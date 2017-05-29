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Снова эти Мальдивы, снова эти гондолы… Как российские игроки отдыхают от футбола

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бытует мнение, что многие российские футболисты с неохотой едут в национальную команду на какой-нибудь крупный турнир, потому что вместо отдыха на райских островах они вынуждены пахать в поте лица, чтобы через неделю после вылета начать подготовку к сезону в своем клубе. А как же отдых от футбола?

Понятное дело, что это – шутка. Но ведь в каждой шутке есть доля шутки. И как тут не разочароваться, что ты вынужден пыхтеть в сборной, когда все друзья публикуют такие красочные кадры, как этот. Это Иван Новосельцев, которого не пригласили в национальную команду, со своей супругой Катериной отдыхает в Мексике – еще один флажок в обширной географии его отдыха.

Тепла вам в ленту 😎🌴 #Mexico🇲🇽 #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева

Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev)

Сердар Азмун никогда не отличался экстравагантностью. Парню, который почти весь год проводит в чуждой ему России, хорошо и дома – среди друзей. Тем более, что море есть и в родном Иране.

Ba @mohammad.saeedii64 bro♥️ khezer shahr 🤷🏻‍♂️🙄👌🏻

Публикация от IAmSardar (@sardar_azmoun)

В отличие от Новосельцева, Алан Дзагоев в сборную приглашение получил. Вот только полузащитник ЦСКА получил еще и травму, в последний момент оставшись без национальной команды и Кубка конфедераций. Пришлось ехать в родную Северную Осетию. Хотя для Алана родная земля – лучше любых Мальдив.

На Кавказе отдыхает и голкипер московского «Спартака» Артем Ребров. Он не полетел в сборную по собственному желанию – не хочет в 33 года семейный человек сидеть вторым номером в национальной команде под Акинфеевым. Вот и отказался от вызова. Вместо этого он с супругой отправился в Грузию.

Был уверен, что понравится, но не думал что так сильно 🇬🇪 Тбилиси, Казбеги, Мцхета, Хачапури, Чурчхела, Хинкали, Сулугуни...продолжать можно бесконечно! Красивейшая, гостеприимнейшая страна, добрейшие люди. Мы влюбились♥️ Если у кого-то есть какие-то страхи или сомнения ехать или нет?! Ехать обязательно и минимум на неделю⛰🏔🎿⛷🏂🏖⛱🌯🍷🥂🍻 P.S. @jano_ananidze_7 , спасибо за отличный отдых. "Пацан сказал, а сделал ещё лучше"🔥🔥🔥 #ребров32#маленькийотпуск#грузия#тбилиси#казбеги#мцхета#всевгрузию#надоехать

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

Поездку своему одноклубнику в Тбилиси и окрестности организовал Жано Ананидзе.

@mariampureliani😘🌤❣️

Публикация от Jano-Ananidze (@jano_ananidze_7)

Одноклубник парней, Квинси Промес, тоже отправился на родину – в Голландию. Там друзья и близкие – там парню удобно.

🎭 #QP10 #freshcut

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

В родную Бразилию отправился форвард московского «Локомотива» Ари. У него уж точно нет никакой необходимости колесить по миру, если и дома есть солнце, песчаные пляжи, пальмы, голубое море.

🌴🏖🌴😎✌🏽

Публикация от ari_gol1000 (@ari_gol1000)

У бывшего одноклубника Ари по «Краснодару» Виталия Калешина на родине тоже есть море, но он предпочитает культурный отдых пляжному – отправился в Венецию, пока ее не затопило. Иначе придется спасаться на гондолах. Сам Виталий называет свой отпуск бессрочным. Почему? Дело в том, что его контракт с командой уже истек, а новый клуб игрок пока так и не нашел.

Венеция-сказка!!!!

Публикация от @kaleha17

Еще один «краснодарец» Станислав Крицюк, не поехал в сборную по причине травмы. Раз уж выдалось свободное время, он тоже решил отдохнуть – поехал в Лиссабон. Португалия для него как родная – он провел здесь три долгих года. Теперь вот решил показать страну любимой.

#lisbon #holiday

Публикация от Stas (@staskritciuk)

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев последнее время в интернете не очень активен, и это объяснимо. В сборной его тоже нет. Официально – травма не позволила ему провести на поле достаточное количество времени, чтобы попасть в национальную команду. Неофициально – виной всему знаменитый скандал с шампанским на вечеринке в Монако почти годичной давности. За Павла поездкой хвастается его супруга Алана. С выбором пара не стала удивлять – любимые Мальдивы. Предсказуемо…

Еще один игрок «Краснодара» удивил. Торнике Окриашвили отправился в Сочи со своей семьей. И, если есть на земле рай, то это – Краснодарский край.

My super family ❤☀️

Публикация от Tornike Okriashvili (@okriashvilii)

Зато удивил Антон Шунин. Голкипер московского «Динамо» решил отметить возвращение в премьер-лигу на Северных Марианских Островах. Многие о таком государстве даже не слышали. А оно есть. И в нем вот так красиво!

Sunset🌅❤

Публикация от Shunin (@shunin_anton)

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов принял участие в оригинальной реконструкции исторических событий в родной Болгарии, перед этим, правда, смотавшись в Барселону.

💪🏻😂🇧🇬

Публикация от Georgi Milanov (@milanov17)

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