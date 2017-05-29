Бегущие сердца никого не оставили равнодушным

Корреспондент «Советского спорта» делится впечатлениями о том, как был организован Зеленый марафон Бегущие сердца, который собрал огромное количество участников. С самыми узнаваемыми из них нам удалось пообщаться.



Знаете, как сделать крутейшее селфи? Все очень просто. Надо, во-первых, очаровательно улыбнуться. Во-вторых, участвовать в благотворительном забеге. В-третьих, сделать так, чтобы позади тебя были сотни участников этого же забега. Ну, а еще... Еще быть для этого мирового суперзвездой Натальей Водяновой!



Зеленый марафон «Бегущие сердца» был организован в это воскресенье в Москве.



- Наташа, Вы занимаетесь благотворительностью, огромным количество социально значимых проектов. Задавать вопросы, как все успеваете, уже не буду. Какие эмоции подарил сегодняшний забег?

- Это очень яркий и незабываемый день. Посмотрите, сколько здесь людей. Непередаваемые эмоции, это неописуемое счастье. Я хочу сказать огромное спасибо вам всем за ваши «Бегущие сердца».

- Здесь очень важный слоган написан – «Бежим со смыслом».

- Да, это, действительно, не просто забег, не просто повод собраться всем вместе.

К ежегодному благотворительному марафону всемирно известная модель начала готовиться задолго до старта. Информация о том, как она примерно месяц назад выходила Напомним, месяц назад Наталья даже выходила на совместную тренировку с главой Сбербанка Германом Грефом, облетела многие СМИ.

В этот момент все внимание собравшихся журналистов и участников забега захватывает появление рядом с Натальей Водяновой еще одной мировой суперзвезды – супермодели Наоми Кэмпбелл.

- Если честно, на длинные дистанции давно не бегала.

- Но Вам же удается поддерживать себя в блестящей форме! – Про 47-летний возраст звезды никто и не догадается, но вслух я этого произносить не стала.

- Да, я много занимаюсь спортом, много работаю в тренажерном зале. Это часть работы, часть профессии, и часть образа жизни.

- Сюда прилетели с какими чувствами?

- Вы знаете, мне очень нравится Москва. Не везде успеваешь побывать... Но сюда я летела с одной единственной мыслью: для того, чтобы делать добрые дела, не должно быть расстояний. Меня пригласила Наталья, я не могла отказать.

В этот момент компанию нам составила еще одна топ-модель с мировым именем - бразильская манекенщица Изабель Гулар:

- Вы знаете, в отличие от моих коллег и подруг, я еще никогда не участвовала в подобных мероприятиях.

- И есть уже какие-то первые впечатления?

- Этот день мне точно запомнится надолго! Чудесная организация, совершенно потрясающие люди!

Огромное количество узнаваемых людей были нами замечены в этот день – политиков, бизнесменов, знаменитых бывших и действующих спортсменов: Вячеслав Фетисов, Дмитрий Песков, Сергей Горьков, Виктор Садовничий, Михаил Абызов, Татьяна Навка, Ирина Слуцкая, Светлана Журова, Александр Легков. Множество слов благодарности прозвучало в адрес сооснователя и организатора забега Полины Киценко. А положительные эмоции получили все, какую бы дистанцию ни бежали – 4,2 км, 10 км или 21,1 км.