«На корте задыхалась от волнения». Кузнецова – о первом матче на «Ролан Гаррос»

В воскресенье Светлана Кузнецова не без проблем обыграла американку Кристину Макгейл (7:5, 6:4) и вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. После чего пообщалась с корреспондентом «Советского спорта».

«БОРОЛАСЬ САМА С СОБОЙ»

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2009 с победы начала любимый для себя турнир «Большого шлема». Впрочем, для нее «любимый» – не значит «легкий». Вот и матч с Кристиной Макгейл занял два часа и отнял много нервов.

– Как вы нас с Екатериной Макаровой сегодня порадовали! – начинаем беседу с Кузнецовой, вспоминая победу Макаровой над первой ракеткой планеты.

– Катю видела утром – мы живем в одном отеле. Сказала ей: «Я в тебя верю!», а ее команде – что у них очень хорошие шансы, поскольку Кербер далека от лучшей формы, а Катя, наоборот, играет все лучше и лучше. Я за нее очень рада. Перед выходом на свой матч смотрела чуть-чуть ее первый сет и не сомневалась, что Макарова выиграет.

– Впечатления от собственной встречи с Макгейл?

– Она была очень трудной. Играла не здорово, ощущение было, что боролась против самой себя. Это Париж, и я всегда здесь сильно нервничаю. Я обожаю «Ролан Гаррос» и так хочу его выиграть, что перекрываю себе весь кислород. Как-то на смене сторон во втором сете вообще думала, что счет 4:3, но объявили 5:4 и мне предстояло подавать на матч. Я даже переспросила судью: «Какой счет-то?». «5:4», – ответил он и посмотрел на меня немного странно, будто я с другой планеты.

– Как оцениваете подготовку к турниру?

– Знаете, за долгие годы выступлений я поняла, что прекрасная подготовка – не гарантия прекрасной игры. Например, в какие-то разы я чувствовала себя суперготовой, но проигрывала с треском. В другие – ничего от себя не ждала и показывала хороший результат. Поэтому не хочу оценивать свою форму. Тем не менее, мяч «сидит» на ракетке и я чувствую, что могу бегать до упаду. То, что сегодня я задыхалась на корте, не имеет никакого отношения к физической форме – это мои нервы не давали спокойно играть. Научиться бы их контролировать – было бы намного легче.

– И что надо для этого сделать?

– Здесь со мной много друзей, которые дают огромное количество советов, что надо делать и как. Им трудно объяснить, что то, что они видят, не имеет никакого отношения к реальности. Тем, кто этого не пережил, понять состояние игрока трудно. Обычно ко второму кругу легчает, но на этот раз не хочу ничего говорить. Поживем – увидим.

– Условия матча были не самые простые....

– В воскресенье было жарко и отскок мяча получался высоким. Обычно такие условия мне на руку, но в этот раз из-за нервов все было против меня.

– Как ваш тренер – Карлос Мартинес – оценил этот матч?

– Сказал: «Я тебе даже ничего по тактике не хочу говорить, ты сама с собой играла, но такие матчи тоже надо пройти». Он меня очень хорошо знает и понимает. Добавил: «Молодец, что выиграла в двух сетах, но это очень затратная победа».

Carlos always wants a pictures at best courts🤗🤗🤗 how much emotions players went through on those seats 💭💭💭 Публикация от Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27) Май 26 2017 в 10:55 PDT

«РУБЛЕВА ПОМНЮ МАЛЕНЬКИМ МАЛЬЧИКОМ»

– Без волнения и усталости на таких турнирах – никуда. Какие у вас способы расслабляться?

– Сериалы смотрю. Окружаю себя людьми, которые не рассказывают, как мне играть, постоянно. Я понимаю, все хотят мне добра, как и родители, но каждый человек очень индивидуален и не всегда ему что-то помогает.

– Кто то вышивать крестиком начинает – говорят, успокаивает…

– Я ведь вышивала в детстве, но сейчас так много пишу на мобильном, что пальцы сводит. Часть моего расслабление – это массаж рук.

– Вы ходили болеть за нашу молодежь, за Андрея Рублева и Карена Хачанова?

– Во-первых, Андрей и Карен тренируются в Барселоне недалеко от того места, где я живу. Родители Андрея мои хорошие друзья. Я вообще с удовольствием слежу за новыми звездочками, кто как развивается, много рассуждаю о том, что вижу, анализирую... В теннисе крутится много людей и много денег, вроде все все знают, а на самом деле здесь огромный пласт неизученного.

– В чем основные преимущества Рублева перед, скажем, Александром Зверевым?

– К сожалению, у них пока совершенно разный уровень. Но у Андрея есть огромное желание играть. Он только недавно начал формировать свой теннис, свою игру, ему еще работать и работать. Саша – практически сформировавшийся игрок. Я не сомневаюсь в желании Рублева трудиться, желаю ему удачи. Надеюсь, у него все получится.

– Не вы ли посоветовали ему перебраться в Барселону?

– Мы с Мариной (Мариной Марьенко, мамой Андрея – Прим. ред.) все теннисные темы обсуждаем. Общаемся постоянно. Не помню, чтобы я напрямую советовала переезд в Барселону... Андрея помню еще маленьким. Марина просила его посмотреть и когда я была в Москве пошла и посмотрела. Увидела маленького мальчика, который эмоционально плакал и бросал ракетки. Я сразу сказала: «Характер у него хороший». Картинка прямо перед глазами стоит.

– Хороший, потому что небезразличный?

– Именно! Расстраивается, поскольку неравнодушен. Но эмоции надо контролировать. В теннисе можно играть очень хорошо, но не справляться с эмоциями – и из-за этого проигрывать.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ Публикация от Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27) Май 22 2017 в 12:46 PDT

«ХОЧУ ЗАМУЖ ВЫЙТИ, А НЕКОГДА»

– Вы сами не плакали?

– Плакала и ракетки бросала, но не как Марат Сафин. По-разному бывало. Понимаете, это все стадии формировании игрока, личности, человека. Все стадии надо пройти.

– Вас не удивляет, как много теннисисток начинают разыгрываться только к 30 годам?

– Сейчас тренировки и сама подготовка к матчу гораздо серьезней. Теперь и физиотерапевт с тобой ездит. А вообще, если возьмете книги по биомеханике, там пишут, что для женщины лучший возраст – 30-35 лет. Это и папа мой всегда говорил. Плюс за счет опыта размышляешь уже по-другому. Несколько лет назад я могла бы сегодняшний матч проиграть, а теперь с опытом знаю, что могу победить даже, когда плохо играю.

– Для тенниса это плюс или минус?

– Сделали бы они календарь покороче, люди бы играли еще дольше. Я с 16 лет выступаю с января по ноябрь. А когда жить? Мне тоже хочется общаться с друзьями, погулять, в кино сходить. Хочется замуж выйти! Но пока физически не получается. Реально на это нет времени. Ситуация выходит такая: я встречаюсь с кем-то, потом уезжаю, и говорю ему: «Ты подожди меня полтора месяца», потом приезжаю на неделю и снова улетаю: «Подожди еще месяц». Мне даже неловко про такое говорить. Люди на меня смотрят и не понимают такой жизни.

– Дверь к главному призу на «Ролан Гаррос» широко открыта? Учитывая, сколько фаворитов пропускают турнир.

– Сейчас много неясного. Нет игрока, который все выигрывает, как Серена Уильямс, или того, кто играл бы также здорово, как Маша Шарапова. Но другие теннисистки тоже хороши. Симона Халеп выступает здорово, Элина Свитолина... Вообще много девочек, которые могут здесь выстрелить.