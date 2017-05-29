Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Симон Миньоле: Все говорят о возможном приходе Касильяса

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии
Симон Миньоле
Симон МиньолеФото: Gettyimages.ru

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле прокомментировал интерес «красных» к Икеру Касильясу, а также оценил свое положение в клубе.

«Многие фанаты думают, что я веду борьбу с другими вратарями «Ливерпуля». Однако, это не так. Я конкурирую с Мануэлем Нойером, Марк-Андре Тер Штегеном, Джо Хартом, Икером Касильясом. Нет, я не собираюсь бороться с партнерами по клубу. Я всегда стараюсь превзойти самого себя.

В минувшем сезоне мне уже удалось доказать всем, что я умею справляться с давлением. Сделаю это еще раз, если будет нужно.

Да, мне 29 лет, – продолжает бельгиец, – и я провел неплохой сезон. Однако, от слухов никуда не деться. Вот и сейчас все говорят о возможном приходе Касильяса. Я знаю, каково быть игроком «Ливерпуля». Здесь нужно уметь постоять за себя», – признался футболист.

Спортивный директор «Интера»: «МЮ» действительно интересуется Перишичем

Также голкипер «красных» прокомментировал решение тренерского штаба отправить его в запас после нескольких ошибок.

«Конечно, я был зол. Не думаю, что в мире есть игрок, который спокойно принимает подобные вещи. Однако, я никогда не показывал свои чувства. Да, я был разочарован, поскольку не понял решения тренера. Можно сказать, это был худший момент в моей карьере.

У меня было время все обдумать и я задавал себе всего один вопрос – почему? Тогда у меня был лишь один выход – я должен был не опускать головы и продолжать работу. У меня было огромное желание доказать Клоппу, что я способен принести пользу команде. Сейчас я смотрю на эти вещи с другой точки зрения. Это был хороший опыт», – заключил Миньоле.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джо Харт: Не собираюсь оставаться в серии А, но мне здесь очень понравилосьГолкипер сборной Англии Джо Харт – о выступлении за «Торино». Напомним, футболист пополнил ряды итальянского клуба минувшим летом на правах аренды из «Манчестер Сити».Арсен Венгер: Если клуб остановится на моей кандидатуре, возьму время, чтобы все обдуматьГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не уверен, что останется у руля команды на следующий сезон.Нолито: Надеюсь, этим летом я покину «Манчестер Сити»Форвард «Манчестер Сити» Нолито заявил, что собирается покинуть «Манчестер Сити» и вернуться в испанскую примеру.«Ньюкасл» по инициативе Бенитеса постарается пригласить РейнуГолкипер «Наполи» Пепе Рейна может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sun.Лучший бомбардир чемпионата Шотландии близок к переходу в «Милан»Форвард «Селтика» Мусса Дембеле может перебраться в серию А. Об этом сообщает Express.Спортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется ПеришичемСпортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется ПеришичемСпортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал об интересе «МЮ» к полузащитнику сборной Хорватии Ивану Перишичу.Нигерийский форвард согласился перейти в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛНигерийский форвард согласился перейти в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Президент Армении наградил Мхитаряна медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степениАрмянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян получил государственную награду. Его наградил президент Армении Серж Саргсян.«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить 130 миллионов евро за Мбаппе«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить €130 миллионов за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает Eurosport.fr.Матье может покинуть «Барселону»Защитник «Барселоны» Жереми Матье может покинуть каталонский клуб в ближайшее время.Нигерийский форвард «Аустрии» Кайоде согласился на переход в «Спартак»Агент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, имя которого не называется, в интервью сообщил, что 24-летний нападающий, продолжит карьеру в «Спартаке».«Интер» не готов отпускать Перишича в «Манчестер Юнайтед» меньше чем за 55 миллионов евро«Интер» и «Манчестер Юнайтед» пока не сошлись в цене за полузащитника Ивана Перишича.Бибрас Натхо: У меня контракт с ЦСКА, но пока не знаю, что будет в следующем сезонеПолузащитник ЦСКА Бибрас Натхо оценил свою игру в минувшем сезоне и высказался о будущем в клубе.«Бордо» постарается приобрести бывшего форварда «Спартака»«Бордо» интересуется форвардом «Лорьяна» Маджидом Уорисом. По данным GHANAsoccernet.com, жирондинцы близки к тому, чтобы договориться с нынешним клубом 25-летнего нападающего из Ганы.Диего Коста: Я могу уйти из «Челси» только в одну команду, и все ее знаютФорвард «Челси» Диего Коста после финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2) высказался о возможном уходе из команды.«Арсенал» и Венгера – с рекордом! Когда и чемпион не помеха«Арсенал» и Венгера – с рекордом! Когда и чемпион не помеха«Арсенал» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии (2:1) и умудрился вытащить провальный сезон.Видео дня: Сабалета на прощание устроил трогательный сюрприз фанатам «Ман Сити»Аргентинский защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета, подписавший двухлетний контракт с «Вест Хэмом», на прощание устроил сюрприз болельщикам «горожан».Жозе Моуринью: Гризманн? Спрашивайте Вудворда, сейчас его время работатьГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о возможном переходе в команду полузащитника «Атлетико» Антуана Гризманна.«Арсенал» примет решение по Венгеру на следующей неделеБудущее главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера будет определено на следующей неделе по итогам заседания совета директоров клуба, который запланирован на вторник. Об этом сообщил сам 67-летний француз после финального матча Кубка Англии с «Челси» (2:1).«Челси» готов платить Бонуччи восемь миллионов евро в год«Челси» не оставляет попыток приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Чемпионы Англии предложили 30-летнему итальянцу контракт с зарплатой в восемь миллионов евро.
Волейбол
Сборная России вышла на чемпионат мира, не проиграв ни одного матча в квалификации
Футбол
В финале Кубка Белоруссии ОМОН применил силу к фанатам, выбежавшим на поле (видео)
Волейбол
Кошелева официально перешла в «Галатасарай» (фото)
Теннис
Макарова и Веснина начнут выступление на «Ролан Гаррос» матчем с Ферро и Йеролимос
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Икер Касильяс
Икер Касильясвсе новости
Симон Миньоле
Симон Миньолевсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы