Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Ларссон6:4, 6:4Вихлянцева
Теннис  Кравчук6:3, 3:3Дельбонис
Теннис  Габашвили- : -Бургос
Теннис  Дутра Силва4:6, 7:6, 1:0Южный
Теннис  Павлюченкова- : -Тиг
Теннис  Веснина- : -Хаддад Майя
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нападающий, которого хочет купить «Спартак». Рассказываем о Кайоде (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нападающий, которого хочет купить «Спартак». Рассказываем о Кайоде (видео)
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о потенциальном новобранце красно-белых.

Оларенважу Кайоде (далее – просто Кайоде) – лучший бомбардир чемпионата Австрии. По информации иностранной прессы, «Спартак» уже сделал ему предложение, и сделка состоится в ближайшее время. Правда или нет – увидим. Но на всякий случай будем готовы.

Забивает этот парень действительно очень много. И пока просматриваешь все его голы, как-то забываешь об одной важной детали. Венская «Аустрия» – почему-то пик карьеры для почти ровесника Промеса. Если бы в нем что-то было, то, наверное, он бы заявил о себе намного раньше. И в 24 года играл не в чемпионате Австрии.

Правша. Юркий. С хорошим рывком. Может играть в центре атаки или на фланге, что, впрочем, в современном футболе уже в порядке вещей; так играет тот же Промес. Чрезвычайно опасен на свободном пространстве – в два счета оставляет оппонентов за спиной. Для контригры – безусловно, находка. Для позиционной атаки – большой вопрос.

Ниже – подборка голов Кайоде. Вы наверняка удивитесь: почти все – либо после выхода один на один, либо практически с линии ворот. Это говорит, во-первых, о грамотной игре на линии офсайда и стартовой скорости, а во-вторых, о голевом чутье, выборе позиции и других навыках нигерийского нападающего. (А еще это говорит об уровне игры в обороне австрийских команд.) И только. Вроде перечислено много, а все равно недостаточно.

Кайоде получает мяч, когда в радиусе 150 метров ни одной мухи не летает, бежит к воротам и переправляет, порой немного коряво, мяч в сетку. Сложно себе представить, чтобы столько свободного пространства у него было в российском чемпионате. Вы много помните чистых выходов один на один? В нашей лиге, где две трети команд перешли на тактику с пятью защитниками, это большая редкость. Центр поля перейдешь – тебя уже встречают две оборонительные линии.

Определенный скепсис, безусловно, есть. В подборке голов Кайоде нет ни одного сложного, на индивидуальном мастерстве – вот чтобы двоих обыграть и с двадцати метров зарядить в дальнюю «девятку». Забивает как на тренировке: бежит, бежит и скучает – рядом никого. В чемпионате Австрии такое возможно. У нас – нет. Если бы имелся прибор по измерению плотности обороны, то в минувшем сезоне премьер-лиги он бы зафиксировал абсолютный рекорд. У нас никто столько пространства не даст. В контригре – да. Но «Спартак» так играет только во вторых таймах, и то если ведет в счете.

Одной скорости и чувства позиции сегодня мало. Нужна техника. Индивидуально Кайоде, конечно, не Денис Попов. Но и не Промес. В обводку идет реже более чем в два раза. Как диспетчер он откровенно слаб – в среднем 0,5 паса за 90 минут. Почти в четыре раза меньше, чем у Зе Луиша. Больше того, обратите внимание на среднее количество передач – этот парень практически не участвует в командной игре. Хотя, конечно, «Аустрия» играет немного в другой футбол, и эти цифры приговором служить не могут.

Резюме – весьма бюджетный вариант, мало похожий на усиление под Лигу чемпионов. «Спартак» запросто может обойтись и без Кайоде. Линия атаки укомплектована. Если брать с тем расчетом, что этот исполнитель сильнее Мельгарехо, – то стоит брать. Но зачем? В центре нападения Кайоде в любом случае играть не будет – не выиграет конкуренцию сразу у всех. Да и Мельгарехо обидно будет! Расстроится парень – и еще полтора года будет форму набирать…

Остается только фланг. Тут нигериец может быть полезен. Как усиление обоймы. Не стартового состава.

Кайоде. Голы


Кайоде. Дриблинг


Кайоде. Скорость


Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Агент Кайоде: Мы не общались со «Спартаком». Информация о переходе невернаАгент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде Франц Херцог опроверг информацию о том, что его клиент согласился на переход в «Спартак».Луческу уходит, Кирьяков угрожает Талалаеву, а «Спартак» покупает игрока (видео)Луческу уходит, Кирьяков угрожает Талалаеву, а «Спартак» покупает игрока (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых ярких, значимых и резонансных событиях в российском футболе.Нигерийский форвард «Аустрии» Кайоде согласился на переход в «Спартак»Агент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде, имя которого не называется, в интервью сообщил, что 24-летний нападающий, продолжит карьеру в «Спартаке».«Спартак» может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Австрии«Спартак» проявляет интерес к форварду венской «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.
Теннис
Вихлянцева уступила Ларссон в первом раунде «Ролан Гаррос»
Футбол
Родолфо подпишет новый контракт с «Тереком»
Футбол
Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 18,2%
Формула-1
Феттель в четвертый раз в сезоне стал гонщиком этапа
все новости
Оларенваджу Айоба Кайоде
Оларенваджу Айоба Кайодевсе новости