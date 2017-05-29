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Что объединяет Яшина, Гиггза и Мальдини?

Анатолий Горсков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: Евгений Успенский
Фото: Евгений Успенский

Вчера великий сын Рима, Франческо Тотти сыграл свой последний матч за итальянскую «Рому». Этому клубу он был предан 24 года своей футбольной карьеры. Мы решили вспомнить великолепных игроков, которые всю футбольную карьеру были преданы одному клубу.

1. Лев Яшин («Динамо» Москва)

Фото: РИА «Новости»

Великий вратарь провел в московском «Динамо» 22 года своей карьеры. За это время он стал единственным голкипером в мире, который получил «Золотой мяч». Чемпион Европы и олимпийских игр, пятикратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель кубка СССР, вице-чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира (четвертое место в 1966 году). В играх за московское «Динамо» и сборную, Лев Яшин трижды признавался лучшим голкипером мира. На его прощальный матч против сборной мира, в которой играли Чарльтон, Мюллер, Эйсебио и другие, собралось более 100 тысяч зрителей. Всего провел за «Динамо» более 300 матчей.

2. Паоло Мальдини («Милан»)

Фото: Gettyimages.ru

Паоло, сын капитана  «Милана»  пятидесятых-шестидесятых годов Чезаре Мальдини, в отличие от своего отца, всю свою карьеру провел в одном клубе. Дебютировал за клуб в 1985 году, когда ему еще не исполнилось 17 лет. Со следующего сезона стал основным защитником клуба, в котором провел 24 года. Паоло Мальдини обладатель огромного количества рекордов: рекордсмен Серии А по сыгранным матчам – 647, забил самых возрастной гол в финалах Лиги Чемпионов (в проигранном финале с «Ливерпулем»)и самый быстрый гол в истории финалов, самый возрастной победитель Лиги чемпионов. Семикратный чемпион Италии, пятикратный победитель Лиги Чемпионов. Провел более 900 матча за клуб и выиграл 28 трофеев. Серебрянный и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. Его футболка с номером три выведена из обращения, до появления детей или внуков Паоло в основе «Милана».

3. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»)

Фото: Gettyimages.ru

В 1987 году Райан подписал молодежный контракт с «красными дьяволами», а с 1990 полноценный игрок основы. Провел 24 года в команде от дебюта в основе до играющего тренера «Манчестер Юнайтед». Самый титулованный игрок Великобритании. 13 раз становился чемпионом Англии, двукратный победитель Лиги Чемпионов, четырехкратный обладатель Кубка Англии, трехкратный обладатель кубка английской лиги, девятикратный обладатель суперкубка Англии. Единственный игрок, который забивал во всех розыгрышах Премьер Лиги с момента её основания, 21 чемпионат подряд.  Был признан величайшим игроком, который выступал за «Манчестер Юнайтед» по опросам болельщиков. Провел за клуб 963 матча, завоевал вместе с ним 34 трофея.

4. Карлес Пуйоль («Барселона»)

Фото: Gettyimages.ru

«Если бы все игроки всё понимали так, как он, профессия тренера стала бы лишней»,- говорил про Пуйоля экс-главный тренер «Барселоны» Франк Райкаард.  Карлес воспитанник клубной академии, дебютировал в основе в 17 лет и провел за клуб 15 сезонов, став в 2004 году капитаном команды. В 2001 году клуб собирался продать Пуйоля, после его травмы,  но массовые протесты болельщиков, заставили руководство отказаться от  этой идеи. Повязку капитана получил от нынешнего главного тренера «Барсы» Луиса Энрике. Шестикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги Чемпионов. Всего провел за клуб 593 матча и выиграл 21 трофей. Со сборной Испанией стал чемпионом мира и Европы.

5. Тони Адамс («Арсенал»)

Фото: Gettyimages.ru

В 1980 году подписал молодежный контракт с клубом, а через три года дебютировал в центре обороны «канониров». В 21 год стал самым молодым капитаном команды и носил повязку до окончания футбольной карьеры. Обладатель уникального достижения -был капитаном команды, которая выигрывала чемпионство в трех разных десятилетиях. Вошел вместе с партнерами по обороне «Арсенала» в историю мирового футбола как «Пьяная оборона», за свое пристрастие к алкоголю. Написал книгу «Зависимость» о своей борьбе с алкоголизмом. Четырехкратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка Англии, победитель Кубка обладателей Кубков. Провел за «Арсенал» более 600 матчей во всех турнирах и выиграл 13 трофеев. . Капитан сборной и бронзовый призер чемпионата Европы 1996 года. Кавалер Ордена Британской империи.

6. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»)

Фото: Gettyimages.ru

Пол Скоулз стал футболистом не благодаря, а вопреки своим болезням, которые сопровождают всю его жизнь. Воспитанник клубной академии «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за клуб в 1993 году и провел в нем 20 лет. Летом 2011 года заявил о завершении игровой карьеры, но в январе 2012 возобновил по просьбе Алекса Фергюсона. По окончании сезона 2012/13 завершил игровую карьеру: «я, наконец-то, повесил бутсы на гвоздь навсегда. Играть в футбол — это всё, чего я хотел, и такая долгая и успешная карьера в «МЮ» под руководством лучшего тренера всех времён — это большая честь для меня». Одиннадцатикратный чемпион Англии, двукратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Кубка Англии. Всего провел более 700 матчей за клуб и выиграл 25 трофеев.  Обладатель награды за заслуги перед футболом.

7. Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»)

Фото: Gettyimages.ru

Еще один представитель знаменитого «Класса-92» в нашем списке. «Лучший правый защитник английского футбола»,- по мнению Алекса Фергюсона. «Мне всегда было спокойно, когда позади меня играл Гари»,- Дэвид Бекхэм. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Выпускался в один год с Бэкхемом, Баттом, Гиггзом, Скоулзом, братом Филом. Гари Невилл дебютировал за клуб в матче кубка УЕФА против московского «Торпедо» в 1992 году. Последний матч за клуб сыграл в мае 2011 года. С 2005 являлся капитаном команды. Из-за многочисленных травм, которые преследовали Гари, на протяжении всей карьеры, провел за клуб 400 матчей за 19 лет. Восьмикратный чемпион Англии, двукратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Кубка Англии. Всего выиграл с «Манчестер Юнайтед» 20 трофеев. Бронзовый призер чемпионата Европы-96. В 2015 году введен в Зал славы английского футбола.

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