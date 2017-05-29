Опередили эстонцев. Сборная России выступит на чемпионате мира

«Советский спорт» - о победе сборной России над командой Эстонии, которая позволила нашей команде стать победителем в отборочном турнире к ЧМ-2018.

Эстонцы в предыдущих матчах, как и россияне, одержали четыре победы, и сохраняли шансы на первое место. Поэтому Сергей Шляпников номинально выпустил сильнейший состав.

Однако после второго технического перерыва в первом сете игра у сборной России полностью разладилась. Шаткое преимущество 16:15 трансформировалось в поражение 21:25.

Виновным почему-то был назначен Ильяс Куркаев, который больше в игре не появлялся, но реализовал все атаки в первом сете. Появившийся вместо него Илья Власов со своей задачей справился, набрав 9 очков за матч.

Но игра сборной России продолжала внушать определенные беспокойства до тех пор, пока Юрия Бережко и Сергея Гранкина не заменили Дмитрий Волков и Дмитрий Ковалев.

Бережко не слишком удачно играл в атаке – 44%. Не всегда позволяла доводка. В приеме показатели Юрия были значительно хуже – 22%. Волков не сильно улучшил атаку, зато помог на задней линии, подняв 64% мячей, из них с идеальной доводкой – 43%. Лучший показатель в команде.

На подаче не было равных Егору Клюке, который 22 раза вводил мяч в игру, здорово осложнив жизнь эстонцам. Появлявшийся на замену Максим Жигалов тоже внес свою лепту в виде трех эйсов. Его помощь пришлась в самый нужный момент, когда во второй партии россияне проигрывали 18:21.

Далее проблем с такими проблемами сборная России не сталкивалась. В третьей партии были нейтрализованы лидеры эстонцев Оливера Венно и Андрус Раадик, набравшие 2 очка в 14 атаках.

Заключительный сет практически все игроки сборной России провели здорово. Нападающие добыли комфортное преимущество, а затем на блоке россияне взяли несколько мячей и спокойно довели матч до победы. Первое место и прямая путевка на чемпионат мира у нас.

А уже на следующей неделе в Казани (этап перенесен из Сургута после сами знаете чего) стартует Мировая лига. В ней сборной России сыграет в обновленном составе без Гранкина, Бережко, Артема Вольвича, Максима Михайлова и Артема Ермакова.

Эстония – Россия – 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 19:25)

Эстония: Тяхт (12), Аганитс (7), Венно (7), Раадик (11), Креэк (13), Тообал К. (3) – старт, Рикберг (либеро), Теппан (5), Аллик (0), Тообал А. (0).



Россия: Гранкин-К (2), Клюка (13), Куркаев (3), Михайлов (19), Бережко (4), Вольвич (8) – старт, Ермаков (либеро), Мартынюк (либеро), Власов (9), Волков (8), Ковалёв (3), Жигалов (3).



Очки – 83:96, подача – 6:10, атака – 42:50, блок – 10:12, приём – 29%:42%, ошибки – 33:24.