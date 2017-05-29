Забег по-шотландски

Обозреватель «Советского спорта» о том, как проходит забег в Эдинбурге.

Забеги стали набирать всё большую популярность. Не могу судить о других регионах, но в Москве эта индустрия набирает обороты с каждым годом. Для кого-то участие в забегах - это стимул поддерживать себя в форме, для кого-то - получение медали, для кого-то - особая атмосфера, для кого-то, в конце концов, возможность помочь людям. Всё большее распространение получают именно благотворительные забеги, где помимо взноса за участие, можно сделать дополнительное пожертвование.

Волею судеб мне довелось оказаться в Эдинбурге в конце мая. На всякий случай решила проверить, нет ли каких беговых мероприятий в этом городе в эти даты. К счастью, именно 27-28 мая проходил «Эдинбургский марафонский фестиваль». Процедура регистрации была простой, есть отдельная регистрация для иностранцев, взнос составил £18,60 (около 1400 рублей, что практически сопоставимо с нынешними взносами на московских забегах) за участие в забеге на 5 км.

В отличие от российских забегов никаких справок о состоянии здоровья никому предоставлять не надо. Участники получают беговой номер по почте. В конверте: номер, булавки для крепления, стикер с номером для сдачи вещей в камеру хранения и рекламный флайер.

Такая система лично мне показалась очень удобной: не нужно тратить лишнее время на получение справок (вы берете на себя ответственность за своё здоровье, соглашаясь на регистрацию) и поездку в центр выдачи номеров (едут туда только те, кто за 3 дня до забега так и не получили номер по почте).

В отличие от московских забегов футболка является наградой, поэтому вручается после финиша.

Главным партнером Эдинбургского бегового фестиваля выступает фонд по борьбе с раком, но есть и десятки других фондов, которые участвуют в данном мероприятии. В России пока не получила большого распространения система, при которой бегун своим участием в забеге привлекает спонсоров и передаёт потом вырученные средства в выбранный фонд, в Европе такая практика часто используется на благотворительных забегах.

Эдинбургский фестиваль включает в себя несколько забегов. В субботу - детские - на 1 км, 1,5 км, 5 км и взрослые - на 5 км и 10 км. В воскресенье - полумарафон и марафон.

Трасса малых забегов пролегала в парке Холируд, в центре которого находится большой живописный холм. Практически половина дистанции - это достаточно крутой подъем, но стоит оказаться наверху, как понимаешь, что оно того стоило! С холма открывается шикарная панорама города и обзор на 360 градусов. Невольно хотелось остановиться, достать телефон и запечатлеть эти виды, но забег есть забег. Спуск был более резким, чем подъем, что давало небольшую передышку. На финише не было столпотворения, бегунов сразу наравляли на... подземную стоянку центра при парке-заповеднике.

Первым делом волонтёры поздравляли и вручали медали финишерам, затем участники получали сумку с подарками от спонсоров, в которую входило: футболка, наручная фляжка, разогревающий и охлаждающий гели, накидка из фольги, чтобы не остыть сразу после финиша.

На последней точке выдачи участники получали воду и растворимые таблетки изотоника.

Эдинбург небольшой город и туристов здесь намного меньше, чем в мегаполисах (а зря!), поэтому и число участников было небольшим. Согласно официальной статистике, в забеге на 5 км участвовало 1092 человека. Мероприятие прошло на ура, и было приятно почувствовать себя частью этого праздника. Первый зарубежный забег не стал комом, а только подстегнул продолжать поддерживать физическую форму и искать новые горизонты).



