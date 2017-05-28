«Зенит» ошибся с увольнением Луческу. Или нет? Главная дискуссия дня

По три главных аргумента в каждую сторону: а на какой вы стороне?

Почему увольнение Мирчи Луческу – ошибка

Луческу не дали поработать

Один перестроечный сезон – точно мало, чтобы делать выводы про уровень тренера. Первым и самым мощным признаком доверия к Мирче Луческу был контракт «2+1», несмотря на солидный возраст румына. И хотя договоренности в духе «первый год делай, что хочешь, мерить будем по второму» даже и близко не представить, Луческу наверняка вел бы себя и действовал бы иначе, если бы контракт подписали на один сезон. А еще против Мирчи наверняка сработало и то, что обе команды, вышедшие в Лигу чемпионов, добились этого с новыми тренерами – теми, кто отработал еще меньше.

Луческу был честным и последовательным

Да, с другой стороны можно воспринимать это как плаксивость, но если уж Луческу гнул линию – он давил до конца. Выносить критику игроков в прессу – может быть, и странный ход. Но раз это часть стратегии по влиянию на их игру, и им, и нам стоило принять как обязательный элемент программы. Мирча говорил правду про наш футбол в лоб, а таких людей чемпионату России точно не хватает.

Луческу потерял топ-игроков и сделал результат не хуже

Потери лучших распределились по сезону: Халк ушел летом, Гарай в начале осени, а Витсель – в зимнюю паузу. При этом «Зенит» набрал больше очков, чем вариант Виллаш-Боаша со всеми ими, меньше пропустил и сделал разницу мячей лучше. Второй подряд пролет мимо Лиги чемпионов случился из-за матча с «Тереком» на невменяемом поле, а одно из ключевых поражений в Перми – после сомнительного незасчитанного гола. У Мирчи Луческу как факт есть более слабый состав, более сильный результат и более серьезные объективные поводы для оправданий.

Почему увольнение Луческу – правильный ход

Луческу не сделал того, что обещал, и сам все испортил

Румын в первый же день не только сказал, что хочет работать до 100 лет, а обозначил еще и несколько реальных целей: перестроить игру команды, перенести все лучшее из модели «Шахтера», в том числе развитие молодых местных футболистов до сборной страны, а иностранных – до продажи в топ-клубы Европы за большие деньги. К концу сезона вывод прост: не получилось ничего из этого списка. К тому же Луческу сам портил отношения с игроками, критиковал руководство – например, за «Зенит-2» – и к концу сезона дошел в упреках даже до Виталия Мутко. Это перебор, а потому – потрачено.

«Зениту» не нравится образ команды-нытика

А главная ассоциация с годом Луческу – именно такая. Да, вынудил к этому главный конкурент: словесная война «Спартака» после поражения в Петербурге многое изменила, а Мирча понял, что такой метод может сработать. Тем не менее спартаковцы жаловаться перестали, доверились молчаливому в этой теме Каррере, а «Зенит» отстал, и Луческу уже было не остановить. В контракте с новым тренером Сергею Фурсенко стоит прописать как условие: жаловаться нельзя – это мешает всем.

Новое руководство «Зенита» понимает, что делает

Сергей Фурсенко в должности всего два дня, а он уже успел назначить нового спортивного директора Константина Сарсанию и уволить главного тренера. Очевидно, Фурсенко к моменту подписания контракта с «Зенитом» весьма глубоко разобрался в делах команды. И если все дальше пойдет по такому же очевидному плану, на третий день руководства «Зенитом» Сергей Александрович назначит новым тренером Роберто Манчини. Возвращение еще и Дика Адвоката было бы перебором, тем более он только что возглавил Голландию, а вот почти ставший тренером сборной России, когда Фурсенко рулил в РФС, Манчини – идеальный по доступности и проверенности вариант.