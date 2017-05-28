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«Знала, что могу обыграть Кербер». Макарова – о победе над первой ракеткой мира

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Екатерина Макарова
Екатерина МакароваФото: Gettyimages.ru

В первый же день «Ролан Гарроса» грянула сенсация – Екатерина Макарова устроила разгром лидеру мирового рейтинга, отдав немке Анжелике Кербер всего 4 гейма – 6:2, 6:2. Корреспондент «Советского спорта» в Париже пообщалась с россиянкой после ее фантастической победы.

РЕКОРД ОТ МАКАРОВОЙ

Первая ракетка мира была переиграна по всем статьям. На подаче, на приеме, на задней линии, в игре у сетки – везде Макарова была сильнее. Она забивала немку и справа, и слева, и подачей. Она играла, как настоящая королева – королева центрального корта. Екатерина была сильнее и по скорости подачи (за 170 км/ч, когда Анжелика Кербер едва дотягивала до 155 км/ч), и по стабильности (73 процента попадания первой подачи). Так в лучшие годы подавала Мария Шарапова.

Последний гейм матча был особенно долгим и нервным. Макарова имела тройной матчбол на подаче Кербер, но немке удалось сравнять счет. Пять раз было «ровно», четыре раза Анжелика получала «больше». Но тут с трибун, на которых сидели Катины мужчины (тренер Анатолий Глебов, спарринг-партнер Антон Зайцев и ее молодой человек) раздалось мобилизующее «Работай!». Россиянка рванула вперед, как танк, без страха и сомнений. Очередной заработанный матчбол она реализовала, пробив навылет красивым форхендом в противоположный от соперницы угол. Есть, победа над первой ракеткой мира!

– Знаешь, что побила сегодня рекорд? – спросила Макарову сразу после матча бывшая чемпионка Уимблдона, а теперь тележурналист Марион Бартоли. – Никогда раньше первая сеянная «Ролан Гарроса» не вылетала тут в стартовом раунде.

– Нет, даже не думала, – счастливо улыбнулась в ответ россиянка.

Анжелика Кербер утерла слезы и отдала Екатерине должное за отличную игру:

– Мне выпал трудный первый круг. Я не комфортно чувствую себя на грунте, не удается скользить к мячу. До последнего момента верила, что удастся переломить матч, но она не дала мне это сделать. Я разочарована и потребуется несколько дней, чтобы забыть этот грунтовый сезон, потому что это были далеко не лучшие недели моей карьеры. Екатерина играла просто здорово!.

«КЕРБЕР НЕ ДЕЛАЛА ПОДАРКОВ»

– Что помогло так здорово сыграть сегодня? – вопрос Макаровой уже после того, как она вернулась с корта и пообщалась с журналистами.
– Даже не знаю... Я была хорошо настроенная и мотивированная. Сезон вообще складывался не лучшим образом. Американская серия на харде не получилась, а в грунтовой европейской серии была только одна хорошая победа над Агнешкой Радванской, но потом я все время уступала во вторых кругах. В Риме удалось почувствовать игру, какой-то комфорт на корте, я дошла до третьего раунда одиночки и мы с Леной Весниной играли в финале парного разряда. Потом на пару дней в Москву заехали и отправились сюда. Мне, честно говоря, хотелось сыграть в понедельник, чтобы было еще один день на подготовку.

– Не все, выходя против первой сеянной, могут так чисто и агрессивно вести борьбу.
– Я верила, что могу у Кербер выиграть, потому что у меня раньше уже ее побеждала и знаю, как против нее играть. Знаю, что она любит, а что нет.

– И что не любит?
– Когда против нее играют чисто и агрессивно, – смеется Екатерина.

– Есть что-то особенное в том, что удалось обыграть первую ракетку мира? Вы ведь играли и против Серены Уильямс, и против Жюстин Энин, но не добивались успеха.
– Конечно, это особенное чувство, особенный день, особые эмоции. Я никогда не играла на корте Филиппа Шатрие за все те девять лет, что выступаю здесь в основной сетке. Если проходила дальше по турниру, то меня могли поставить на корт Сюзанны Ленглен, но не на центральный. Сегодня был мой дебют на главной арене «Ролан Гарроса» и я наслаждалась каждым моментом. При этом я была очень спокойна и находилась в гармонии с собой. Для меня существовал лишь мяч и то место в корте, куда я должна его направить. Ничего больше. В конце, правда, стала немного нервничать, но это случается всегда, когда надо завершать матч.

– То, что Кербер сейчас не в лучшей форме, добавляло уверенности?
– Идя на матч, я отдавала себя отчет, что Анжелика не показывает свой лучший теннис – об этом говорят ее последние результаты. Но здесь турнир «Большого шлема» и все может случиться. Долгие годы я была здесь сеянной, на этот раз – нет, поэтому была готова играть против любого. Я ждала жеребьевки, но, конечно, не ожидала, что именно мне придется начинать чемпионат против первой ракетки планеты

– Когда поняли, что победа близка?
– В теннисе не выиграл, пока не пожал сопернику руки у стеки. Только тогда ты можешь быть уверен в том, что победил. В любую минуту матч может повернуться в другую сторону, ты можешь начать мазать или соперник начнет стрелять по линиям навылет. Особенно внимательным надо быть против игроков топ-10, потому что они там не случайно оказались. На первый взгляд счет легкий. Но на самом деле надо было самой все тащить, потому что Анжелика подарков не делала.

Фото: Gettyimages.ru

«ШАРАПОВОЙ ПОКА НЕ ХВАТАЕТ УВЕРЕННОСТИ»

– Грунт – не самое ваше любимое покрытие?
– Все правильно, другие корты я люблю больше. Хотя здесь грунт самый быстрый из всего нашего грунтового сезона, и я к нему за долгие годы попривыкла. Мои результаты здесь говорят о том, что я могу хорошо выступать в Париже.

– В ложе ваших гостей было трое заинтересованных мужчин... В центре сразу узнавался Анатолий Глебов, наш известный физио и тренер по ОФП. А кто был рядом?
– Мой спарринг-партнер, Антон Зайцев, с которым мы уже лет восемь работаем, и мой молодой человек.

– Может с ним и связана вдохновенная, мотивированная игра?
– Молодой человек у меня давно, уже четыре года, поэтому все свои лучшие результаты показывала с ним. Тут все отлично.

– Евгении Манюковой – вашего личного тренера – мы не заметили.
– Она сейчас в Москве, мы пока взяли перерыв в нашем сотрудничестве, потому что десять лет вместе работали. Хочется новых эмоций. Но мы постоянно на связи, она меня поздравляет, пишет, поэтому все в порядке.

– Вы – единственная из российских теннисисток, кто играл с Марией Шараповой после ее возвращения. Оцените ее сегодняшнюю форму?
– Для меня всегда тяжело против Маши играть, она ведет 6-0 по личным встречам. Конечно, она еще не набрала идеальную форму. Наверное, ей не хватает уверенности. Но все равно Шарапова - игрок такого уровня, что даже в таком состоянии может показывать достойный теннис и побеждать. На одном своем характере она может очень многое сделать!

– Ваша партнерша по парному разряду Елена Веснина проводит замечательный сезон, лучший в карьере. Согласны?
– Лена действительно проводит шикарный сезон, я очень за нее рада. В таком возрасте (Весниной 30 лет, – Прим. ред.) раньше, казалось, все заканчивали, а теперь только разгоняютcя. То я стояла высоко, то она сейчас поднялась в рейтинге, это не конкуренция, а поддержка. Уже получила от нее поздравление с победой.

– Готовы здесь пожертвовать парой ради одиночки?
– Когда я дошла до полуфинала US Open в 2014 году, мы в Нью-Йорке завоевали титул в паре. Расписание позволяет играть через день, мы получаем огромное удовольствие на корте, никогда друг на друга не давим. Поэтому зачем отказываться от лишней радости? 

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