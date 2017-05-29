369 дней Луческу. Главные цифры румына в «Зените»
1, 30, 0, 20, 41, 26, 7, 8, 75, 36, 8. Не угадали, что где? Объясняем.
369 дней
Чуть больше года провел в «Зените» Мирча Луческу: 24 мая
2016 года был назначен, а 28 мая 2017 его уволили. В российской истории «Зенита»
это самый короткий срок для тренера-легионера. Из россиян быстрее покидали пост
главного тренера Борис Раппопорт в 2002-м и Анатолий Давыдов в 2009-м.
1 трофей
За год в «Зените» румын завоевал один трофей, причем сделал
это в первом же матче: в Суперкубке сине-бело-голубые обыграли ЦСКА со счетом
1:0. В Кубке России «Зенит» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив «Анжи» (0:4),
последних шансов на чемпионство команда Луческу лишилась после матча 27-го тура
против «Терека» (0:1).
30 игроков
За сезон во всех турнирах Луческу использовал три десятка футболистов. Некоторые из них сыграли меньше пяти игр: Павел Могилевец (1), Алексей Гасилин (1), Эсекиэль Гарай (4). Также румын использовал трех вратарей: Юрий Лодыгин провел 24 игры, Михаил Кержаков – 8, Андрей Лунев – 10.
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0 молодых воспитанников в основном составе
Кроме Алексея Гасилина никто из молодежи сине-бело-голубых ближе к основе не стал. Да и Алексея дебютантом уже не назовешь: свой первый матч за «Зенит» форвард провел в 2013-м и уже успел год отыграть за дубль «Шальке-04» и забить 8 мячей за дубль в ФНЛ.
20 товарищеских матчей
Мирча Луческу до начала сезона заверил, что команда сыграет
очень много товарищеских матчей. И румын не обманул: 8 игр перед стартом
чемпионата, 11 на зимних сборах и еще одну встречу против «Уфы» во время
международных матчей сборных.
26 побед в официальных матчах
Статистика «Зенита» в сезоне-2016/17:
41 официальный матч
26 побед
7 ничьих
8 поражений
Несмотря на то, что в нынешнем сезоне все ругали Луческу за
не очень уверенную игру его команды, «Зенит» набрал на два очка больше, чем в
прошлом. А ведь тогда у команды были Халк и Витсель. Правда, в
чемпионате команда Луческу забила на 11 голов меньше, но и пропустила на 13
меньше.
Всего «Зенит» во всех турнирах при Луческу «Зенит» забил
75 мячей и 36 пропустил.
8 новичков
Румын почти в каждом интервью отмечал, что потерял трех
ведущих футболистов. При этом у «Зенита» были ресурсы, чтобы этих игроков
заменить. Жулиано в первом круге удачно вписался в команду,
а Роберт Мак и Иван Новосельцев игроками основы так и не стали. Еще неудачнее
прошла трансферная политика сине-бело-голубых через полгода: Эрнани, Ибрагим
Цаллагов, Йоан Молло и даже Бранислав Иванович. Но они в концепцию команды Луческу почему-то не вписались.
Единственный удавшийся трансфер зимы – вратарь Лунев, который за 10 матчей в «Зените» стал кандидатом в сборную России для участия в Кубке Конфедераций. И если бы не повреждение в матче с «Краснодаром», Андрей наверняка оказался бы в заявке национальной команды.
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