Острый жгучий Перес. Кто выбил Квята на Гран-при Монако

Победный дубль «Феррари», провал «Мерседеса» и авария Даниила Квята с Серхио Пересом – чем запомнился очередной этап чемпионата мира.

ТАКТИКА «ФЕРРАРИ»

Немного цифр. С 2001 года гонщики «Феррари» не побеждали Гран-при Монако. Целых 16 лет! Даже в те годы, когда Шумахер доминировал на трассах, в одну калитку забирая титулы (2002, 2004). Понятно, откуда столько радости было на мостике Скудерии в этот уик-энд. Сначала – успешная квалификация и две машины в первом ряду стартового поля. Потом – победный дубль. К слову, юбилейный – 90-й в истории «конюшни».

Конечно, радовался и Себастьян Феттель. Вот только Кими Райкконен смотрел на всех таких тяжелым взглядом, что, глянув на него, Медуза Горгона сама обратилась бы в камень…

Хотя, конечно, финн понимал – все так и будет. Об этом многие судачили до гонки.

– Не представляю, как в подобной ситуации, когда Льюис Хэмилтон остался позади, «Феррари» позволит не добрать Феттелю важные 7 очков, – рассуждал Мартин Брандл. – И Райкконен, если удержит лидерство на старте, вряд ли сохранит его до финиша. Либо Кими попросят пропустить напарника, либо придумают что-то еще.

Конечно, откровенно злить фанатов Скудерия не стала. Все сделали «красиво» – зазвали финна на ранний пит-стоп, дав Феттелю возможность использовать преимущество в темпе. И когда на болиде Себастьяна тоже сменили комплект покрышек, он выехал на трассу впереди партнера. Причем – с запасом. Причем – с заметным превосходством в скорости. А дальше – дело техники. Привозя Райкконену по полсекунды с круга, Феттель умчался к очередной победе. Столь важной в плане перспектив в борьбе за титул.

А Кими четко указали на его роль в команде. Безмолвно, но доходчиво. Без фраз по радио в духе «Напарник быстрее». Без прямых приказов пропустить партнера. Только вот Райкконену от этого не легче.

КАПРИЗЫ «МЕРСЕДЕСА»

– У нашего болида есть характерная особенность. В квалификации и гонке машина может быть очень быстрой, но ведет себя при этом, как капризная дама. Малейшая мелочь в настройках способна вывести ее из очень узкого окна рабочего режима – а тогда начинаются проблемы, – признался Тото Вольфф.

Так шеф «Мерседеса» прокомментировал провал в квалификации. Валттери Боттас сумел стать третьим, но вот сам Хэмилтон не вышел в финал! Отчасти, потому что Стоффель Вандорн разбил болид на быстром круге под занавес второго сегмента, что испортило финальную попытку многим пилотам (включая Даниила Квята). Тем не менее, Льюис признал – даже без этого он был неспособен бороться за место в топ-3 на стартовой решетке.

Темп «серебристых» на трассе в Монте-Карло оказался хуже, чем у «Феррари» и даже у «Ред Булла». Что гонка только подтвердила. Два пилота Скудерии умчались к золотому дублю, Риккиардо смог пройти Ферстаппена и Боттаса в борьбе за подиум, а Льюис… Хэмилтон рассчитывал только на оттянутый пит-стоп. Да, тактика сработала – Льюис прорвался на 7-е место. Но пройти в очной схватке Карлоса Сайнса уже не смог. По сути – даже не пытался. «Шансов на обгон просто нет. Давай беречь позицию», – решили на мостике команды. Шестой уик-энд закончился для англичанина провалом – Феттель в зачете оторвался уже на 25 очков!

Главное, чтобы теперь капризы не начались у самого Хэмилтона.

БОЛИД АЛОНСО

– Дженсон, дружище, приветствую тебя! Давай, не подведи нас. Удачи! И береги мою машину! – голос Алонсо раздался в наушниках Баттона за секунды до старта.

Сам Фернандо в этот момент был в Индианаполисе – готовился к дебюту в «Индикаре». Но не подбодрить напарника не мог!

– Конечно, приятель! Буду с ней аккуратен! – рассмеялся Дженсон.

Экс-чемпион планеты вернулся на один уик-энд, и было видно – он просто получает удовольствие. Тем более, большого напряжения в плане борьбы за результат испытывать не приходилось. Не в той форме «Макларен», чтобы бороться за хорошие очки. Даже простой финиш в десятке пока кажется почти недосягаемым. Но именно в Монако и Баттон, и Вандорн поехали неплохо. Оба пробились в финал квалификации. Стоффель, правда, разбил машину, но ее починили. А Дженсон… схлопотал штраф в 15 мест за замену элементов силовой установки. Тут, впрочем, сложно было что-то сделать. «Хонда» в этом году такая «Хонда»…

В итоге стартовал Баттон с пит-лейна, по сути, понимая – в хвосте придется ехать всю дистанцию. Так что сберечь машину для Алонсо выглядело более решаемой задачей, чем набрать очки. И… все же не сложилось!

Первый звоночек прозвенел на пит-стопе – механики «Заубера» выпустили болид Верляйна прямо в «Макларен» Дженсона. Тут, правда, обошлось – британец четко среагировал, убрав ногу с педали газа – контакта не случилось (зато случился штраф для немца в виде пяти секунд). Но от судьбы, похоже, не уйдешь – на 59-м круге Баттон попробовал атаковать Паскаля перед поворотом к тоннелю – машины сцепились колесами, и «Заубер» подпрыгнул, перевернувшись под углом 90 градусов. Так и впечатался в отбойник со стороны шлема пилота – к счастью, не сильно, но эффектно. «Макларен» со сломанной подвеской остановился через сотню метров. Алонсо вряд ли видел этот момент в прямом эфире.

Но в любом случае он должен быть расстроен.

НЕВЕЗЕНИЕ КВЯТА

– Я просто не смог закончить решающий круг! – вздыхал Квят в субботу, не пробившись в финал квалификации из-за аварии Вандорна. – Сессия вышла скомканной с самого начала. В первом сегменте возникли проблемы со стартером, потом меня позвали на взвешивание, а потом Стоффель разбил машину, и судьи вывесили желтые флаги. Обидно.

Конечно, обидно, когда твой напарник становится шестым, а ты – всего 11-м! При том, что по ходу практик Квят регулярно Сайнса опережал. Правда, штрафы Баттона и Вандорна (бельгийца наказали за аварию с Фелипе Массой в Барселоне) передвинули Даниила на 9-е место на старте, однако с первых же метров он вновь откатился на две позиции назад – слишком бодро начали гонку Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг.

Обгонять в Монако почти невозможно, так что о больших очках пришлось забыть. Квят всю дистанцию держался в районе 9-й позиции (Хюлькенберг сошел, Перес выбрал не лучшую тактику), и мог вполне рассчитывать на два зачетных балла… Если бы не горячий мексиканский парень. Незадолго до финиша Перес решился на отчаянный обгон – столь же отчаянный, сколь и бессмысленный в своей задумке. В итоге – бах! – глухой удар, и «Торо Россо» россиянина с разбитым боковым понтоном замерла у отбойника. Сам Серхио доковылял до боксов и даже добрался до финиша (конечно, замкнув пелотон), а Даниил второй Гран-при Монако закончил сходом.

Уж если не везет – так не везет по-крупному.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

Гран-при Монако

Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 78 кругов

2. Кими Райкконен («Феррари») +3,145

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +3,745

4. Валттери Боттас («Мерседес») +5,517

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +6,199

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +12,038

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +15,801

8. Ромен Грожан («Хаас») +18,150

9. Фелипе Масса («Уильямс») +19,445

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +21,443

11. Джолион Палмер («Рено») +22,737

12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +23,725

13. Серхио Перес («Форс-Индия») +39,089

Сошли:

Лэнс Стролл («Уильямс»)

Даниил Квят («Торо Россо»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Дженсон Баттон («Макларен»)

Паскаль Верляйн («Заубер»)

Нико Хюлькенберг («Рено»)