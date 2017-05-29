Спортивный директор «Интера»: «МЮ» действительно интересуется Перишичем

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал об интересе «МЮ» к полузащитнику сборной Хорватии Ивану Перишичу.

«Нет, мы не получали официального предложения от «Манчестер Юнайтед» по вопросу трансфера Ивана Перишича. – говорит Аузилио. – Однако, интерес к этому игроку со стороны английского клуба действительно есть.

Наша задача – сделать «Интер» сильнее – продолжает функционер, – поэтому сейчас в клубе нет продаваемых или не продаваемых игроков.

Мы знаем, что в команде достаточно сильных исполнителей, поэтому прежде, чем отпускать Перишича в «Манчестер Юнайтед», «Интер» должен хорошенько подумать. Мы всегда должны действовать только в интересах клуба», – заявил Аузилио.

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Также итальянец оценил нынешний состав клуба, отметив, что решения по тем или иным трансферам будут зависеть от нового тренера. По сообщениям прессы, новым рулевым «Интера» станет Лучано Спаллетти, который отказался продлевать контракт с «Ромой».

«Лично я считаю, что у нас великолепная команда. Мы намного сильнее тех, кто расположился местом выше в чемпионате. Очевидно, «Интер» не нуждается в серьезном перестроении, но, конечно, некоторые шаги будут сделаны. Сейчас важно понять, как поведет себя новый тренер.

Этим летом в команду придет новый наставник. Это точно. Переговоры возобновятся завтра. Мы должны это сделать до начала предсезонной подготовки», – заключил Аузилио.

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