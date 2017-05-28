«Проблемы сборной не зависят от СКА». Итоги сезона от тренера-совместителя
Тренер СКА и сборной
России – о бронзе чемпионата мира, проблемах Войнова и зависимости между
работой в клубе и сборной.
«Игра сборной всем понравилась»
– Если бы празднование было через два дня после победы –
эмоции бы сохранились, – сказал Витолиньш, выйдя к журналистам после
награждения медалями и чемпионскими перстнями. – Но праздник все равно
получился. Столько народу пришло. От парада самые лучшие впечатления. То, что
творилось на улице – в первый раз так много народу видел. После победы на
чемпионате мира-2014 ехали по Тверской, и даже там не было столько людей.
– Петербург – не Москва?
– Здесь намного лучше. Видно, что здесь все хоккейные люди, они не проходят мимо. Все были связаны со СКА.
– Бронза чемпионата
мира – удовлетворительный результат?
– Чемпионат получился хорошим. Ребята показали хорошую, зрелищную игру. Осадок остался, что не смогли обыграть Канаду. Где-то наша тренерская ошибка, что не переломили, не подсобрали. В целом, повторюсь, турнир получился хорошим. Если почитать иностранные СМИ – не встретишь ни одного негатива про сборную России. Наоборот, всем очень понравилась наша созидательная, жесткая и самоотверженная игра.
– Ковальчука не
получится удержать?
– Не ко мне вопрос.
– Почему на параде не было
Войнова?
– Я так понял, после операции он поехал лечиться, поэтому не смог приехать. У него то же самое, что было после сезона. Все время находят новые последствия после травмы. Это все затягивается. Трудно сказать, когда это все остановится.
– Есть угроза
завершения карьеры?
– Не будем сейчас так критично говорить.
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«Хорошо, если оставим Дадонова»
– В КХЛ стало меньше
команд.
– Я об этом не задумывался. Сезон закончился, и есть удовлетворение, что все завершается большим праздником. Ощущаешь, что не зря проделал работу. Хочется отдохнуть, а потом будем рассуждать, сколько команд.
– Справедливо
исключение «Кузни»?
– Я сейчас не хочу рассуждать на эту тему. Надо знать все внутренние дела, что и как складывается. Говорить, почему это происходит, надо при полной информации.
– От сезона
накопилась большая усталость?
– Да, в КХЛ играли до конца, потом сразу чемпионат мира. Была довольно насыщенная программа.
– На какой стадии работа по комплектации состава? Ушел Шипачев. Возможно, уйдет и Дадонов.
– Это больше к нашему руководству, они там ведут переговоры и подписывают. Конечно, хорошо, если оставим игроков. Все будет зависеть от дальнейших факторов. Работа ведется.
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«Первый гол канадцев все сломал»
– Есть ощущение, что
в следующем сезоне будет сложнее с учетом отъезда игроков и усиления ЦСКА?
– Однозначно. Хотя и этот сезон не был легким. В первый год от нас все ждали создания команды, чтобы каждый понял, чего мы хотим. Каждый год по-своему трудный, надо быть готовым.
– Насколько этот год
помог прийти к той игре, которую видели на чемпионате мира?
– Каждый год дает что-то свое. В этом были навыки, которые мы взяли на чемпионат мира. Думаю, в следующем опять что-то новое появится. Это интересная работа. Плюс, работая в клубе, видишь, как играют другие команды в других странах. Что-то нравится, и ты начинаешь это пробовать. Каждый год ты в поиске, и мы что-то добавляем, изменяем.
– Есть мнение, что
вам не хватило сложных ситуаций в СКА, чтобы на чемпионате мира не было таких
проблем, как в третьих периодах.
– Думаю, это не зависимость от СКА. Сейчас легко рассуждать. Нам понятно, что, ведя 2:0, должны были удержать победу. Первый гол канадцев сразу все сломал. Это мы разберем потом. Думаю, работа в СКА не повлияла на сборную.
– Как относитесь к
потолку зарплат?
– Опять не ко мне вопрос. Руководство должно с этим разобраться. Главное, чтобы игроки, которые у меня есть, показывали то, что я от них требую. Зарплаты – это к начальству. Конечно, какой-то потолок нужен, чтобы у всех более-менее были одинаковые права.
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