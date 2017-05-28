Плакать не будем. Михаил Борзыкин – об отставке Луческу

Совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.

Сейчас в это сложно поверить, но было время, когда «Зенит» демонстрировал быстрый, интересный, стройный атакующий футбол, а Луческу на пресс-конференциях говорил только об игре. Тогда, в начале сезона, ему, кажется, даже в голову не приходило изучать прописку судей, а найдя московскую, затевать истерику. «Зенит» хорошел с каждым туром, был уверен в себе – настолько, что о продаже Халка забыли очень скоро. Обладал не только классом, но и характером, на котором вытащил один из самых невероятных матчей в истории российского выступления в еврокубках – в Израиле с «Маккаби».

Я хорошо помню первые отзывы о работе Луческу. Да и сам не то чтобы был в восторге, но, по крайней мере, четко понимал, во что играет «Зенит». В то время отмечали: новый тренер уже на начальном этапе решил главную задачу – перестроил командную игру так, что она больше не зависела от индивидуального мастерства лидеров. Хотя позже, когда потух Жулиано, выяснилось: еще как зависела. Однако Дзюба продолжал забивать, хотя главного подносчика снарядов уже не было рядом, а команда атаковала разнообразно и агрессивно. «Зенит» справедливо называли главным фаворитом чемпионской гонки.

Что случилось потом, и когда именно случилось – не скажет, наверное, сам Луческу. Хотя нет, он-то как раз приводит точную дату: матч со «Спартаком», после которого Виталий Мутко вступился за красно-белых, а судьи стали душить его команду; и вообще наверху приняли решение, что надо дать «Спартаку» выиграть золото. Его слова. И это не такой уж и бред. В том смысле, что «Зенит» действительно «поплыл» примерно в это время. В конце первого отрезка сезона он одержал несколько неуверенных побед и проиграл на выезде «Тереку» и «Краснодару». Он уже не был таким уверенным в себе, как раньше.

Матч со «Спартаком» – возможно, и есть тот самый переломный момент, когда «Зенит» покатился вниз. Не знаю, как для команды, но для Луческу – точно. Вернувшись после скандального матча в свою квартиру, он записал обращение к журналистам, футболистам, руководству и вообще всем, кто готов его слушать. И крутил свое послание весь оставшийся сезон: до матчей, после матчей, в интервью между матчами и даже во время предсезонки – назначение Дзюбы капитаном он мотивировал именно тем, что у команды серьезные проблемы с судьями и для общения с ними нужен русскоязычный лидер.

Судейский заговор стал для Луческу навязчивой идеей. Сложилось впечатление, что этим вопросом он был озабочен все время. И все дальше отдалялся от команды, следствием чего стала серия ошибок в период зимней подготовки и весной. Он придумал какой-то сумасшедший график – «Зенит» практически не тренировался, а только играл. Каждый день. Не вписал в командную архитектуру новобранцев и вообще, кажется, в некоторых из них заинтересован не был. Разругался с Шатовым. Почему-то перестал доверять левую бровку Маку, одному из открытий осени. Уже тогда поползли слухи о недовольстве тренером.

Провалив зимнюю подготовку, «Зенит» был обречен. Готовая команда, наверное, могла бы выдать отрезок на голом классе, но все еще сырой, а потому нестабильный «Зенит» деградировал с каждым матчем. Жулиано, так и не пробудившийся зимой, был призраком себя осеннего образца. Продажа Витселя обесточила полузащиту. Атака со скрипом создавала голевые моменты и была совсем не выстроена. Показательно, что лучшим атакующим исполнителем в начале весны был 33-летний Данни, вернувшийся на поле после года простоя и третьей травмы «крестов». Такой был уровень питерской атаки.

И чем хуже играл «Зенит», чем дальше отдалялся от заветной цели – сначала от победы в чемпионате, а затем и от второго места, тем чаще и громче включал Луческу свою пластинку. В какой-то момент его стало откровенно жалко. Ладно бы какой-то молодой и нахрапистый… А тут 71-летний старец, уставший от всего и, похоже, вступивший в конфликт с реальностью. Это была продуманная игра на публику? Публичный акт самовнушения? Что-то старческое? Боюсь, этого мы никогда не узнаем. Но, к сожалению, войдет Луческу в историю нашего чемпионата как самый ноющий тренер-неудачник.

Благодарить за работу в России и желать всего наилучшего лично я не буду. К черту лицемерие.

«Результат стыдный для меня». Неудачная карьера Луческу в России его же словами