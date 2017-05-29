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Чертово колесо. Подробности невероятной развязки юбилейной «Джиро д'Италия»

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чертово колесо. Подробности невероятной развязки юбилейной «Джиро д'Италия»
Фото: Global Look Press

В Милане завершилась веломногодневка «Джиро д'Италия» – юбилейная, сотая по счету. Лучший российский гонщик Ильнур Закарин, представляющий команду «Катюша Альпецин», стал пятым в общем зачете. За тем, что происходило на последних этапах легендарной гонки, наш корреспондент наблюдала воочию.

«Не вижу смысла рисковать»

– Ильнур, ты живой? Силы остались? – трое российских болельщиков-велогурманов обступили лидера и капитана «Катюши Альпецин» за час до старта последнего горного этапа. Это было еще в субботу.

– А в чем проблема? Я в полном порядке.

И вправду, подумалось, какие могут проблемы у человека, за плечами которого 3353 километра по горам Италии. Невероятные нагрузки, заоблачные – в прямом и переносном смысле.

А для Ильнура – нет проблем.

Он и вправду был в отличной форме на этой многодневке. Форму эту можно даже разглядеть: кажется, его мышцы сплетены из тончайшей проволоки. Ну а как иначе гнать по 200 км в день? Когда-то чуть больше, когда-то меньше. Самым длинным этапом здесь был 12-й — 237 км, самым коротким 14-й — 131 км.

– Поборемся сегодня, – осторожно пообещал капитан «Катюши».

– Будешь рисковать на спусках, как Нибали?

– Не вижу в этом смысла. Рискнуть, чтобы все потерять? В прошлом году я упал. Не-е-е-т, больше не хочу.

– После того падения побаиваетесь спусков?

– Наоборот! Чувствую себя более уверенным! Стал лучше чувствовать велосипед. Стойте, может, не будем про падения, а? Плохая тема для разговора.

Ильнур непроста отказался обсуждать падения. Если кто не знал, расскажем, что на предыдущей «Джиро» он тоже был в хорошей форме и тоже рассчитывал попасть в пятерку гранд-тура. Но на 19-м этапе за 45 километров до финиша рухнул с велосипеда, пролетев около 30 метров. Из-за полученной травмы – перелом ключицы – был вынужден сойти с дистанции.

Распрощавшись с «Джиро», Закарин определил для себя новую цель – Олимпийские игры в Рио. Но пройдя через квест «допустят – не допустят», он оказался в крайне сложном положении. Разрешение выступить в Рио он получил слишком поздно. Даже если бы рванул в Бразилию ближайшим рейсом, прибыл бы на место за несколько часов до старта гонки. То есть в этой поездке не было никакого смысла – разве что побыть несколько дней туристом. Но это не вариант Закарина. Его вариант – всегда подниматься как можно выше.

Конышев: Жаль, у Закарина было два прокола

По этому краткому пересказу понятно, почему Ильнур отказался обсуждать тему падений – накануне столь ответственного этапа эти мысли были совсем ни к чему. Ильнур и его команда очень рассчитывали на него в плане продвижения в генеральной классификации: с пятого места – куда-нибудь повыше.

Вслух в команде об этом никто не говорил, но о победе мечтали.

– Ладно ребят, я пойду, – на этих словах Зак, как его называют в команде, скрылся в автобусе, а буквально через час ринулся в предпоследнюю атаку. За 76 километров до финиша Закарин предпринял попытку создать отрыв, но побег не удался. За 19 км до финиша к лидерам подобрались Наиро Кинтана (лидер общего зачета), Тибо Пино и Винченцо Нибали. Победил в итоге Пино.

Закарин финишировал вторым в этот день. До третьей в карьере победе на этапах гранд-туров не хватило капли.

– Мы все равно довольны. Ильнур сегодня молодец, – сказал спортивный директор «Катюши» Дмитрий Конышев, в прошлом многократный победитель этапов самых престижных многодневок. По лицу Конышева, правда, было заметно, что в команде столь же расстроены, сколько довольны этим вторым местом. – Да, это успешный этап, но в то же время победа была совсем рядом, сами понимаете...

– Кажется, «Катюша» взбодрилась к концу многодневки.

– Точно! Даже жаль, что все заканчивается. Мы действительно поначалу «сыгрывались», не все получалось. Некоторые ребята у нас новички, приходилось учить и мелочам, и серьезным вещам. А сейчас все поняли, что мы можем решать более серьезные задачи, и самое главное – поняли, как это делать. Жаль, у Ильнура было два прокола – на первой разделке и на одном из горных этапов, где он потерял почти три минуты.

Дюмулин: c четвертого места на первое

Из-за этих проколов значительную часть гонки Ильнуру пришлось карабкаться из глубины второго десятка в гору генеральной классификации. Конечно, пятое место, учитывая силу российского гонщика, – для него не предел. До последнего дня команда не переставала мечтать о подиуме «Джиро». Не забывайте – гонка-то юбилейная. Быть в тройке сотой – «Джиро» – это же достижение на века.

В честь столетия гонку удлинили на сто километров и придумали фирменный знак, где два ноля сплетаются в горные петли, знак бесконечности и два велоколеса – каждый в этой эмблеме видит что-то свое.

К сожалению, юбилейная «Джиро» не стала абсолютно безоблачным праздником. Во многих местах встречались черные ленты – в память о гонщике «Астаны» Микеле Скарпони. Он погиб утром 22 апреля под колесами грузовика, тренируясь недалеко от дома. Водитель большегруза не заметил 37-летнего итальянца, который тоже очень хотел проехать сотую «Джиро».

«Астана» в память о Микеле Скарпони выставила на гонку восемь человек вместо девяти...

Но как бы жестоко это ни звучало – жизнь продолжается и продолжилась «Джиро». Последний этап, который прошел в воскресенье, не был привычным для многодневок этапом дружбы, на котором ничего не решается, а гонщики финишируют, обнявшись.

Эта разделка стала решающей – ни много, ни мало – при определении победителя общего зачета. Голландец Том Дюмулин привез на этих 30 километрах целых полторы минуты Кинтане, что позволило полностью компенсировать отставание и выиграть общий зачет с преимуществом в полминуты над колумбийцем. Это была невероятная развязка, какой «Джиро» не видела возможно никогда. Кинтана, спустившийся с гор с запасом в 53 секунды, проиграл. Вы бы видели колумбийских болельщиков, которых на «Джиро» буквально толпы. Как эти люди плакали!

Для наших же болельщиков, которых тут значительно меньше, чем колумбийцев, главный вопрос был другим: сумеет ли Закарин свое пятое место превратить в подиум генеральной классификации? Не сложилось. На нужном уровне Ильнур держался первые 10 километров. А дальше пришла усталость. Закарин так и завершил многодневку на пятом месте. И это далеко не поражение.

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