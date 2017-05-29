Симон Миньоле: Все говорят о возможном приходе Касильяса

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле прокомментировал интерес «красных» к Икеру Касильясу, а также оценил свое положение в клубе.

«Многие фанаты думают, что я веду борьбу с другими вратарями «Ливерпуля». Однако, это не так. Я конкурирую с Мануэлем Нойером, Марк-Андре Тер Штегеном, Джо Хартом, Икером Касильясом. Нет, я не собираюсь бороться с партнерами по клубу. Я всегда стараюсь превзойти самого себя.

В минувшем сезоне мне уже удалось доказать всем, что я умею справляться с давлением. Сделаю это еще раз, если будет нужно.

Да, мне 29 лет, – продолжает бельгиец, – и я провел неплохой сезон. Однако, от слухов никуда не деться. Вот и сейчас все говорят о возможном приходе Касильяса. Я знаю, каково быть игроком «Ливерпуля». Здесь нужно уметь постоять за себя», – признался футболист.

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Также голкипер «красных» прокомментировал решение тренерского штаба отправить его в запас после нескольких ошибок.

«Конечно, я был зол. Не думаю, что в мире есть игрок, который спокойно принимает подобные вещи. Однако, я никогда не показывал свои чувства. Да, я был разочарован, поскольку не понял решения тренера. Можно сказать, это был худший момент в моей карьере.

У меня было время все обдумать и я задавал себе всего один вопрос – почему? Тогда у меня был лишь один выход – я должен был не опускать головы и продолжать работу. У меня было огромное желание доказать Клоппу, что я способен принести пользу команде. Сейчас я смотрю на эти вещи с другой точки зрения. Это был хороший опыт», – заключил Миньоле.