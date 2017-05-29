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Угроза теракта возле кортов «Ролан Гаррос»

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Угроза теракта возле кортов «Ролан Гаррос»

Корреспондент «Советского спорта» передает с места событий.

Порт Молитор - улица, по которой пролегает мой ежедневный маршрут по направлению к кортам «Ролан Гаррос» этим утром встретил красно-белыми заградительными лентами и обилием полицейских.

- Что случилось? – поинтересовалась я у стража порядка.

- Пад англе, – скороговоркой проговаривает он и бежит мимо.

Высокий темнокожий полицейский оказался приветливей.

- Мы получили сообщение, что здесь может быть бомба, мадам! – он махнул рукой в сторону офиса Французской федерации тенниса, здания в стиле конструктивизм за его спиной.

Народ посылали в обход и все организованно отправлялись обходить лицей Ла Фонтена, что возвышается как раз напротив теннисного центра. Одной худой и верткой даме в мини-юбке удалось-таки воспользоваться суматохой и проскользнуть мимо пяти полицейских. Она летящей походкой ринулась к зданию федерации.

- Мадам, вернитесь! - кричали ей.

Женщина никак на это не отреагировала. Тогда за ней бросились вдогонку. Она ускорила шаг. Вспомнилась легкомысленность галльской нации и ее упрямство. Иногда это им сходит с рук, потому что все вокруг такие же, но сегодня нашла коса на камень. Ее поймали и потащили прочь от опасного места, за заградительную линию. Без церемоний.

- Отпустите меня, я там работаю, - визжала дама нон-стоп.

- Какая работа, там может быть бомба, взлетите на воздух! - кричал полицейский и дотащив до безопасного места, отпустил.

Дама отряхнулась и пошла было с такой же высоко поднятой головой, как и все другие, в обход. Но тут, видно, ей стало обидно за неудавшийся финт и она крикнула не оглядываясь, чтобы ее хорошо все услышали.

- Может я сама террорист...

Тут же в ее сторону рванули сразу трое. Дама сама поняла, что сморозила глупость, и даже не попыталась бежать, и спустя несколько мгновений она уже виновато блеяла что-то в свое оправдания. Ее шутку не оценили. Даму приставили к стенке и отобрали сумку. Ее ждал полицейский участок - когда в Париже объявлена высшая степень опасности, даже дамам и даже в мини не следует лезть на рожон.

Полицейские с автоматом наперевес встречают уже за полкилометра до стадиона. Они плечисты, в охране много темнокожих, сумки проверяют по несколько раз. Навстречу спешащим на стадион работникам и зрителям сквозь толпу идет тройка ладных парней в цивильной одежде. На руках повязки – «полиция». На квалификационном турнире среди полицеских были замечены хрупкие девочки в бронежилетах, в Европе надо соблюдать женскую квоту в любой профессии, иначе «съедят» орлицы-феминистки, но стоило начаться основному турниру и охрану спокойствия «Ролан Гаррос» доверили лишь сильному полу. И правильно сделали.


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