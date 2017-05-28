«Мы Шипачева в карты проиграли!» Взгляд СКА на крутые перемены в клубе и лиге

Член совета директоров СКА Александр Медведев – о будущем команде, потенциальных новичках и проблемах КХЛ.

– Очень красивый галстук у вас! – на Александре Медведеве галстук СКА с его вышитой фамилией.

– Да, архивный!

– После первого Кубка сделали татуировку. Что сейчас?

– А сейчас оказывается, нужно очередь занимать, чтобы сделать.

– Даже вам?

– Даже мне! (смеется)

– Как впечатления от празднования вообще?

– Очень хорошие! Питер радуется победе, у людей счастливые лица. Ради этого стоит играть и побеждать.

– Тихонову показалось, что народу больше пришло вот этот раз.

– Итогов пока нет, но визуально кажется, что больше. И вдоль маршрута, и на площади.

– Команда меняется: ушел Шипачев, по Дадонову и Ковальчуку нет ясности.

– Шипачев не ушел, мы его в карты проиграли (смеется).

– А Дадонова и Кови отстояли?

– Карточный долг священный! Если придется и Дадонова за карточный долг отдать… Если серьезно, пока только Шипачев подписал контракт. Никто другой раньше 1 июля не может.

– Оптимизма нет?

– По Ковальчуку почему нет оптимизма? Сегодня будем обсуждать.

– Показалось, что Вадим грустный.

– Над ним все шутят. Некоторые шутки жесткие, видимо.

– Виктора Тихонова переподписали. Почему он важен?

– Вы помните, как он блистал на чемпионате мира в Минске? Был лучшим бомбардиром!

– То есть с прицелом на Олимпиаду?

– В том числе на Олимпиаду, да. Он талантливый игрок. Когда преодолеет последствия травмы, будет блестяще играть.

– Владислав Гавриков может перейти в СКА?

– Давайте дождемся того, как пройдут переговоры. Надеюсь, будет хороший сюрприз.

– А где Вячеслав Войнов?

– Ему сделали операцию, не смог приехать.

– Появились подвижки по новой собственной арене СКА. Есть ли сроки строительства?

– Я уверен, что если построить дворец на 18 тысяч и даже на 20, петербуржцы будут ходить на СКА. Но мы планируем на 18, потому что, если будет 20, сверху обзор плохой станет. А мы хотим, чтобы всем было удобно. Нужно утвердить проект, а после этого нужно два года. Может быть, успеем к 2020 году.

– Следующий сезон для КХЛ юбилейный, и уже перемены такие. Что скажете об исключении «Медвешчака» и «Металлурга»?

– К сожалению, правление «Газпрома» наложилось на собрание лиги. Махать кулаками после драки глупо. У меня есть мнение, я буду его высказывать официально. Сейчас это некорректно – нужно было приезжать и выступать. Если говорить по существу, я считаю: если нет команды КХЛ, неважно, в Новокузнецке или другом городе, вертикаль от детской школы через молодежную команду ломается. Не так много школ с такой богатой историей, как в Новокузнецке. Дай бог, чтобы она осталась и продолжала рождать таланты. Но делать это будет гораздо труднее.

– Как относитесь к потолку зарплат? СКА придется непросто через пару лет.

– Это как в предвыборной кампании: можно использовать громкие лозунги, а жизнь богаче наших представлений о ней. Я уверен, за 600 миллионов собрать 24 игрока невозможно. На каком уровне мы хотим быть? На низшем уровне или стремиться к высшему?

Меня иногда расстраивают такие дилентантские утверждения про роль потолка зарплат. Нельзя сравнивать роль потолка зарплат у нас и в НХЛ. Давайте представим: игрок Иванов не входит в потолок зарплат. У него зарплата пускай будет не самая высокая – 150 миллионов рублей. Есть 10 клубов, у которых есть резерв в 150 миллионов в потолке зарплат. Это значит, что они его подпишут? Нет, у них как не было денег, так и нет. Что игрок будет делать? Соберет вещи и уедет в НХЛ или в Европу. Надо профессионально подходить к этому делу. Если начать кидать лозунги… Думаю, со мной мало кто может посоревноваться в кидании лозунгов.

Отличный повод радоваться, что СКА – чемпион! Мощнейший финал сезона (видео)