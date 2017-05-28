«Знала, что могу обыграть Кербер». Макарова – о победе над первой ракеткой мира

В первый же день «Ролан Гарроса» грянула сенсация – Екатерина Макарова устроила разгром лидеру мирового рейтинга, отдав немке Анжелике Кербер всего 4 гейма – 6:2, 6:2. Корреспондент «Советского спорта» в Париже пообщалась с россиянкой после ее фантастической победы.

РЕКОРД ОТ МАКАРОВОЙ

Первая ракетка мира была переиграна по всем статьям. На подаче, на приеме, на задней линии, в игре у сетки – везде Макарова была сильнее. Она забивала немку и справа, и слева, и подачей. Она играла, как настоящая королева – королева центрального корта. Екатерина была сильнее и по скорости подачи (за 170 км/ч, когда Анжелика Кербер едва дотягивала до 155 км/ч), и по стабильности (73 процента попадания первой подачи). Так в лучшие годы подавала Мария Шарапова.

Последний гейм матча был особенно долгим и нервным. Макарова имела тройной матчбол на подаче Кербер, но немке удалось сравнять счет. Пять раз было «ровно», четыре раза Анжелика получала «больше». Но тут с трибун, на которых сидели Катины мужчины (тренер Анатолий Глебов, спарринг-партнер Антон Зайцев и ее молодой человек) раздалось мобилизующее «Работай!». Россиянка рванула вперед, как танк, без страха и сомнений. Очередной заработанный матчбол она реализовала, пробив навылет красивым форхендом в противоположный от соперницы угол. Есть, победа над первой ракеткой мира!

– Знаешь, что побила сегодня рекорд? – спросила Макарову сразу после матча бывшая чемпионка Уимблдона, а теперь тележурналист Марион Бартоли. – Никогда раньше первая сеянная «Ролан Гарроса» не вылетала тут в стартовом раунде.

– Нет, даже не думала, – счастливо улыбнулась в ответ россиянка.

Анжелика Кербер утерла слезы и отдала Екатерине должное за отличную игру:

– Мне выпал трудный первый круг. Я не комфортно чувствую себя на грунте, не удается скользить к мячу. До последнего момента верила, что удастся переломить матч, но она не дала мне это сделать. Я разочарована и потребуется несколько дней, чтобы забыть этот грунтовый сезон, потому что это были далеко не лучшие недели моей карьеры. Екатерина играла просто здорово!.

«КЕРБЕР НЕ ДЕЛАЛА ПОДАРКОВ»

– Что помогло так здорово сыграть сегодня? – вопрос Макаровой уже после того, как она вернулась с корта и пообщалась с журналистами.

– Даже не знаю... Я была хорошо настроенная и мотивированная. Сезон вообще складывался не лучшим образом. Американская серия на харде не получилась, а в грунтовой европейской серии была только одна хорошая победа над Агнешкой Радванской, но потом я все время уступала во вторых кругах. В Риме удалось почувствовать игру, какой-то комфорт на корте, я дошла до третьего раунда одиночки и мы с Леной Весниной играли в финале парного разряда. Потом на пару дней в Москву заехали и отправились сюда. Мне, честно говоря, хотелось сыграть в понедельник, чтобы было еще один день на подготовку.

– Не все, выходя против первой сеянной, могут так чисто и агрессивно вести борьбу.

– Я верила, что могу у Кербер выиграть, потому что у меня раньше уже ее побеждала и знаю, как против нее играть. Знаю, что она любит, а что нет.

– И что не любит?

– Когда против нее играют чисто и агрессивно, – смеется Екатерина.

– Есть что-то особенное в том, что удалось обыграть первую ракетку мира? Вы ведь играли и против Серены Уильямс, и против Жюстин Энин, но не добивались успеха.

– Конечно, это особенное чувство, особенный день, особые эмоции. Я никогда не играла на корте Филиппа Шатрие за все те девять лет, что выступаю здесь в основной сетке. Если проходила дальше по турниру, то меня могли поставить на корт Сюзанны Ленглен, но не на центральный. Сегодня был мой дебют на главной арене «Ролан Гарроса» и я наслаждалась каждым моментом. При этом я была очень спокойна и находилась в гармонии с собой. Для меня существовал лишь мяч и то место в корте, куда я должна его направить. Ничего больше. В конце, правда, стала немного нервничать, но это случается всегда, когда надо завершать матч.

– То, что Кербер сейчас не в лучшей форме, добавляло уверенности?

– Идя на матч, я отдавала себя отчет, что Анжелика не показывает свой лучший теннис – об этом говорят ее последние результаты. Но здесь турнир «Большого шлема» и все может случиться. Долгие годы я была здесь сеянной, на этот раз – нет, поэтому была готова играть против любого. Я ждала жеребьевки, но, конечно, не ожидала, что именно мне придется начинать чемпионат против первой ракетки планеты

– Когда поняли, что победа близка?

– В теннисе не выиграл, пока не пожал сопернику руки у стеки. Только тогда ты можешь быть уверен в том, что победил. В любую минуту матч может повернуться в другую сторону, ты можешь начать мазать или соперник начнет стрелять по линиям навылет. Особенно внимательным надо быть против игроков топ-10, потому что они там не случайно оказались. На первый взгляд счет легкий. Но на самом деле надо было самой все тащить, потому что Анжелика подарков не делала.

«ШАРАПОВОЙ ПОКА НЕ ХВАТАЕТ УВЕРЕННОСТИ»

– Грунт – не самое ваше любимое покрытие?

– Все правильно, другие корты я люблю больше. Хотя здесь грунт самый быстрый из всего нашего грунтового сезона, и я к нему за долгие годы попривыкла. Мои результаты здесь говорят о том, что я могу хорошо выступать в Париже.

– В ложе ваших гостей было трое заинтересованных мужчин... В центре сразу узнавался Анатолий Глебов, наш известный физио и тренер по ОФП. А кто был рядом?

– Мой спарринг-партнер, Антон Зайцев, с которым мы уже лет восемь работаем, и мой молодой человек.

– Может с ним и связана вдохновенная, мотивированная игра?

– Молодой человек у меня давно, уже четыре года, поэтому все свои лучшие результаты показывала с ним. Тут все отлично.

– Евгении Манюковой – вашего личного тренера – мы не заметили.

– Она сейчас в Москве, мы пока взяли перерыв в нашем сотрудничестве, потому что десять лет вместе работали. Хочется новых эмоций. Но мы постоянно на связи, она меня поздравляет, пишет, поэтому все в порядке.

– Вы – единственная из российских теннисисток, кто играл с Марией Шараповой после ее возвращения. Оцените ее сегодняшнюю форму?

– Для меня всегда тяжело против Маши играть, она ведет 6-0 по личным встречам. Конечно, она еще не набрала идеальную форму. Наверное, ей не хватает уверенности. Но все равно Шарапова - игрок такого уровня, что даже в таком состоянии может показывать достойный теннис и побеждать. На одном своем характере она может очень многое сделать!

– Ваша партнерша по парному разряду Елена Веснина проводит замечательный сезон, лучший в карьере. Согласны?

– Лена действительно проводит шикарный сезон, я очень за нее рада. В таком возрасте (Весниной 30 лет, – Прим. ред.) раньше, казалось, все заканчивали, а теперь только разгоняютcя. То я стояла высоко, то она сейчас поднялась в рейтинге, это не конкуренция, а поддержка. Уже получила от нее поздравление с победой.

– Готовы здесь пожертвовать парой ради одиночки?

– Когда я дошла до полуфинала US Open в 2014 году, мы в Нью-Йорке завоевали титул в паре. Расписание позволяет играть через день, мы получаем огромное удовольствие на корте, никогда друг на друга не давим. Поэтому зачем отказываться от лишней радости?