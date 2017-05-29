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Пожалуйста, уволь меня поскорее! Топ-10 тренерских неустоек российского футбола

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фабио Капелло
Фабио КапеллоФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Провалы именитых тренеров в России, которые никак не вяжутся с их огромными гонорарами, наводят на мысль о том, что наставники могут специально проваливать сезон, чтобы в случае досрочного разрыва контракта получить огромную сумму неустойки.

К отправленному накануне в отставку наставнику питерского «Зенита» Мирче Луческу, правда, это не относится. По информации СМИ питерский клуб впервые за долгое время был настолько прозорлив, что прописал в контракте с 71-летним румынским специалистом пункт о возможном разрыве контракта в случае неудачного выступления во внутреннем чемпионате.

Если бы этого пункта не было, «Зениту» пришлось бы платить тренеру неустойку от 2,5 до чуть ли не 7 млн евро. Менее прозорливыми оказались руководители казанского «Рубина», в котором работает самый высокооплачиваемый тренер нашего чемпионата испанец Хави Грасия. В клубе его работой недовольны, но увольнение тренера обойдется очень дорого – порядка 10 млн евро за досрочный разрыв контракта этим летом.

Если отставка все же произойдет, а к этому все и идет, Хави Грасия прыгнет с терпящего бедствие воздушного судна с самым громадным в истории российского футбола «золотым парашютом». Пока все этого ждут, как и второго пришествия в казанский клуб Курбана Бердыева, «Советский спорт» вспоминает десятку самых крупных тренерских неустоек в истории отечественного футбола.

10. Дан Петреску, «Кубань» – 1 млн евро

Со стороны сумма, которую еще одному румынскому тренеру, Дану Петреску, выплатила краснодарская «Кубань», порядка 1 млн евро, может показаться смешной. Но даже такая сумма едва не разорила краснодарскую команду. Несколько туров тренер продолжал работать в команде по одной причине – в казне просто не было денег, чтобы его уволить. В итоге средства все же нашли.

9. Гус Хиддинк, «Анжи» – 1 млн евро

Столько же получил и голландец Гус Хиддинк, который покинул «Анжи», начавший резко менять курс. А ведь Гус Иванович мог бы получить и гораздо больше. Его зарплата составлял порядка 5 млн евро в год, Но тренер не стал добивать команду и потребовал зарплату лишь за отработанный срок – порядка 1 млн евро.

8. Валерий Карпин, «Спартак» – 1 млн евро

Ту же сумму, если верить открытым источникам, получил при увольнении из московского «Спартака» и главный редактор спортивных трансляций на «Матч ТВ» Валерий Карпин. Красно-белый клуб вообще никогда не отличался расточительными зарплатами, ни у тренеров, ни у футболистов.

7. Юрий Красножан, «Локомотив» – 1,5 млн евро

Зато в «Локомотиве» частенько перегибали палку. Даже отечественные специалисты получали за работу в стане железнодорожников огромные деньги. Так, например, при увольнении Юрий Красножан стал богаче на 1,5 млн евро.

6) Леонид Кучук, «Локомотив» – 1,8 млн евро

Второй подряд тренер «Локомотива» в рейтинге – Леонид Кучук. Наставник так и не смог наладить взаимопонимание с лучшими футболистами. По привычке увольнение не обошлось без громкого скандала, а тренер в качестве компенсации получил 1,8 млн евро.

5. Дан Петреску, «Динамо» – 2 млн евро

Единственный тренер, который дважды фигурирует в нашем рейтинге – румынский наставник Дан Петреску. Самая высокая зарплата у него была в «Динамо». Там же он получил и немалые отступные – порядка 2 млн евро за то, что ему не дали до конца отработать свой контракт.

4. Андре Виллаш-Боаш, «Зенит» – 4 млн евро

Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш не только в России известен за то, что получает огромные суммы компенсаций за разрыв контрактов. Так за увольнение из «Челси» молодой наставник получил порядка 15 млн евро. Дальше была отставка в «Тоттенхэме» и еще 6 млн евро. В «Зените» тренеру заплатили не так много – 4 млн евро, но для нашей страны это все равно ощутимая сумма.

3. Лучано Спаллетти, «Зенит» – 4 млн евро

Столько же получил и итальянский тренер Лучано Спаллетти, недавно, кстати, покинувший «Рому». С итальянцем в Санкт-Петербурге поступили оригинально. Формально его не уволили, а отстранили от работы. Но в клубе Лучано не появлялся. Зато он продолжал на протяжении полутора лет получать зарплату. Каждый месяц на счет итальянца поступали деньги, а он в это время… ничего не делал. Единственное условие «Зенита» – не вставать у руля другого клуба, иначе выплаты прекратятся. Спаллетти продержался до конца срока своего контракта в Петербурге, получив за это время порядка 4 млн евро.

2. Славен Билич, «Локомотив» – 6-7 млн евро

Когда Ольга Смородская приводила Славена Билича в «Локомотив», он считался топовым европейским наставником. Его сборная Хорватии триумфально пробилась на Евро-2012 и желающих подписать с Биличем контракт хватало. Выиграл «Локомотив», предложивший Славену огромную зарплату. Эта же зарплата и сыграла на руку хорватскому специалисту, когда вскоре его решили уволить. В итоге Билич только за увольнение получил 6-7 млн евро.

1. Фабио Капелло, сборная России – ~30 млн евро

Настоящим рекордсменом, причем не только по российским, но и по мировым меркам, является экс-тренер сборной России Фабио Капелло. Вообще увольнение итальянца с его поста – притча во языцех. Такая огромная сумма компенсации образовалась, когда тренеру предложили подписать контракт с зарплатой порядка 7 млн евро в год на четыре года перед ЧМ-2014. После провала на чемпионате мира Капелло решили гнать взашей из нашей страны, но не смогли – пришлось бы платить полную сумму его зарплаты до конца контракта – порядка 30 млн евро. В итоге пришлось пойти и на этот шаг – после того, как в РФС сменилась власть. Виталий Мутко сумел изыскать средства на отставку Капелло. Часть из них предоставил российский миллиардер Алишер Усманов.

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