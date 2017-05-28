«Проблемы сборной не зависят от СКА». Итоги сезона от тренера-совместителя

Тренер СКА и сборной России – о бронзе чемпионата мира, проблемах Войнова и зависимости между работой в клубе и сборной.

«Игра сборной всем понравилась»

– Если бы празднование было через два дня после победы – эмоции бы сохранились, – сказал Витолиньш, выйдя к журналистам после награждения медалями и чемпионскими перстнями. – Но праздник все равно получился. Столько народу пришло. От парада самые лучшие впечатления. То, что творилось на улице – в первый раз так много народу видел. После победы на чемпионате мира-2014 ехали по Тверской, и даже там не было столько людей.

– Петербург – не Москва?

– Здесь намного лучше. Видно, что здесь все хоккейные люди, они не проходят мимо. Все были связаны со СКА.

– Бронза чемпионата мира – удовлетворительный результат?

– Чемпионат получился хорошим. Ребята показали хорошую, зрелищную игру. Осадок остался, что не смогли обыграть Канаду. Где-то наша тренерская ошибка, что не переломили, не подсобрали. В целом, повторюсь, турнир получился хорошим. Если почитать иностранные СМИ – не встретишь ни одного негатива про сборную России. Наоборот, всем очень понравилась наша созидательная, жесткая и самоотверженная игра.

– Ковальчука не получится удержать?

– Не ко мне вопрос.

– Почему на параде не было Войнова?

– Я так понял, после операции он поехал лечиться, поэтому не смог приехать. У него то же самое, что было после сезона. Все время находят новые последствия после травмы. Это все затягивается. Трудно сказать, когда это все остановится.

– Есть угроза завершения карьеры?

– Не будем сейчас так критично говорить.

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«Хорошо, если оставим Дадонова»

– В КХЛ стало меньше команд.

– Я об этом не задумывался. Сезон закончился, и есть удовлетворение, что все завершается большим праздником. Ощущаешь, что не зря проделал работу. Хочется отдохнуть, а потом будем рассуждать, сколько команд.

– Справедливо исключение «Кузни»?

– Я сейчас не хочу рассуждать на эту тему. Надо знать все внутренние дела, что и как складывается. Говорить, почему это происходит, надо при полной информации.

– От сезона накопилась большая усталость?

– Да, в КХЛ играли до конца, потом сразу чемпионат мира. Была довольно насыщенная программа.

– На какой стадии работа по комплектации состава? Ушел Шипачев. Возможно, уйдет и Дадонов.

– Это больше к нашему руководству, они там ведут переговоры и подписывают. Конечно, хорошо, если оставим игроков. Все будет зависеть от дальнейших факторов. Работа ведется.

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«Первый гол канадцев все сломал»

– Есть ощущение, что в следующем сезоне будет сложнее с учетом отъезда игроков и усиления ЦСКА?

– Однозначно. Хотя и этот сезон не был легким. В первый год от нас все ждали создания команды, чтобы каждый понял, чего мы хотим. Каждый год по-своему трудный, надо быть готовым.

– Насколько этот год помог прийти к той игре, которую видели на чемпионате мира?

– Каждый год дает что-то свое. В этом были навыки, которые мы взяли на чемпионат мира. Думаю, в следующем опять что-то новое появится. Это интересная работа. Плюс, работая в клубе, видишь, как играют другие команды в других странах. Что-то нравится, и ты начинаешь это пробовать. Каждый год ты в поиске, и мы что-то добавляем, изменяем.

– Есть мнение, что вам не хватило сложных ситуаций в СКА, чтобы на чемпионате мира не было таких проблем, как в третьих периодах.

– Думаю, это не зависимость от СКА. Сейчас легко рассуждать. Нам понятно, что, ведя 2:0, должны были удержать победу. Первый гол канадцев сразу все сломал. Это мы разберем потом. Думаю, работа в СКА не повлияла на сборную.

– Как относитесь к потолку зарплат?

– Опять не ко мне вопрос. Руководство должно с этим разобраться. Главное, чтобы игроки, которые у меня есть, показывали то, что я от них требую. Зарплаты – это к начальству. Конечно, какой-то потолок нужен, чтобы у всех более-менее были одинаковые права.

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