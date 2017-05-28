Команда с Дальнего Востока – в премьер-лиге! Итоги стыковых матчей

«Арсенал» отстоял путевку в премьер-лиге, а «Оренбург» не смог – «Советский спорт» делится итогами стыковых матчей.

ГРУСТЬ ПОРОЖДАЕТ НАДЕЖДУ

Стыковые матчи в этом году получились упорными – в любом эпизоде игра могла качнуться в пользу той или иной команды. «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» доиграли до серии пенальти, не забив за 240 минут ни одного мяча. Удачнее оказались дальневосточники – 5:3. «Арсенал» вышел победителем из противостояния с «Енисеем» лишь за счет гола на чужом поле – поражение 1:2 на выезде и домашняя победа 1:0.

Если у названных команд попытаться найти общее качество, но натолкнешься на то, что их оборонительные действия точно затмили атакующие потуги. Команды ФНЛ, которые в следующем сезоне попытаются пробиться в премьер-лигу, должны запомнить: порядок превыше всего.

Немного грустно, что так произошло. В конце концов, от футбола зритель хочет шоу. Игрока, которому бы болельщики неоднократно рукоплескали, в стыковых матчах не было. Но с чего им взяться в решающих играх, когда в матчах регулярных чемпионатов индивидуально тоже блещут единицы? Большое количество подобных упорных встреч рано или поздно должно завершиться тем, что в футбольных академиях начнут уделять особое внимания технарям. Пусть не во всех сразу. Без них ни один режиссер не снимет высококачественное кино. Отсюда и неостросюжетные картины в стыках, больше похожие на документалки.

ОПЫТ ГРИГАЛАВЫ

«Енисей» Андрея Тихонова, выиграв первую игру, в ответной перестраховался. Тренерский штаб команды избрал схему 3-4-3. Этот вариант был неожиданным, так как весной красноярцы использовали схемы с двумя центральными защитниками – 4-4-2 или 4-5-1. Привело все к тому, что в атаке «Енисей» был не похож сам на себя. Переход на привычные схемы уже по ходу матча не помог.

Экспериментальная модель игры – первая причина, почему «Енисей» выглядел непривычно блекло. Есть и вторая – опыт. Он у игроков «Арсенала» гораздо богаче. Решающий гол сделали три игрока – Григалава, Комбаров и Шевченко. Первый заработал штрафной, второй послал мяч в перекладину, а третий добил. Каждый из них давно играет в премьер-лиге. Особенно классно проявил себя Григалава: перехватив мяч на своей половине поля, он, центральный защитник, совершил рывок на 30 метров, пока его не сбили. Центральные защитники «Енисея» так в игру не включались.

РОКОВОЙ ПРОМАХ ГЕОРГИЕВА

«Оренбург» мог не доводить встречу со «СКА-Хабаровском» до пенальти. В игре с пенальти мог отличиться Благо Георгиев, но с его ударом справился вратарь.

Благо Георгиев не в первый раз допускает результативную ошибку. В чемпионате России была встреча со «Спартаком», которую «Оренбург» проиграл на 95-й минуте (2:3) из-за потери Георгиева в центре поля в простой ситуации.

До «Оренбурга» Георгиев играл в «Тереке», «Амкаре», «Рубине», но нигде надолго не задерживался. Таким же непостоянством он отличается и в игре. Когда такой футболист, является ведущим игроком твоей команды – это опасно. В «Оренбурге» Георгиев стал им. В чемпионате России он забил шесть мячей – больше всех в своей команде.