что же это за «иные нарушения» такие?

Статья 111 дисциплинарного регламента не проясняет этот вопрос – «Нарушения игроком, клубом и официальным лицом клуба регламента соревнований, которые не подпадают под действие других норм настоящего регламента, – наказывается штрафом в соответствии с пунктом 33 приложения № 1 к настоящему регламенту».

Остается только догадываться.

Пиротехника и мат

88% всех штрафов пришлись на различные болельщицкие нарушения. Для удобства мы их объединили в несколько пунктов. Например, пиротехника – это и использование, и бросание файеров на поле. Под неправомерным поведением зрителей следует понимать несогласованные баннеры, баннеры оскорбительного содержания, появление лиц на поле и другие нарушения регламента.

Нарушения

«Спартак» – лидер по всем дисциплинарным статьям. Кроме той, где лидирует «Терек». Он нажег пиротехники на 3,7 млн., наскандировал на 850 тысяч, нахулиганил (баннеры, массовое появление лиц и прочее) еще на 2,4 млн. «Спартаку» даже был выписан очень редкий штраф – «за причинение зрителями имущественного ущерба объекту». Причем дважды. Речь идет, как вы догадались, о праздновании красно-белыми чемпионства в Перми и Туле. Особенно в Туле. Там же были и беспорядки на стадионе – и это единственное нарушение по этой статье для всех команд.

Каррера и Гончаренко

Главный тренер «Спартака» не отстает от болельщиков – в минувшем сезоне он был оштрафован на 220 тысяч, что намного больше, чем у ближайших преследователей – Юрия Семина и Рашида Рахимова.

За что? 120 тысяч за выход за пределы технической зоны, еще 100 тысяч за неучастие в пресс-конференции и флеш-интервью. И это Карреру еще не наказали за аналогичные нарушения в Туле. Итальянец не пришел на пресс-конференцию, как сам объяснил, из-за вакханалии на поле. Видимо, КДК счет это объяснение убедительным.

Тренеры

Виктор Гончаренко – единственный, кто был оштрафован как главный тренер двух команд – «Уфы» и ЦСКА.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нигерийский форвард согласился перейти в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛНигерийский форвард согласился перейти в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» расторг контракт с ЛуческуМирча Луческу покинул пост главного тренера «Зенита», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Макарова выбила Кербер на «Ролан Гаррос», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» будут играть в РФПЛ, Феттель победил в Монако. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛФутболисты тульского «Арсенала» на своем поле переиграли «Енисей» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге со счетом 1:0.Андрей Гордеев: Я с самого начала говорил, что не надо бояться премьер-лигиБывший главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев прокомментировал выход команды в РФПЛ.Каррера – самый недисциплинированный тренер премьер-лигиВ минувшем сезоне премьер-лиги КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Массимо Карреру на 220 тысяч рублей.В минувшем сезоне болельщики нажгли пиротехники на 8,6 миллиона рублейВ минувшем сезоне премьер-лиги болельщики нажгли пиротехники на 8,6 миллиона рублей. Именно на такую сумму были оштрафованы все клубы.Роберт Евдокимов: Наверное, мое время в «Оренбурге» закончилосьГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями после второго переходного матча за право выступать в премьер-лиге против «СКА-Хабаровска». Напомним, что оба матча завершились вничью (0:0), а в серии пенальти точнее оказались хабаровчане.Руслан Корян: Не соображаю, что происходит, не понимаю, что мы в РФПЛ!Нападающий «СКА-Хабаровска» Руслан Корян поделился эмоциями от выхода команды в РФПЛ.ВИДЕО ДНЯ: Радость футболистов «СКА-Хабаровска» после выхода в РФПЛ«СКА-Хабаровск» вышел в РФПЛ, обыграв по сумме двух матчей «Оренбург». Напомним, что оба стыковых матча завершились вничью (0:0), а в серии пенальти клуб из Хабаровска победил со счетом 5:3.Гендиректор «СКА-Хабаровска»: Нет сомнений в достойном финансировании клубаГенеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал, что у него нет сомнений в том, что клуб получит достойное финансирования для выступления в РФПЛ.Василий Столыпин: Будущее Евдокимова в «Оренбурге» еще будет обсуждатьсяПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, что обсудит будущее главного тренера команды Роберта Евдокимова с ним лично.«Арсенал» – «Енисей» – 1:0. Как это было«Арсенал» – «Енисей» – 1:0. Как это былоВ рамках ответного переходного матча за право играть в РФПЛ тульский «Арсенал» сыграет с красноярским «Енисеем».Марио Фернандес успешно перенес операциюЗащитник ЦСКА Марио Фернандес был успешно прооперирован в Бразилии после травмы носа. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.«СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» и вышел в премьер-лигуФутболисты «СКА-Хабаровска» переиграли «Оренбург» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге в серии пенальти со счетом 5:3.«Зенит» успешно начал переговоры по контракту с Манчини«Зенит» ведет переговоры с известным итальянским тренером Роберто Манчини. Об этом сообщают итальянские СМИ.Гилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросовГилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросовИгроки сборной России Маринато Гилерме и Александр Ерохин после открытой тренировки ответили на вопросы журналистов.Маринато Гилерме: «Локомотиву» не нужна смена тренера. Хочу, чтобы Семин осталсяВратарь московского «Локомотива» Гилерме хочет, чтобы главный тренер железнодорожников Юрий Семин остался на своем посту и на следующий сезон.Нигерийский форвард «Аустрии» Кайоде согласился на переход в «Спартак»Агент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, имя которого не называется, в интервью сообщил, что 24-летний нападающий, продолжит карьеру в «Спартаке».«Оренбург» – «СКА-Хабаровск» – 0:0 (по пен. 3:5). Как это былоВ рамках ответного переходного матча за право играть в РФПЛ «Оренбург» сыграет с командой «СКА-Хабаровск».
Футбол
Каррера – самый недисциплинированный тренер премьер-лиги
Футбол
В минувшем сезоне болельщики нажгли пиротехники на 8,6 миллиона рублей
Футбол
Роберт Евдокимов: Наверное, мое время в «Оренбурге» закончилось
Хоккей
Александр Медведев: По Ковальчуку есть оптимизм, сегодня будет обсуждать контракт
все новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости