Любит женщин, уважает геев. Новый тренер «Зенита», каким вы его не знали

«Советский спорт» рассказывает о шести фактах из биографии нового тренера «Зенита» Роберто Манчини, которые вы могли упустить.

Играл за «Лестер»

Все помнят прекрасную игровую карьеру Манчини в «Болонье», «Сампдории» и «Лацио», но мало кто знает, что Роберто пробовал себя и в Англии. В 2001-м он провел 5 матчей за «Лестер», но по ходу сезона решил закончить карьеру.

Сыновья-фуболисты

У Манчини есть два сына-футболиста: 26-летний Филиппо и 24-летний Андреа. Оба начинали играть в футбол в миланском «Интере», а старший даже дебютировал за нерадзури в Кубке Италии. Главным тренером тогда был как раз Роберто.

Оба сына отправились за отцом и в Англию, но так и не провели за «Манчестер Сити» ни одного матча. После этого Филиппл закончил игровую карьеру, а Андреа поехали играть в Испанию за «Вальядолид Б». Затем у него в карьере были три года в чемпионате Венгрии и год в США. Сейчас Андреа играет в НАСЛ (Вторая Лига в США - Прим.ред.) за «Нью Йорк Космос», а в партнерах у него бывший форвард «Ювентуса» Амауари и экс-нападающий «Зенита», «Томи» и «Ростова» Евгений Стариков.

Результативность отца сыну не передалась: за все годы карьеры Андреа забил всего два мяча, да и те в одной из низших лиг Италии.

Чуть не возглавил сборную России

Незадолго до своей отставки, которая произошла во время Евро-2012, Сергей Фурсенко подписал шестилетний контракт с Роберто Манчини, по условиям которого итальянец должен был возглавить сборную России.

В итоге самого Фурсенко уволили, а контракт, видимо, если и существовал, то был аннулирован.

Участвовал в шоу «Танцы со звездами»

Да-да! Итальянец в феврале 2017 года появился на итальянском телевидении в паре с Робертой Беккарини.

Двигался он конечно хуже, чем на поле, но все равно танго получилось зажигательным.

Пришел на пресс-конференцию в маске

Одно из послематчевых общений с журналистами в Англии Манчини решил провести в маске своего помощника Дэвида Плэтта.

Нам с вами понять этот английский юмор будет непросто, но местные журналисты оценили.

Любит женщин, но уважает геев

В январе 2016 года Манчини тренировал «Интер», а после игры с «Наполи» объяснил перепалку с наставником соперника Маурицио Сарри.

– Я уважаю любую сексуальную ориентацию, но сам люблю женщин и только женщин. Хотя если бы все мужчины были такими, как Сарри, то предпочел бы стать геем. Не удивлен резонансом, который вызвала эта история за границей. Там этому уделяют внимание. Ему дадут два матча дисквалификации, и все… Неужели представителям «Наполи» нечего сказать? Неужели президент клуба Аурелио Де Лаурентис не прокомментирует ситуацию, – сказал Манчини тогда.

Вот тут можно прочитать об этом конфликте и его последствиях подробно.