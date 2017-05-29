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369 дней Луческу. Главные цифры румына в «Зените»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
369 дней Луческу. Главные цифры румына в «Зените»
Фото: ФК «Зенит»

1, 30, 0, 20, 41, 26, 7, 8, 75, 36, 8. Не угадали, что где? Объясняем.

369 дней

Чуть больше года провел в «Зените» Мирча Луческу: 24 мая 2016 года был назначен, а 28 мая 2017 его уволили. В российской истории «Зенита» это самый короткий срок для тренера-легионера. Из россиян быстрее покидали пост главного тренера Борис Раппопорт в 2002-м и Анатолий Давыдов в 2009-м.

1 трофей

За год в «Зените» румын завоевал один трофей, причем сделал это в первом же матче: в Суперкубке сине-бело-голубые обыграли ЦСКА со счетом 1:0. В Кубке России «Зенит» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив «Анжи» (0:4), последних шансов на чемпионство команда Луческу лишилась после матча 27-го тура против «Терека» (0:1).

30 игроков

За сезон во всех турнирах Луческу использовал три десятка футболистов. Некоторые из них сыграли меньше пяти игр: Павел Могилевец (1), Алексей Гасилин (1), Эсекиэль Гарай (4). Также румын использовал трех вратарей: Юрий Лодыгин провел 24 игры, Михаил Кержаков – 8, Андрей Лунев – 10.

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0 молодых воспитанников в основном составе

Кроме Алексея Гасилина никто из молодежи сине-бело-голубых ближе к основе не стал. Да и Алексея дебютантом уже не назовешь: свой первый матч за «Зенит» форвард провел в 2013-м и  уже успел год отыграть за дубль «Шальке-04» и забить 8 мячей за дубль в ФНЛ.

20 товарищеских матчей

Мирча Луческу до начала сезона заверил, что команда сыграет очень много товарищеских матчей. И румын не обманул: 8 игр перед стартом чемпионата, 11 на зимних сборах и еще одну встречу против «Уфы» во время международных матчей сборных.

26 побед в официальных матчах

Статистика «Зенита» в сезоне-2016/17:

41 официальный матч
26 побед
7 ничьих
8 поражений

Несмотря на то, что в нынешнем сезоне все ругали Луческу за не очень уверенную игру его команды, «Зенит» набрал на два очка больше, чем в прошлом. А ведь тогда у команды были Халк и Витсель. Правда, в чемпионате команда Луческу забила на 11 голов меньше, но и пропустила на 13 меньше.

Всего «Зенит» во всех турнирах при Луческу «Зенит» забил 75 мячей и 36 пропустил.

8 новичков

Румын почти в каждом интервью отмечал, что потерял трех ведущих футболистов. При этом у «Зенита» были ресурсы, чтобы этих игроков заменить. Жулиано в первом круге удачно вписался в команду, а Роберт Мак и Иван Новосельцев игроками основы так и не стали. Еще неудачнее прошла трансферная политика сине-бело-голубых через полгода: Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Йоан Молло и даже Бранислав Иванович. Но они в концепцию команды Луческу почему-то не вписались.  

Единственный удавшийся трансфер зимы – вратарь Лунев, который за 10 матчей в «Зените» стал кандидатом в сборную России для участия в Кубке Конфедераций. И если бы не повреждение в матче с «Краснодаром», Андрей наверняка оказался бы в заявке национальной команды.

«Результат стыдный для меня». Неудачная карьера Луческу в России его же словами

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