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Стиль, характер, деньги. Чем запомнится на Дону эпоха Курбана Бердыева

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Стиль, характер, деньги. Чем запомнится на Дону эпоха Курбана Бердыева
Фото: Gettyimages.ru

Курбан Бердыев вот-вот покинет «Ростов». «Советский спорт» расказывает о том, что удалось изменить одному из лучших российских тренеров в донском клубе за 2.5 года работы.

«РОСТОВ» СТАЛ ПРАКТИЧЕСКИ ТОП-КЛУБОМ

На Дону Курбан Бердыев появился в декабре 2014 года. Тогда «Ростов» безнадежно плелся в конце турнирной таблице, задыхался от проблем и был обречен на вылет. После зимних сборов команда преобразилась и выдала отрезок, который позволил желто-синим остаться в элите. Оказалось, что это только начало. В следующем сезоне «Ростов» уже бился за чемпионство до последнего тура, а в нынешнем - команда стала настоящим открытием. Мужики лучше всех из россиян выступили в еврокубках, и со следующего сезона в Лиге чемпионов нашу страну будут представлять уже три клуба.

Концовку бердыевской эпохи на Дону немного смазал финиш прошедшего чемпионата. В последнем туре «Ростов» проиграл «Оренбургу» и не смог попасть в еврокубки. Виной всему короткая скамейка и недостаток сил в решающий момент.

ПРИВЕЛ КАЧЕСТВЕННЫХ ФУТБОЛИСТОВ

При Бердыеве ростовская селекция шагнула на новый уровень. «Ростов» отказался от постоянных аренд футболистов, а трансферы желто-синих практически всегда попадали в цель и усиливали команду. Нобоа, Навас, Кудряшов, Ерохин, Азмун – все эти игроки стали желто-синими во многом благодаря авторитету Курбана Бекиевича.

Кроме этого, именно штаб Бердыева «воскресил» Джанаева и Граната, а также привез в Россию Мевлю. Этот словенский защитник стал одним из открытий прошедшего чемпионата.

У КОМАНДЫ ПОЯВИЛСЯ СВОЙ СТИЛЬ

Сразу после своего назначения Бердыев перевел «Ростов» на схему в пять защитников и спустя 2.5 года довел это построение до автоматизма. Игроки в буквальном смысле с закрытыми глазами могут двигаться по полю, а от постоянных травм защитников желто-синие не стали пропускать больше.

Курбан Бекиевич создал идеальную систему, в которой практически нет слабых мест, а кинжальные быстрые атаки «Ростова стали фирменным блюдом эпохи Бердыева на Дону. Запомнится и характер футболистов. Не зря команде дали прозвище «мужики».

О «РОСТОВЕ» УЗНАЛИ ВЕЗДЕ

До Бердыева «Ростов» был скромным российским клубом из провинции, который мог похвастаться лишь выигранным Кубком России и приездом «Ювентуса» на «Олимп-2» в далеком 1999 году.

Именно благодаря яркой игре, интернациональному тренерскому штабу и составу о желто-синих узнали во всем мире. И это не преувелечение. Эквадорские, испанские, иранские СМИ посвящали победам клуба полосы, а после каждого успешного матча на почту клуба приходили письма из Казахстана, Туркменистана и других стран. В них болельщики благодарили Бердыева и команду за те эмоции, которые они им подарили.

КЛУБ СМОГ ЗАРАБОТАТЬ

В последнее время «Ростов» часто сталкивается с финансовыми проблемами. Существуют определенные трудности и сейчас, но прошлым летом клуб оказался в очень тяжелой ситуации. Спасти положение могло лишь попадание команды в групповой этап Лиги чемпионов. Бердыев и его команды справились с задачей и принесли в казну ростовчан 18.2 млн. евро за участие в еврокубках.

Кроме этого стоит вспомнить и про историю с защитником Баштушем. Именно благодаря Бердыеву, анголец все-таки продлил контракт с «Ростовом» прошлым летом и спустя несколько месяцев после этого за солидные деньги (около 6 миллионов евро) перешел в «Лацио».

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