Луческу уходит, Кирьяков угрожает Талалаеву, а «Спартак» покупает игрока (видео)

Оларенваджу Кайоде

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых ярких, значимых и резонансных событиях в российском футболе.

Революция продолжается

Три дня – три перестановки. Давненько такого не было. Похоже, в «Зените» были настолько разочарованы вторым кряду пропуском Лиги чемпионов, что решили сразу, не затягивая, нажать на кнопку перезагрузки. А ведь еще только май.

Вчера Мирча Луческу был уволен из клуба. Этого ждали, но не сейчас. Ранее сообщалось, что решение по тренеру будет принято через две недели. А агент Луческу вчера вообще рассказывал, что Мирча намерен доработать контракт до конца. Получается, не знали? Решение совета директоров стало сюрпризом?

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Луческу был обречен. Провалился по всем фронтам: результаты, имидж, наезды на РФС, РФПЛ, судей, журналистов и вообще на всех. Он мог остаться у руля только в том случае, если бы новое руководство потерпело неудачу в поисках нового наставника. Но сменившееся руководство как раз сработало очень быстро.

Об интересе «Зенита» к Роберто Манчини сообщалось и раньше. А вчера итальянский коуч зачем-то подписался на инстаграм «Зенита». Интересно, зачем? Так, из любопытства?





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Дело, пожалуй, решенное. И вот подумалось: а не поспешил ли «Зенит», может, стоило получше поискать? Согласитесь, Манчини – не самая убедительная кандидатура.

Кстати, Дзюба, готовящийся сейчас в сборной к Кубку конфедераций, в свой шорт-лист Манчини не включил.

– Если бы у меня был полный карт-бланш, кого из тренеров пригласил бы в свою команду? Выбирал бы из нескольких кандидатур. Мне очень нравится, как работает Юрген Клопп. Андре Виллаш-Боаша мог бы попросить вернуться. Или Леонида Викторовича Слуцкого позвать. Но к чему эти досужие рассуждения – давайте жить в реальных условиях, а не в виртуальном мире, – сказал нападающий.





Кирьяков против всех

Вчера определились все участники следующего розыгрыша премьер-лиги. «СКА-Хабаровск» занял место «Оренбурга», обыграв его в серии пенальти. А тульский «Арсенал» не пустил в элиту «Енисей» Андрея Тихонова.

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Тула в восторге! Событие! И не все, видимо, совладали с эмоциями. Так, Сергей Кирьяков – злопамятный оказался человек – припомнил всем обидные слова в свой адрес. На пресс-конференции досталось многим.

– Поздравляю всех, что мы решили задачу впервые в истории Тулы. Те, кто писал петиции, рисовал плакаты про чемоданы, пусть засунут себе этот плакат в одно место. Большой привет Талалаеву, суперэксперту. Это человек, который пиарится, он должен обращать внимание на то, как он работает в своем клубе, и пусть не сует нос в наши дела. Увидя его, лично передам ему привет, и вы знаете, в какой форме. Пусть не попадается мне на глаза, – сказал Кирьяков.

Кто там чо про меня говорил? Сюда иди!..

Удачи Туле в следующем сезоне. Возможно, удастся впервые в своей истории занять место выше 14-го.

Кайоде – в «Спартаке»?

Как сообщает Own Goal Nigeria, 24-летний нападающий «Аустрии» Кайоде продолжит карьеру в «Спартаке».

– Вопрос не в том, когда Кайоде перейдет в «Спартак», главное – он согласился на переход в российскую команду. В настоящее время клубы работают над условиями этого перехода. О трансфере может быть объявлено уже на следующей неделе, — заявил представитель Кайоде в интервью Owngoalnigeria.com.

Правда или нет – узнаем скоро. А сегодня на нашем сайте читайте разбор потенциального новобранца красно-белых. Не пропустите.



Фото: Gettyimages.ru

Новый стадион

«Зенит» не только обновляет клуб и команду. Он успевает везде. Сообщается, что руководство собирается построить арену на 20 тысяч зрителей в южной части Санкт-Петербурга. Якобы сейчас ведется разработка проекта и планировка территории. Эта арена станет резервным стадионом «Зенита».





Все правильно делают. Строительство стадионов – не только новая народная забава, но и отличный бизнес. Многие хорошо заработают.