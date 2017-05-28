«Почему бы и не поехать в Вегас. В гости!» Игроки СКА отпраздновали чемпионство

Александр Барабанов отвечал на шутки журналистов, а Виктор Тихонов оправдывался за не самое эмоциональное празднование.

Виктор Тихонов: Продлил контракт из-за болельщиков

– Кажется, вы как-то вяло праздновали в этот раз? – журналисты начинают разговор с Виктором Тихоновым с претензии.

– Почему? Кто это сказал? Не знаю, я нормально праздновал! – оправдывается форвард.

– Насколько отличается это празднование от двухлетней давности?

– Кажется, людей больше пришло в этот раз. Было громче. Думаю, весь Петербург вышел нас поздравить.

– Вы играли в НХЛ и в КХЛ. Где лучше?

– Лучше там, где кубки (смеется).

– Какие эмоции испытывали, когда ехали в чемпионском автобусе?

­ – Сложно это описать. Видел, что многие от самого начала и до конца с нами прошли. Ради такой поддержки мы и играем.

– Счастливы, что в этом сезоне оказались в СКА?

– Конечно, мы же выиграли Кубок Гагарина!

– Желание вернуться в сборную есть?

– Как и у любого другого хоккеиста! Желание огромное, будем стараться показывать себя. Посмотрим, что будет.

– Вы долго живете в Петербурге. Нет желания купить здесь квартиру и обосноваться навсегда?

– Мы уже с женой смотрели варианты. Пока не получилось прийти к конкретике.

– Продолжит ли сын вашу хоккейную династию?

– Сын летом взялся за гольф. Причем берет клюшку хоккейным хватом. Но мы все равно играем дома в хоккей с ним на маленьких воротах.

– Сколько времени можете себе позволить расслабиться летом?

– Я отдыхаю хорошо в домашней обстановке. Есть время на занятия и в зале, и на льду. Но летом надо отдыхать.

– А на гитаре продолжаете играть?

– Нет, это пока отложил. Может, лет через пять вернусь к этому делу.

– Почему продлили контракт?

– А вы посмотрите, какая поддержка у нас. Поэтому и продлил.

– Какие планы на отпуск?

– С женой на пару дней в Италию слетаем, а потом домой, потому что детей нельзя надолго оставлять. Даже за этот день уже немного соскучились. А потом работа в зале и подготовка к новому сезону.

Александр Барабанов: Если Шипачев пригласит в гости в Лас-Вегас – можно и съездить

– Какие у вас ощущения от чемпионского перстня, от сегодняшней атмосферы?

– Я его уже убрал в пакет, чтобы не потерять (улыбается). Ощущения от праздника отличные, очень рад. Город гуляет, столько народу пришло сегодня, у меня отец и бабушка здесь. Друзья скидывают фотографии с парада.



– Больше месяца прошло с завоевания Кубка Гагарина. Эмоции уже устаканились или еще бурлят?

– После чемпионства был чемпионат мира, теперь вот чемпионский парад, все бурлит. Мне очень нравится, я наслаждаюсь этими ощущениями.



– Как вам проезд по Невскому с такой высоты?

– Очень много народу, и, если честно, я был в шоке!

– Какие впечатления остались от чемпионата мира?

– Очень доволен, что поехал на турнир, спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Старался играть на максимуме, но небольшая травма сказывалась. Конечно, после игры с Канадой было очень тяжело, но нужно было играть матч с финнами.



– Состав СКА в следующем сезоне может заметно измениться, уже ушел Шипачев. Есть переживания по этому поводу?

– Переживаний нет, у нас много молодых ребят, которые могут себя проявить.



– Сами хотели бы попробовать свои силы в НХЛ?

– На данном этапе я в СКА на два года, так что мысли сейчас только об армейцах. А в будущем, конечно, хотел бы попробовать.



– Казино любите?

– Не любитель, но фишки покидать могу (улыбается).



– То есть к Шипачеву можете поехать?

– Не знаю, – растерянно отвечает молодой нападающий.

– В гости к нему, в Лас-Вегас.

– А, в гости. Ну если он пригласит, почему бы не съездить, – расслабляется Барабанов и наконец понимает, что все это в шутку.