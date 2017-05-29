Почему орали друг на друга Малкин и Фил Кессел? Нерв Кубка Стэнли (видео)

Лучший бомбардир плей-офф Евгений Малкин дал интервью во время медиа-дня перед первым матчем финала Кубка Стэнли.

МАЛКИН: В КАКОМ ЖЕ ОНИ ПОРЯДКЕ!

- Я помню свой первый финал Кубка Стэнли, когда мы в 2008 году играли против «Детройта», - рассказывает Евгений Малкин, которому тогда был 21 год. Увы, «пингвины» уступили, но в следующем сезоне взяли реванш. – Я ночью вообще не спал!

Потому что очень много мыслей в голове крутилось. Думаешь о каждом моменте, фантазируешь, что забьешь гол в финале, даже в овертайме... Сейчас, слава Богу, я нормально засыпаю.

- Что самое тяжелое в финале Кубка Стэнли, куда вы вышли в четвертый раз? Поделитесь опытом…

- Труднее всего дается первая игра. Мы ведь не так часто встречаемся с «Нэшвиллом»…

- В октябре вы в гостях уступили со счетом 1:5, а в январе вы победили «хищников» дома – 4:2.

- Ну да, всегда ведь Запад против Востока играет в финале. И мы мало встречались с командами из той конференции. И вот думаешь: как они сыграют, что мы сделаем?

Два матча за регулярный чемпионат – это не так много. А сейчас смотришь на «хищников» по телевизору и думаешь: «В каком же они порядке! Блин, нам надо быть еще лучше!»

Поэтому первый матч – самый важный. Мне кажется, он будет определяющим в этой серии. Надо очень уверенно провести первые смены, потому что у «Нэшвилла» молодая команда. Мы знаем, они выпрыгнут, побегут. К этому надо быть готовыми.

- Седьмой матч серии с «Оттавой», когда все решилось во втором овертайме, был крайне эмоциональным. Трудно ли перестраиваться на финал после таких игр? Сейчас ведь все начинается заново.

- Ну еще бы, мы 25 минут в овертайме сыграли. Понятно, что там были эмоции. Но это все позитив, когда ты побеждаешь дома при таких обстоятельствах. У нас было время, чтобы восстановиться, отдохнуть. И эти эмоции должны помочь в будущем. Тем более в финале Кубка Стэнли все и так будут взволнованы донельзя. Не так часто такие моменты случаются в твоей жизни. И тут самое главное – выйти сконцентрированными, отдохнувшими. Нужно показать свой лучший хоккей.

«НАС ЖДЕТ ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ»

- Чем прошлогодний «Питтсбург» отличается от этой команды?

- Больших изменений нет. Игроки все те же. Немного изменилось сочетание линий. Как только не идет игра у какой-то тройки, ее меняет тренер. Но в финале все может произойти. Кто-то получит травму, надо будет искать замену. Это хоккей.

- И никто из нас не думает, что мы быстро завершим финал – уже в четырех матчах. Нас ждет очень упорная тяжелая серия. Но в состав вернулся Патрик Хорнквист, будет играть Джастин Шульц. Поэтому травмированных у нас нет, все в сборе. И это тоже очень важно, что все выздоровели к первой игре.





- Расскажите о ваших взаимоотношениях с Филом Кесселом? Многие видели, как вы на нерве разговаривали друг с другом, иногда это переходило в крик. Вы что не поделили с одноклубником?

- Мы оба были друг другом недовольны. Покричали пару минут. Но это эмоции. Это не говорит о том, что у нас есть конфликт, и мы не хотим играть вместе.

Совсем нет. У нас очень профессиональные отношения, мы уважаем друг друга. Где-то у нас не получилась игра в паре смен. Мы высказали все претензии, выпустили пар, пожали руки и пошли играть дальше. Это и есть хоккей. Тут нет монотонности, однообразия. Тебя качает вверх-вниз, иногда нужно встряхнуть партнера.

Кстати, после того крика к нам подошел тренер и предъявил за это. Мы очень быстро обо всем забыли.

ФЛЕРИ: «ДЖИНО – СЕРДЦЕ НАШЕЙ КОМАНДЫ»

- У вас есть шанс взять второй «Конн Смайт Трофи» в карьере, снова став самым ценным игроком плей-офф.

- Я совершенно не думаю об очках и призах. Мне нужен еще один Кубок Стэнли. Вот чего я хочу. Значение имеет только успех команды... Да, у меня много наград, но я все еще хочу играть. И по-прежнему прихожу на каток с улыбкой, получаю удовольствие от новых коньков. Очень хочу побеждать.

- Он хочет выигрывать, даже несмотря на то, что у него уже есть две чаши, - позже добавит вратарь Марк-Андре Флери, с которым Малкин выходил во все финалы Кубка Стэнли с 2008 года. - Джино – сердце нашей команды, ее лидер. Это большой мастер, в котором не меняется главное – желание побеждать.

- Мы с ним не особо сильно и изменились, разве что стали опытнее, - заметит Сидни Кросби. – Также мы стали по-другому относиться к деталям, разным хоккейным мелочам. Но уровень мотивации и желание сражаться остались на прежнем уровне. Джино так же голоден до побед, как и 10 лет назад. Нам очень повезло оказаться в одной команде, полагаться друг на друга, вместе преодолевать сложности и благодаря этому развиваться.

- Малкин ничуть не хуже, чем Кросби. Просто у него другой уровень медийной популярности. Может, ему немного не хватает раскрутки, - скажет Крис Кунитц. - Безусловно, он взрослеет, а вместе с этим меняется и его хоккей. Но Джино всегда стремился быть лучшим, и это в нем неизменно.

- Знаете, я считаю, что тоже здесь чего-то стою, - смеется уже сам Малкин. - Меня любят. Когда я прихожу в ресторан, то мне хотят пожать руку. Я счастлив в «Питтсбурге» и очень рад играть с Сидом. У нас с ним здоровая конкуренция - мы помогаем друг другу развиваться. Когда он забивает гол, я тоже хочу забить. Когда он забивает два, я тоже этого хочу. Он делает хет-трик... Я говорю: «Ладно, угомонись уже». Но мы, конечно, делаем друг друга лучше.

- А у вас нет желания однажды стать первой звездой какого-нибудь клуба? Так сказать, почувствовать себя первым парнем на деревне? – спросил у Малкина корреспондент NHL.com/ru.

- Послушайте, я и так этим парнем являюсь. Я ведь потому и подписал с «Питтсбургом» многолетний контракт, что понимал: здесь у нас каждый год будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Я хочу играть с Сидом как можно дольше. Между нами хорошее соперничество.

Я слышал, такое же было когда-то в «Эдмонтоне» у Гретцки с Мессье. Благодаря друг другу, каждый из них делался лучше. Так они и соревновались: кто будет лучшим сегодня? Кто будем лучшим завтра? Команде это шло только на пользу. Я не хочу быть первым парнем где-нибудь в «Каролине». Простите, не пытаюсь сказать про эту команду что-то плохое. Но я хочу, глядя на Сида, быть лучше, чем Сид.