«Еще бы Кокорина убрать и вообще нормально». Реакция на отставку Луческу

«Советский спорт» собрал самые популярные мнения болельщиков «Зенита» после увольнения главного тренера Мирчи Луческу.

– Ну правильно, лучший состав в России у «Зенита», а он чемпионство не может с ними взять! Особенно про Мака вообще забыл, такой игрок хороший, а даже на замены не выпускал! (Сергей Иванов)

– Ой зря, так нельзя. Ему нужно было дать еще один сезон, и результат бы не заставил себя ждать. Манчини бы с нынешним составом в еврокубки вообще бы не попал. (Дилон Купер)

– Жаль мистера... Следующий сезон опять перестройка… (Виталий Акимов)

– Хоть что-то хорошее по окончанию сезона. (Александр Елагин)

– Манчини развалит «Зенит». Мирча, спасибо! (Ярослав Халиди)

– Вот так-то. Рад. Жаль Мирчу, тренер-то толковый. Но не пошло. Все равно спасибо. (Алексей Аброскин)

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– Очень жаль, настоящий мужчина. Говорит, что думает и не прогибается перед общественным мнением! Приходит очень странный тренер, который, тренируя топ-игроков, не мог поставить игру. (Диман МЛ)

– Уважуха Мирче, но с «Зенитом» у него явно не срослось. Здоровья! (Александр Блокбастер)

– Я бы не радовался: считайте еще один год без трофеев, а то и два... (Даниил Милутинович)

– Осталось Кокорина выгнать и будет нормально (Максим Трегубенко)

– Не разделяю радости большинства. В следующем сезоне он бы принес нам золото. (Евгений Смоляков)

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– Спасибо за адекватную оценку руководством итогов сезона. Случилось то, что должно было: вторую часть сезона у команды будто не было тренера. Надеюсь, Фурсенко теперь наведет порядок в создание команды, нам нужна глобальная перестройка с многими продажами и хорошими качественными покупками, а также европейским тренером с характером. Мирча откровенно не потянул менталитет во второй половине. Но спасибо тебе, Мирча, как минимум, за игру в Израиле, это навсегда. (Кирилл Иванов)

– Почему то стало грустно. Возможно, в следующем сезоне у него все могло бы быть красиво! Удачи ему! Хороший человек. (Екатерина Воробьева)

– Жаль немного Мистера, отличный профессионал и специалист, просто в первом сезоне немного не повезло. Игра вначале сезона была очень даже ничего! В общем, спасибо за все! И удачи в будущем! Будем надеятся, что это правильное решение! (Ахмед Ханалиев)

– Постоянная смена тренеров это, конечно, не выход, но в случае с Луческу все правильно сделали. Дело тут не в чемпионстве, а в игре команды. Луческу провалил все турниры, трансферную кампанию, игру не построил, да и это вечное нытье надоело. Надеюсь, новый тренер наконец вернет Зенит, хотя бы образца 2014 года. (Алексей Бабенко)

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В материале использованы самые популярные комментарии в социальной сети «ВКонтакте» к посту об увольнении главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.