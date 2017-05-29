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Задача выполнена – «Ротор-Волгоград» досрочно вышел в ФНЛ

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Задача выполнена – «Ротор-Волгоград» досрочно вышел в ФНЛ
Фото: ФК «Ротор»

28 мая в домашнем матче «Ротор-Волгоград» со счетом 2:0 одержал убедительную победу над ставропольским «Динамо». Этот матч был «золотым» – на кону стояло лидерство в чемпионате ПФЛ зоны «Юг» и выход в ФНЛ. Упусти волгоградцы свой шанс, и вперед вырвался бы краснодарский «Афипс». Но команда из города-героя задачу, поставленную губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, выполнила.

Выполнила, хотя многие не верили, что столь стремительный выход «Ротора» из кризиса возможен. Не лучшим образом сказалась на прогнозах экспертов смена главного тренера команды, которая произошла 3 мая. Лев Иванов, занимавший эту должность, написал заявление об уходе. Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба был назначен Павел Могилевский.

Напомним, что в мае 2012 года волгоградцы, выступавшие тогда в южной зоне второго дивизиона, уже выигрывали путевку в ФНЛ. Однако, «успех» оказался временным. «Ротор» продержался в первом дивизионе лишь сезон. Команда выступала слабо. Прежнее руководство клуба оправдывалось нехваткой финансирования. Болельщики поговаривали о том, что команду «сливают», чтобы побольше заработать. К 2014 году футбольный клуб с 85-летней на тот момент историей оказался на грани существования – погрязший в долгах, без нормальной хозяйственной базы. Скорее всего, клуб так бы и влачил существование, скатываясь все ниже в турнирной таблице, если бы назначенный тогда губернатором Волгоградской области Андрей Бочаров не принял волевое решение – «Ротору» быть. В апреле 2015 года было решено создавать команду практически «с нуля», опираясь исключительно на волгоградскую школу футбола.

Сколько тогда было возмущения в соцсетях: «команду хотят убить», «без больших денег не будет хорошего футбола».

Однако встречаясь с командой, глава региона убедил: за судьбу «Ротора» не надо бояться, для него сделают все возможное, учитывая кризисный период, но финансирование будет стабильным, область это берет на себя. Но и с их стороны должна быть максимальная отдача на поле. Играть в футбол надо на любви к родной земле, а не от любви к деньгам.

Летом прошлого года принято принципиальное решение о воссоздании единой профессиональной спортивной школы «Ротора», так как развитие клуба «Ротор-Волгоград» нельзя рассматривать в отрыве от развития детского массового футбола. Клуб должен не только показывать высокие результаты, но и стать базой для подготовки волгоградских детей к серьезной спортивной карьере.

Возродить процесс подготовки кадрового футбольного резерва области, а не пытаться добиться сиюминутных достижений, и стать в футбольной России «калифами на час» – такую задачу ставит губернатор перед региональными спортивными чиновниками и руководством футбольного клуба «Ротор».

Несмотря на прогнозы скептиков, в прошлом году «Ротор-Волгоград» после серии побед вернулся в профессиональную лигу и начал выступать в сезоне 2016/2017 начал выступать в ПФЛ.

Два месяца назад Андрей Бочаров вновь встречался с игроками и тренерским составом команды. Тогда он поставил перед игроками задачу выйти в первый дивизион. При этом он отметил, что болельщики и учредители ждут от футболистов уверенной командной игры, доказывающей их право на участие в премьер-лиге.

Время расставило все по своим местам и показало, чьи утверждения были правильными. Поэтому вчерашняя победа волгоградских футболистов – это и личная победа губернатора, который вместе с другими болельщиками поддерживал команду с трибун.

Следующим шагом в развитие футбольного клуба станет его акционирование. Учредителями выступят Волгоградская область и город Волгоград, что обеспечит прозрачную и понятную систему финансирования из бюджета и внебюджетных источников. Следующим этапом станет привлечение партнеров для развития клуба.

– Мы нашли источники финансирования команды для игры во втором дивизионе – тем более сделаем это и для первой лиги, – заявил Андрей Бочаров на встрече с командой в апреле.

По словам нападающего ФК «Ротор-Волгоград» Александра Сидоричева, всегда интереснее работать, когда есть цель, куда идти и к чему стремиться, когда руководство области идет навстречу клубу и ставит серьезные задачи.

– Каждый уважающий себя спортсмен не хочет болтаться внизу таблицы, а хочет расти, развиваться, добиваться самых высоких целей и результатов. Точно так же мы идем к этому: все игроки команды хотят попасть в первый дивизион и закрепиться там, – подчеркнул он.

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