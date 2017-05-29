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Манчини — панацея для «Зенита» или продолжение старой болезни?

Антон Шиянов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Манчини — панацея для «Зенита» или продолжение старой болезни?
Фото: Gettyimages.ru

Информация о том, что Роберто Манчини может стать главным тренером «Зенита», активно циркулирует вокруг «Зенита». О всех плюсах и минусах такого развития событий рассуждает автор «Советского спорта».

Уже два сезона РФПЛ «Зенит» ничего не выигрывает в чемпионате. В этом году не помог звездный тренер Восточной Европы Мирче Луческу. И в воскресение стало известно о его увольнении из клуба. Плох или хорош Луческу в «Зените» - тема отдельного разбора. Однако тенденция увольнения тренера после первого сезона чаще всего непродуктивная.

Был ли шанс у тренера «Зенита» выиграть чемпионат с наскока? Конечно, такая возможность есть у любого тренера перед началом первенства. И в первой половине румынский тренер поставил довольно симпатичную игру команде из Санкт-Петербурга. Но затем что-то сломалось в механизме под названием «Зенит борется за чемпионство». И дни у него в клубе были сочтены, особенно после проигрыша «Спартаку» в гостевом матче. И вот уже ходят слухи, некоторые даже говорят об этом, как о свершившемся факте, что Роберто Манчини станет главным тренером «Зенита».

В этом подписании присутствуют как позитивные стороны, так и не очень.  Три причины, почему для «Зенита» Манчини - это хорошо.

Первая причина: Манчини - итальянец. Как бы банально это ни звучало, но итальянцы в этом году задают тренд в тренерском искусстве. И нет ничего удивительного в той информации, что до Манчини «Зенит» рассматривал Ди Франческо из «Сассуоло» и Маурицио Сарри из «Наполи». В этом сезоне «тренеры-итальянцы» выиграли большинство чемпионатов в Европе. Поэтому на этой волне почему бы и не взять такого тренера. Тем более, что итальянский тренер ранее работал в клубе и выигрывал как в чемпионате, так и в кубке России.

Вторая причина — профессионализм и педантичность. Приход Манчини, если это случится, привнесет в «Зенит» строгость и профессиональность во всех аспектах футбольного дела. От кухни и диет, до тренировок на футбольном поле. И играть на поле будут наиболее продуктивные и готовые в физическом плане. Ведь философия этого тренера такова, что он не будет сам себе портить игру и рисковать результатом.

Третья причина — стиль игры Манчини. По стилю игры итальянский специалист подходит петербургской команде как нельзя лучше. Атакующая модель команды на поле точно придется по вкусу болельщикам «Зенита». За последние несколько лет доминантная роль клуба в российском футболе померкла, и период, когда команда штамповала одну победу за другой, прошел.

Три причины, почему Манчини - это плохо.

Первая причина - сиюминутность результата. Задача тренеру будет поставлена одна: как минимум - лигочемпионское место, как максимум - победа в чемпионате. И если этого не случится (а как показывает практика иностранных специалистов в России такое частенько происходит), Манчини сразу попросят на выход. Затем снова поиск тренера, перекройка под нового специалиста и так далее. Тенденция смены тренера после первого сезона плоха тем, что у очень ограниченного количества счастливчиков всё получается с первого раза. Так легко попасть в порочный круг, по которому до недавней поры жил «Спартак». Нет требуемого результата - вон из клуба.

Вторая причина - топовые игроки. Роберто Манчини будет требовать усиления команды и не Молло и Цаллаговыми, а легионерами уровня Халка и Витцеля. Тем более, что лучшие игроки с российскими паспортами уже распределены по клубам. И если нужного усиления не будет, сказка с приходом такого известного тренера может закончится еще быстрее, чем мыльная опера с Луческу. А тут еще финансовый фэйр-плей как-то надо соблюдать.

Третья причина - успех во внутренних первенствах. Манчини - известный тренер. Поработал с известными клубами. «Интер», с которым выигрывал три чемпионата Италии. С «Манчестер Сити» брал верх в АПЛ. При этом ни в Лиге чемпионов,ни в Лиге Европы успеха не случилось. Если для «Зенита» приемлемо лишь выигранное внутреннее первенство, то ставка на этого тренера может сыграть при прочих равных условиях. Если помимо внутреннего первенства еще хочется пошуметь в Европе, это не столь однозначный выбор.

Как проявит себя в РФПЛ Манчини, можно только догадываться. Пример никому неизвестного Карреры до сих пор на устах болельщиков. С ресурсами «Зенита» и талантом Манчини поставить яркую атакующую игру питерцам - это может позволить клубу добиться успеха, которого уже два года как нет. Возникает один вопрос: почему у столь неординарного и известного специалиста довольно внушительный перерыв вне тренерской деятельности — с августа 2016 года. Хотя это должно смущать руководство «Зенита», а вот мы как раз уже будем ждать с предвкушением начало нового чемпионата, в котором будет борьба двух итальянцев - питерского и московского.


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