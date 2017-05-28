«Почему бы и не поехать в Вегас. В гости!» Игроки СКА отпраздновали чемпионство
Александр Барабанов отвечал на шутки журналистов, а Виктор Тихонов
оправдывался за не самое эмоциональное празднование.
Виктор Тихонов: Продлил контракт из-за болельщиков
– Кажется, вы как-то вяло праздновали в этот раз? – журналисты начинают
разговор с Виктором Тихоновым с претензии.
– Почему? Кто это сказал? Не знаю, я нормально праздновал! – оправдывается форвард.
–
Насколько отличается это празднование от двухлетней давности?
– Кажется, людей больше пришло в этот раз. Было громче. Думаю, весь Петербург вышел нас поздравить.
– Вы играли в
НХЛ и в КХЛ. Где лучше?
– Лучше там, где кубки (смеется).
– Какие эмоции
испытывали, когда ехали в чемпионском автобусе?
– Сложно это описать. Видел, что многие от самого начала и до конца с нами прошли. Ради такой поддержки мы и играем.
– Счастливы,
что в этом сезоне оказались в СКА?
– Конечно, мы же выиграли Кубок Гагарина!
– Желание
вернуться в сборную есть?
– Как и у любого другого хоккеиста! Желание огромное, будем стараться показывать себя. Посмотрим, что будет.
– Вы долго
живете в Петербурге. Нет желания купить здесь квартиру и обосноваться навсегда?
– Мы уже с женой смотрели варианты. Пока не получилось прийти к конкретике.
– Продолжит ли
сын вашу хоккейную династию?
– Сын летом взялся за гольф. Причем берет клюшку хоккейным хватом. Но мы все равно играем дома в хоккей с ним на маленьких воротах.
– Сколько
времени можете себе позволить расслабиться летом?
– Я отдыхаю хорошо в домашней обстановке. Есть время на занятия и в зале, и на льду. Но летом надо отдыхать.
– А на гитаре
продолжаете играть?
– Нет, это пока отложил. Может, лет через пять вернусь к этому делу.
–
Почему продлили контракт?
– А вы посмотрите, какая поддержка у нас. Поэтому и продлил.
– Какие планы на отпуск?
– С женой на пару дней в Италию слетаем, а потом домой, потому что детей нельзя надолго оставлять. Даже за этот день уже немного соскучились. А потом работа в зале и подготовка к новому сезону.
Александр Барабанов: Если Шипачев пригласит в гости в Лас-Вегас – можно и съездить
– Какие у вас ощущения от чемпионского перстня, от сегодняшней атмосферы?
– Я его уже убрал в пакет, чтобы не потерять (улыбается). Ощущения от праздника отличные, очень рад. Город гуляет, столько народу пришло сегодня, у меня отец и бабушка здесь. Друзья скидывают фотографии с парада.
– Больше месяца прошло с завоевания Кубка Гагарина. Эмоции уже устаканились или еще бурлят?
– После чемпионства был чемпионат мира, теперь вот чемпионский парад, все бурлит. Мне очень нравится, я наслаждаюсь этими ощущениями.
– Как вам проезд по Невскому с такой высоты?
– Очень много народу, и, если честно, я был в шоке!
– Какие впечатления остались от чемпионата мира?
– Очень доволен, что поехал на турнир, спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Старался играть на максимуме, но небольшая травма сказывалась. Конечно, после игры с Канадой было очень тяжело, но нужно было играть матч с финнами.
– Состав СКА в следующем сезоне может заметно измениться, уже ушел Шипачев. Есть переживания по этому поводу?
– Переживаний нет, у нас много молодых ребят, которые могут себя проявить.
– Сами хотели бы попробовать свои силы в НХЛ?
– На данном этапе я в СКА на два года, так что мысли сейчас только об армейцах. А в будущем, конечно, хотел бы попробовать.
– Казино любите?
– Не любитель, но фишки покидать могу (улыбается).
– То есть к Шипачеву можете поехать?
– Не знаю, – растерянно отвечает молодой нападающий.
– В гости к нему, в Лас-Вегас.
– А, в гости. Ну если он пригласит, почему бы не съездить, – расслабляется Барабанов и наконец понимает, что все это в шутку.