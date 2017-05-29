Михаил Свешников стал почетным гражданином Карпинска



Фото газеты «Вечерний Карпинск».



В пятницу, 26 мая, в Карпинске состоялось чествование 6-кратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта и одного из лучших игроков планеты Михаила Свешникова.

В родной город экс-капитан национальной сборной России прибыл накануне. А уже на следующий день в городском Дворце культуры состоялся торжественный вечер, продолжавшийся более трех часов.

Как сообщает газета «Вечерний Карпинск», Михаил приехал из шведского города Юсдаль, где живет с семьей, по приглашению городских властей и депутатов для вручения ему знака Почетный гражданин городского округа Карпинск в честь присвоения звания, ну и затем, чтобы погостить в родном городе, повидаться с родителями и друзьями.

Встреча с легендой, чье имя носит городской хоккейно-футбольный клуб, началась в зимнем саду ГДК. Здесь прошла пресс-конференция, где любой желающий мог задать вопрос. А желающих пообщаться с чемпионом, взять автограф, сфотографироваться да и просто пожать руку и сказать слова приветствия бывшему однокласснику, товарищу по хоккейной команде собрались сотни людей.

Спрашивали Михаила о том, что нужно, чтобы стать чемпионом, как пробиться в большой спорт из небольшого городка, как удается ему сохранять прекрасную спортивную форму и как он чувствует себя в роли символа детского спортивного клуба. Спортсмен отвечал без рисовки, хвастовства или позерства — говорил открыто, искренне, чуть смущаясь звучавшим похвалам. «Я не ожидал, что так будет, что такое внимание!» — сказал позже Михаил, отвечая на вопросы «Вечернего Карпинска».

После получасового общения в режиме вопрос-ответ на пресс-конференции все перешли в зал ДК, где и началось торжество по случаю появления в городском округе еще одного Почетного гражданина. Действо прошло на «ура». Были очень душевные моменты, когда комок подкатывал к горлу, были минуты, когда зал стоя приветствовал своих земляков и когда от аплодисментов, казалось, даже тяжелый занавес качался.

Творческий коллектив ДК во главе с замечательной ведущей городских праздников Анной Припоровой и участниками студий со знанием дела и душой подошел к подготовке торжества. Зрители увидели на экранах небольшой фильм с кадрами победных голов, автором которых был Михаил Свешников, моментами силовой игры и падений, от которых сердце замирало, капитанских выездов Михаила за чемпионскими Кубками. Приятным моментом стали видеопоздравления чемпиону от его друзей и тренеров из разных городов страны.

На торжественный прием в свои ряды еще одного достойного карпинца пришли несколько Почетных граждан городского округа. Зал громкими аплодисментами приветствовал старейшин с красными лентами почета через плечо. Не жалел ладошек зал и когда поздравляли с минувшим юбилеем Олега Григорьевича Свешникова, отца Михаила, — 6 мая ему исполнилось 65 лет.

Задушевные теплые слова сказали со сцены маме Михаила — Анне Анатольевне Свешниковой. Это она 30 лет назад решилась отпустить сына-подростка в далекие от дома края играть в хоккей, расти в большого спортсмена. И уже к небольшому тогда еще возрасту Миши сумела заложить фундамент упорного характера, понимание целей, уважение к людям и серьезное отношения к делу, которым занимаешься. То, что Михаил сегодня вот такой — добившийся многого своим трудом, открытый, сердечный, помнящий свои корни — заслуга во-многом, его родителей и мамы особенно. Потому от души похлопали и тем, кто вырастил и воспитал будущую гордость нашего города.

Но, как в своих ответах не раз повторил Михаил, хоккей — игра командная. Потому после торжественного момента вручения Михаилу главой Андреем Клоповым и председателем Думы Виктором Гутаренкоатрибутики Почетного гражданина — знака, ленты, удостоверения, наступило время преемников Свешникова, тех, кто играет в клубе его имени.

На сцену пригласили команды хоккеистов, которые очень неплохо провели минувший хоккейный сезон. Бронзовыми призерами чемпионата области среди коллективов физической культуры стала карпинская команда по хоккею с мячом. Тренирует ее Дмитрий Гаязов. С медалями на груди вышли на сцену серебряные призеры областного первенства — команда хоккеистов 2002—2003 года рождения и за ними — надежда «Спутника» — парни 2006−2007 года рождения, победители первенства области. Тренирует команды Валерий Фридрих.

Всех поименно назвала со сцены звонким голосом Анна Припорова, всем пожали руку и вручили грамоты, медали, подарки глава Андрей Клопов, председатель парламента Виктор Гутаренко, директор Уральского филиала АО «Полиметалл УК» Андрей Новиков и исполняющий директор ЗАО «Золото Северного Урала» Борис Балыков. На общее фото позвали и Михаила, который шустро вбежал по лесенкам на сцену и встал среди облепивших его мальчишек.

После была автограф-сессия, на которой Михаил подписывал пацанам карточки со своим фото, многочисленные селфи со всеми желающими и снимки в обнимку со старыми друзьями, с кем начинал играть в Карпинске.

… Когда закрепили на плече Михаила красную ленту и позвали к микрофону, он не сразу подобрал нужные фразы — волновался. И это волнение показало — как дорого ему внимание земляков, любовь и уважение жителей родного города. Дорого и важно не меньше, чем золото его медалей.