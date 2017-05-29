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Алексей Миранчук: Мы – Россия. И отталкиваемся от себя

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Миранчук
Алексей МиранчукФото: РФС

Игроки сборной России Алексей Миранчук и Андрей Семенов после открытой тренировки сборной – о том, кто круче Месси или Роналду, и обидно ли, что сборная Германии привезет на турнир второй состав.

МИРАНЧУК: Я ИГРОК «ЛОКОМОТИВА». ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ, НЕ ЗНАЮ

– Что знаете о сборной Венгрии, с которой играете 5 июня?
– Видел их на Евро. Хорошая добротная команда. Будет непросто. Но мы постараемся сделать все, чтобы начать с хорошей ноты, – говорит Миранчук.

– Наверняка разбирали и матч со сборной Бельгии (3:3). Как сделать так, чтобы команда играла, как в последние 20 минут?
– Разбираем все матчи на теоретически занятиях. Изучаем ошибки. Детали рассказывать не буду. Но все и все поняли. Надо этих ошибок больше не повторять.

– Бельгийцы – это космос?
– Хорошая команда. Мы знали, что там собраны сильные футболисты. Против таких всегда интересно и приятно играть.

– В сборной говорят, что команда настраивается на победу в Кубке конфедераций. Это действительно так?
– Само собой. А как мы должны настраиваться? Мы все понимаем, что от нас ждут. Есть огромное желание показать себя. Позиция? Готов сыграть на любой.

– Команды уровня Новой Зеландии сборная России обязана всегда обыгрывать?
– Мы настраиваемся на победу. Но я не экстрасенс. Игра всегда складывается по-разному.

– Сборная Германии приедет в Россию полурезервным составом. Не обидно?
– Не знаю. Мы – Россия. И отталкиваемся от себя. Не приедут – значит не приедут.

– В воскресенье у сборной была тяжелая тренировка. До тошноты?
– Бывает и такое. Когда особенно тяжело. Но сейчас все ребята неплохо готовы, поэтому выдержали.

– Что думаете о своем будущем в клубе?
– У меня действующий контракт с «Локомотивом». Что будет дальше – не знаю.

СЕМЕНОВ: РОНАЛДУ – ЛУЧШИЙ ИГРОК МИРА? ДЛЯ МЕНЯ МЕССИ

– Главное впечатление от товарищеского матча с Кот-д’Ивуаром – превосходство соперника в дриблинге. Согласны?
– Да, было схожее впечатление. Но потом тот же Заа показал, что он и в АПЛ так может делать. Это сильный игрок. В этом компоненте мы немного проигрывали.

– Тяжело воспринимался свист трибун на 30-й минуте?
– Мы сделали выводы. И смотрим теперь вперед.

– У сборной Португалии приедет Роналду. Как его остановить?
– За счет командных действий, подстраховки. Один в один его не остановить и один защитник мира. Но нельзя делать акцент на одном футболисте. Там каждый может преподнести сюрприз.

– Кто для вас лучший Роналду или Месси?
– Месси. Чем? Дриблингом. Криштиану в последние годы стал просто бомбардиром, машиной по забиванию мячей. А Месси – более командный игрок, делает много голевых передач. Иньеста и Хави в одном лице? Можно и так сказать.

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