Отличный повод радоваться, что СКА – чемпион! Мощнейший финал сезона (видео)

Чемпионский парад СКА на Невском проспекте получился грандиозным.

«Шла из храма. А тут СКА празднует»

Мы могли бы выдать за репортаж с чемпионского парада СКА-2017 текст, в котором рассказывали про празднование двухлетней давности. И это здорово для СКА, потому что на Невском проспекте в этот раз было ничуть не меньше людей – болельщиков и тех, кто присоединился случайно.

Интересно было послушать толпу: папа с двумя детьми приехал за полтора часа до старта, чтобы занять удобную позицию в самом начале Невского и одним из первых прокричать с сыновьями отрепетированное «Мы чемпионы!» А дама средних лет звонила мужу и объясняла: «задержусь на полчасика, тут СКА чемпионство празднует, я как раз мимо шла. Из храма».

Добрейший Евгений Дадонов прошел к самому дальнему креслу, сел с краю, и пока автобус стоял на месте, принял штук десять кепок, шарфиков и даже одного плюшевого коня – чтобы расписать их и вернуть в толпу. Он даже партнерам передавал, чтобы они тоже поставили автографы, и экземпляры стали ценнее.

Дадонов расписывается на атрибутике болельщиков прямо в автобусе Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Май 28 2017 в 5:31 PDT

Кони, кстати, как истинно армейский символ, и настоящие в двух видах: в самом начале колонны четверка скакала всадников, а за ними на брендированный БТР с талисманом Конем-Огнем, который разогревал народ на обоих тротуарах перед появлением вблизи команды.

«Может, «Динамо» тбилисское?»

Нетрудно оказалось докричаться до Никиты Гусева: для него такое празднование первое, он внимательно смотрел на болельщиков и услышал вопрос «Когда к Кучерову поедете?» Это был намек не на совместный отпуск, конечно, а на переезд в НХЛ, в «Тампу». Мы, конечно, особой серьезности придавать ответу Никиты в такой обстановке не будем, но он сказал «скоро».

СКА особо гордится тем, что в этом сезоне выиграл сразу два кубка – вот главное отличие от парада-2015. Теперь на крыше чемпионского автобуса и Кубок Гагарина, который уже видел этот праздничный маршрут, и Кубок чемпионов России – для него это первое дефиле по Невскому проспекту.

Внезапно главным героем, основным заводящим для толпы оказался защитник Андрей Зубарев. Его особо приветствовали еще на десятиметровой дорожке ко входу в автобус, потому что Зубарев шел их на костылях – он доигрывал плей-офф с травмой, а после сезона начал лечение. Уже со второго этажа Зубарев в рупор первым зарядил «Кто чемпионы?»

– Может быть, московское «Динамо»? А может тбилисское? Или «Автомобилист»? – двукратный обладатель Кубка Гагарина пошел по неочевидным вариантам. А в ответ слышал только протяжное «не-е-ет» или резкое «мы!»

Не тише хитов Елки

Зубарев не забыл даже про День пограничника, с которым совпал парад СКА. Андрей вежливо поздравил мужчину в форме. И услышал взаимное поздравление в ответ – а что, можно и так защитника назвать.

В финальной точке шествия, на Дворцовой площади, СКА уже ждали десятки тысяч. В этот момент на сцене пела Елка – народ подтянулся к бесплатному концерту. Но и повод встречи не забыли: когда всем причастным к победе вручали медали и чемпионские перстни, зрители встречали каждое новое имя голосом не тише хитов Елки.

Было бы неправильно говорить, что на Дворцовой собрались именно болельщики СКА – это хорошо ощущалось хотя бы по тому, что имена запасных вратарей Александра Скрынника и Евгения Иванникова встречали на той же громкости, как и, например, Сергея Плотникова. Но сто процентов с этого чемпионского вечера ушло гораздо больше болельщиков СКА, чем на него приходило.