Чемпионат по понтам? Алексей Андронов – о революции в «Зените»

Футбольный сезон в России еще не успел закончиться, а в самом амбициозном клубе грянули грандиозные перемены.

Сергей Фурсенко вернулся в большой футбол, сменив Максима Митрофанова, «Зенит» усилил селекционную службу Константином Сарсанией, а в тот самый момент, когда «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» утверждали состав премьер-лиги на следующий сезон – отправил в отставку Мирчу Луческу.

Два третьих места подряд (дело даже не в строчке в таблице, а в невыходе в Лигу чемпионов, и потере больших финансовых вливаний от УЕФА) для «Зенита», разумеется, нонсенс. Но, думаю, Луческу уволен в большей степени не из-за неудовлетворительных спортивных результатов. Ему не простили другого.

Жесткие наезды румынского тренера на федерацию футбола страны – не новость ни для кого. Когда он тренировал «Шахтер» – в Киеве по стадиону летали его шапки с криками «Браво, федерация!». Но там его клуб не был в такой же степени связан с федерацией. Одно дело «прыгать» на Григория Суркиса, другое – на Виталия Мутко. Да и истеричный поиск проблем везде, кроме своей команды, обвинение в заговорах московских клубов, практически всех журналистов – даже не для особенного толерантного в репутационных вопросах «Зенита» это был перебор.

Другой итог работы самого титулованного тренера Восточной Европы в Петербурге – совершенно испорченные отношения внутри коллектива. Новый президент Сергей Фурсенко прекрасно понимает – проще сейчас сменить тренера, чем успокаивать Олега Шатова, и разбираться в том, кто еще и чем еще недоволен.

Плакать не будем. Михаил Борзыкин – об отставке Луческу

Назначение Фурсенко – вполне возможно, объясняется еще и тем, что у него имелся целый «пакет решений» антикризисного толка. И не случайно сразу и везде зазвучало имя Роберто Манчини: история с уже подписанным с ним контрактом тренера сборной России, якобы извлеченным из кабинета Фурсенко в РФС, после его освобождения – всем хорошо памятна.

Уходил из РФС Фурсенко в образе «блаженного». Кодекс чести, «Аленький цветочек» как символ сборной на Евро-2012, грандиозные по финансированию (и подкосившие-таки бюджет РФС) церемонии, Каринэ Гюльазизова в роли персонального советника (с рекомендацией не пользоваться лифтами, ибо звезды предсказывают там неприятности) – все это и создало тот образ.

Но сейчас важнее вспомнить, что Фурсенко был довольно успешен в роли клубного руководителя. Тот «Зенит», который выиграл Кубок УЕФА в 2008-м – собирали именно они с Сарсанией. Из героев тех времен – в «Зените» и Анатолий Тимощук (вряд ли он уйдет вслед за Луческу), защитник Александр Анюков, а в клубной системе – Владислав Радимов и Константин Зырянов.

Учитывая то, что кризис «Зенита» вряд ли носит системный характер, продажи Халка и Витcеля позволяют снова всерьез выйти на трансферный рынок (о чем и заявил Фурсенко первым делом) – нас ждет очень любопытное межсезонье.

Вот только Манчини... По-моему, это немного странная кандидатура. Во время последней работы в «Интере» у него было меньше 50% побед, а вопросы по тренерским умениям возникали и в самые успешные годы. По-моему, Фурсенко больше ведом в этом выборе громким именем, своей загадочной влюбленностью в этого конкретного тренера, и склонностью к ярким внешним эффектам. Как бы не получился в итоге «чемпионат по понтам».

«Зенит» ошибся с увольнением Луческу. Или нет? Главная дискуссия дня