В КХЛ такого никогда не было и не будет! Главный феномен «Нэшвилла» в плей-офф

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о главном различии между двумя сильнейшими лигами по разные стороны океана – КХЛ и НХЛ.



В воскресенье мой коллега Виталий Славин натолкнул меня на очень интересную мысль.

- Вот это «Нэшвилл» выдал, - воскликнул он разглядывая статистику финалистов Кубка Стэнли. – Вышел в плей-офф с восьмого места в конференции, а теперь в финале играет!»

И я задумался… А ведь и верно! Факт просто фантастический, небывалый. Если, конечно, судить о хоккее взглядом привычным к нашей лиге.

Потому что у нас я реально не могу себе представить, чтобы в финале Кубка Гагарина бились «Куньлунь» или там «Нефтехимик», «Барыс», «Витязь», минское «Динамо»…

А в НХЛ – пожалуйста. «Нэшвилл», занявший лишь восьмое место на Западе вынес «Чикаго» в первом раунде 4-0 в серии! И подарил сборной России Артемия Панарина. А, может, наш форвард был не в форме? Вовсе нет, на ЧМ-2017 он стал лучшим бомбардиром, оставив позади и чемпионов-шведов, и вице-чемпионов-канадцев.

Да дело даже и не в том, что я лично могу или не в состоянии себе представить. Вот посмотрите сами на всех без исключения финалистов Кубка Гагарина. Они почти никогда не опускались ниже третьего места в своей Конференции по итогам регулярного чемпионата. Единственное исключение – «Атлант» в 2011 году, занявший четвертое место. Но в любом случае будущие финалисты у нас всегда начинали первый раунд плей-офф в роли фаворитов.

Сезон 2008/09. Это был последний год, когда наша лига еще не была разделена на конференции и плей-офф был общим. В финал вышли «Ак Барс» и «Локомотив». Казанцы закончили регулярный чемпионат на 2 месте. Ярославцы – на 4-ом.

Сезон 2009/10. В финале встретились «Ак Барс» и ХК МВД. В регулярке казанцы заняли 3 место на Востоке, а «милиционеры» - 2-е на Западе.

Сезон 2010/11. В финале встретились «Салават Юлаев» и «Атлант». В регулярке уфимцы заняли 3 место на Востоке, а мытищинцы - 4-е на Западе.

Сезон 2011/12. В финале встретились московское «Динамо» и «Авангард». В регулярке бело-голубые заняли 3 место на Западе, а омичи - 2-е на Востоке.

Сезон 2012/13. В финале встретились московское «Динамо» и «Трактор». В регулярке бело-голубые заняли 3 место на Западе, а челябинцы - 3-е на Востоке.

Сезон 2013/14. В финале встретились магнитогорский «Металлург» и «Лев». В регулярке уральцы заняли 1 место на Востоке, а чехи - 3-е на Западе.

Сезон 2014/15. В финале встретились СКА и «Ак Барс». В регулярке питерцы заняли 2 место на Западе, а казанцы - 1-е на Востоке.

Сезон 2015/16. В финале встретились магнитогорский «Металлург» и ЦСКА. В регулярке уральцы заняли 2 место на Востоке, а армейцы - 1-е на Западе.

Сезон 2016/17. В финале встретились СКА и магнитогорский «Металлург». В регулярке питерцы заняли 2 место на Западе, а уральцы - 1-е на Востоке.

Обратите внимание на еще одну очень показательную тенденцию. В первые годы КХЛ для будущего финалиста самое популярное место по итогам регулярки – третье.

А вот в последние три года фавориты уже не опускаются в своей конференции ниже второго. То есть, если в первые годы более менее равных лидеров было шесть, а то и восемь. То сейчас и в их среде наметилось расслоение на первых-вторых и третьих-четвертых.

В НХЛ же вертикальный взлет «Нэшвилла» в плей-офф - далеко не единственный подвиг. Не далее, как в 2012 году «Лос-Анджелес» вообще выиграл Кубок Стэнли стартовав в плей-офф с восьмого места в конференции.

И это говорит о том, что за океаном любая из 16 команд вышедшая в плей-офф имеет примерно равные шансы на Кубок. А вот у нас – пока увы. Победитель «регулярки» может оступиться и в первом раунде. Такое бывало. Но вот чтоб финал кто-то пробился хотя бы с пятого места в конференции… Примеров нет. И в ближайшее время, похоже не предвидится.

Финал Кубка Гагарина все больше напоминает сериал с одними и теми же героями. Как с Запада, так и с Востока… А вдруг однажды смотреть на них просто надоест?