Колыванов: Будучи игроками, обменялись с Манчини футболками, до сих пор храню

Экс-игрок итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов рассказал об игроке Роберто Манчини, а также о его перспективе в качестве главного тренера «Зенита».

- Будучи игроком, Вы играли против Манчини. Каким игроком он был?

- Роберто был первоклассным игроком, больше десяти лет поиграл в «Сампдории», был капитаном, любимчик публики, очень техничный футболист, с прекрасным видением поля.

К нему всегда все относились с уважением, причем как свои, так и соперники.

- Тяжело было играть против него?

- Персонально я против него не играл. Могу сказать, что он был нестандартным футболистом, во всех отношениях. Те нападающие, кто с ним играли, забивали по 15-20 мячей за сезон, такие как Кьеза и Виалли, они с ним играли. Он умел отдать скрытую, острую передачу – это самое главное качество Манчини.

- Вы были с ним знакомы?

- Да, конечно. Это был один из футболистов, чья игра мне нравилась в Италии. Помню, мы даже майками с ним обменялись. До сих пор лежит у меня его футболка, когда он еще за «Сампдорию» играл.

- С Вашего уже тренерского опыта можно судить, насколько Роберто Манчини состоялся как тренер?

- Я думаю, ему хочется показать себя в еврокубках, так как в национальных чемпионатах он выигрывал все, что только можно. Достаточно вспомнить его победы в «Интере», с «Манчестер Сити» тоже была яркая победа.

- «Зенит» всегда нацелен на перспективу в еврокубках. Но у Манчини не получалось добиться успеха на этом поприще. Насколько, с этой точки зрения, приглашение итальянца оправдано?

- Сложно говорить. Думаю, что первостепенная задача будет стоять именно в победе в Чемпионате России. Для нашего чемпионата – это топ-специалист, сомнений тут никаких быть не может.

«Зениту» сейчас нужно усиление: те легионеры, которые пришли, не соответствовали тому, чего от них ждали.

- Манчини – тренер-консерватор. Можно ли сказать, что «Зенит» станет типичной командой Серии А?

- Я бы не сказал, что он будет выстраивать слишком оборонительный футбол. Он тренер с хорошим тактическим рисунком. Все итальянцы любят играть на результат, это, кстати, и нашему футболу присуще. Ущерб зрелищным играм они компенсируют красивой тактической игрой, бойцовскими качествами.

- В каких зонах сейчас требуется усиление в «Зените»?

- Когда команда неудачно выступает, усиления нужны везде. И в обороне нужно усиление, и в защите центральной. Взять, к примеру, Ивановичу, ему уже далеко за 30, скорость уже не та.

В опорную зону нужен хороший игрок, который бы цеплялся, участвовал в отборах. Правильный нападающий нужен. Нужно чтобы конкуренция была хорошая. Главная проблема «Зенита» в этом сезоне – отсутствие этой самой конкуренции.

Очень надеюсь, что в «Зените» прибавит Шатов, Кокорин наберет былую форму, наконец.

- Манчини - конфликтный тренер. Насколько есть вероятность, что он поладит с игроками?

- Думаю, на сборах станет видно, с кем он будет работать, а с кем нет. С талантливыми и нужными ему игроками он поладит.