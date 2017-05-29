Пожалуйста, уволь меня поскорее! Топ-10 тренерских неустоек российского футбола
Провалы именитых тренеров в России, которые никак не вяжутся
с их огромными гонорарами, наводят на мысль о том, что наставники могут
специально проваливать сезон, чтобы в случае досрочного разрыва контракта
получить огромную сумму неустойки.
К отправленному накануне в отставку наставнику питерского
«Зенита» Мирче Луческу, правда, это не относится. По информации СМИ питерский
клуб впервые за долгое время был настолько прозорлив, что прописал в контракте
с 71-летним румынским специалистом пункт о возможном разрыве контракта в случае
неудачного выступления во внутреннем чемпионате.
Если бы этого пункта не было, «Зениту» пришлось бы платить
тренеру неустойку от 2,5 до чуть ли не 7 млн евро. Менее прозорливыми оказались руководители
казанского «Рубина», в котором работает самый высокооплачиваемый тренер нашего чемпионата
испанец Хави Грасия. В клубе его работой недовольны, но увольнение тренера
обойдется очень дорого – порядка 10 млн евро за досрочный разрыв контракта этим
летом.
Если отставка все же произойдет, а к этому все и идет, Хави
Грасия прыгнет с терпящего бедствие воздушного судна с самым громадным в истории российского
футбола «золотым парашютом». Пока все этого ждут, как и второго пришествия в
казанский клуб Курбана Бердыева, «Советский спорт» вспоминает десятку самых
крупных тренерских неустоек в истории отечественного футбола.
10. Дан Петреску, «Кубань» – 1 млн евро
Со стороны сумма, которую еще одному румынскому тренеру,
Дану Петреску, выплатила краснодарская «Кубань», порядка 1 млн евро, может
показаться смешной. Но даже такая сумма едва не разорила краснодарскую команду.
Несколько туров тренер продолжал работать в команде по одной причине – в казне
просто не было денег, чтобы его уволить. В итоге средства все же нашли.
9. Гус Хиддинк, «Анжи» – 1 млн евро
Столько же получил и голландец Гус Хиддинк, который покинул
«Анжи», начавший резко менять курс. А ведь Гус Иванович мог бы получить и
гораздо больше. Его зарплата составлял порядка 5 млн евро в год, Но тренер не
стал добивать команду и потребовал зарплату лишь за отработанный срок – порядка
1 млн евро.
8. Валерий Карпин, «Спартак» – 1 млн евро
Ту же сумму, если верить открытым источникам, получил при
увольнении из московского «Спартака» и главный редактор спортивных трансляций
на «Матч ТВ» Валерий Карпин. Красно-белый клуб вообще никогда не отличался
расточительными зарплатами, ни у тренеров, ни у футболистов.
7. Юрий Красножан, «Локомотив» – 1,5 млн евро
Зато в «Локомотиве» частенько перегибали палку. Даже
отечественные специалисты получали за работу в стане железнодорожников огромные
деньги. Так, например, при увольнении Юрий Красножан стал богаче на 1,5 млн
евро.
6) Леонид Кучук, «Локомотив» – 1,8 млн евро
Второй подряд тренер «Локомотива» в рейтинге – Леонид Кучук.
Наставник так и не смог наладить взаимопонимание с лучшими футболистами. По
привычке увольнение не обошлось без громкого скандала, а тренер в качестве
компенсации получил 1,8 млн евро.
5. Дан Петреску, «Динамо» – 2 млн евро
Единственный тренер, который дважды фигурирует в нашем
рейтинге – румынский наставник Дан Петреску. Самая высокая зарплата у него была
в «Динамо». Там же он получил и немалые отступные – порядка 2 млн евро за то,
что ему не дали до конца отработать свой контракт.
4. Андре Виллаш-Боаш, «Зенит» – 4 млн евро
Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш не только в России
известен за то, что получает огромные суммы компенсаций за разрыв контрактов.
Так за увольнение из «Челси» молодой наставник получил порядка 15 млн евро.
Дальше была отставка в «Тоттенхэме» и еще 6 млн евро. В «Зените» тренеру
заплатили не так много – 4 млн евро, но для нашей страны это все равно ощутимая
сумма.
3. Лучано Спаллетти, «Зенит» – 4 млн евро
Столько же получил и итальянский тренер Лучано Спаллетти,
недавно, кстати, покинувший «Рому». С итальянцем в Санкт-Петербурге поступили
оригинально. Формально его не уволили, а отстранили от работы. Но в клубе
Лучано не появлялся. Зато он продолжал на протяжении полутора лет получать
зарплату. Каждый месяц на счет итальянца поступали деньги, а он в это время…
ничего не делал. Единственное условие «Зенита» – не вставать у руля другого
клуба, иначе выплаты прекратятся. Спаллетти продержался до конца срока своего
контракта в Петербурге, получив за это время порядка 4 млн евро.
2. Славен Билич, «Локомотив» – 6-7 млн евро
Когда Ольга Смородская приводила Славена Билича в
«Локомотив», он считался топовым европейским наставником. Его сборная Хорватии
триумфально пробилась на Евро-2012 и желающих подписать с Биличем контракт
хватало. Выиграл «Локомотив», предложивший Славену огромную зарплату. Эта же
зарплата и сыграла на руку хорватскому специалисту, когда вскоре его решили
уволить. В итоге Билич только за увольнение получил 6-7 млн евро.
1. Фабио Капелло, сборная России – ~30 млн евро
Настоящим рекордсменом, причем не только по российским, но и по мировым меркам, является экс-тренер сборной России Фабио Капелло. Вообще увольнение итальянца с его поста – притча во языцех. Такая огромная сумма компенсации образовалась, когда тренеру предложили подписать контракт с зарплатой порядка 7 млн евро в год на четыре года перед ЧМ-2014. После провала на чемпионате мира Капелло решили гнать взашей из нашей страны, но не смогли – пришлось бы платить полную сумму его зарплаты до конца контракта – порядка 30 млн евро. В итоге пришлось пойти и на этот шаг – после того, как в РФС сменилась власть. Виталий Мутко сумел изыскать средства на отставку Капелло. Часть из них предоставил российский миллиардер Алишер Усманов.