Чертово колесо. Подробности невероятной развязки юбилейной «Джиро д'Италия»

В Милане завершилась веломногодневка «Джиро д'Италия» – юбилейная, сотая по счету. Лучший российский гонщик Ильнур Закарин, представляющий команду «Катюша Альпецин», стал пятым в общем зачете. За тем, что происходило на последних этапах легендарной гонки, наш корреспондент наблюдала воочию. «Не вижу смысла рисковать»

– Ильнур, ты живой? Силы остались? – трое российских болельщиков-велогурманов обступили лидера и капитана «Катюши Альпецин» за час до старта последнего горного этапа. Это было еще в субботу. – А в чем проблема? Я в полном порядке. И вправду, подумалось, какие могут проблемы у человека, за плечами которого 3353 километра по горам Италии. Невероятные нагрузки, заоблачные – в прямом и переносном смысле. А для Ильнура – нет проблем. Он и вправду был в отличной форме на этой многодневке. Форму эту можно даже разглядеть: кажется, его мышцы сплетены из тончайшей проволоки. Ну а как иначе гнать по 200 км в день? Когда-то чуть больше, когда-то меньше. Самым длинным этапом здесь был 12-й — 237 км, самым коротким 14-й — 131 км. – Поборемся сегодня, – осторожно пообещал капитан «Катюши».

– Будешь рисковать на спусках, как Нибали?

– Не вижу в этом смысла. Рискнуть, чтобы все потерять? В прошлом году я упал. Не-е-е-т, больше не хочу.

– После того падения побаиваетесь спусков?

– Наоборот! Чувствую себя более уверенным! Стал лучше чувствовать велосипед. Стойте, может, не будем про падения, а? Плохая тема для разговора.

Ильнур непроста отказался обсуждать падения. Если кто не знал, расскажем, что на предыдущей «Джиро» он тоже был в хорошей форме и тоже рассчитывал попасть в пятерку гранд-тура. Но на 19-м этапе за 45 километров до финиша рухнул с велосипеда, пролетев около 30 метров. Из-за полученной травмы – перелом ключицы – был вынужден сойти с дистанции.

Распрощавшись с «Джиро», Закарин определил для себя новую цель – Олимпийские игры в Рио. Но пройдя через квест «допустят – не допустят», он оказался в крайне сложном положении. Разрешение выступить в Рио он получил слишком поздно. Даже если бы рванул в Бразилию ближайшим рейсом, прибыл бы на место за несколько часов до старта гонки. То есть в этой поездке не было никакого смысла – разве что побыть несколько дней туристом. Но это не вариант Закарина. Его вариант – всегда подниматься как можно выше.

Конышев: Жаль, у Закарина было два прокола По этому краткому пересказу понятно, почему Ильнур отказался обсуждать тему падений – накануне столь ответственного этапа эти мысли были совсем ни к чему. Ильнур и его команда очень рассчитывали на него в плане продвижения в генеральной классификации: с пятого места – куда-нибудь повыше. Вслух в команде об этом никто не говорил, но о победе мечтали. – Ладно ребят, я пойду, – на этих словах Зак, как его называют в команде, скрылся в автобусе, а буквально через час ринулся в предпоследнюю атаку. За 76 километров до финиша Закарин предпринял попытку создать отрыв, но побег не удался. За 19 км до финиша к лидерам подобрались Наиро Кинтана (лидер общего зачета), Тибо Пино и Винченцо Нибали. Победил в итоге Пино. Закарин финишировал вторым в этот день. До третьей в карьере победе на этапах гранд-туров не хватило капли. – Мы все равно довольны. Ильнур сегодня молодец, – сказал спортивный директор «Катюши» Дмитрий Конышев, в прошлом многократный победитель этапов самых престижных многодневок. По лицу Конышева, правда, было заметно, что в команде столь же расстроены, сколько довольны этим вторым местом. – Да, это успешный этап, но в то же время победа была совсем рядом, сами понимаете... – Кажется, «Катюша» взбодрилась к концу многодневки. – Точно! Даже жаль, что все заканчивается. Мы действительно поначалу «сыгрывались», не все получалось. Некоторые ребята у нас новички, приходилось учить и мелочам, и серьезным вещам. А сейчас все поняли, что мы можем решать более серьезные задачи, и самое главное – поняли, как это делать. Жаль, у Ильнура было два прокола – на первой разделке и на одном из горных этапов, где он потерял почти три минуты.