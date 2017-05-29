Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Ларссон6:4, 6:4Вихлянцева
Теннис  Кравчук6:3, 6:4, 7:6Дельбонис
Теннис  Павлюченкова6:1Тиг
Теннис  Дутра Силва4:6, 7:6, 2:6, 6:5Южный
Теннис  Габашвили7:6, 1:1Бургос
Теннис  Веснина- : -Хаддад Майя
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Колыванов: Будучи игроками, обменялись с Манчини футболками, до сих пор храню

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Колыванов: Будучи игроками, обменялись с Манчини футболками, до сих пор храню
Фото: Associated Press

Экс-игрок итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов рассказал об игроке Роберто Манчини, а также о его перспективе в качестве главного тренера «Зенита».

- Будучи игроком, Вы играли против Манчини. Каким игроком он был?
- Роберто был первоклассным игроком, больше десяти лет поиграл в «Сампдории», был капитаном, любимчик публики, очень техничный футболист, с прекрасным видением поля.

К нему всегда все относились с уважением, причем как свои, так и соперники.

- Тяжело было играть против него?
- Персонально я против него не играл. Могу сказать, что он был нестандартным футболистом, во всех отношениях. Те нападающие, кто с ним играли, забивали по 15-20 мячей за сезон, такие как Кьеза и Виалли, они с ним играли. Он умел отдать скрытую, острую передачу – это самое главное качество Манчини.

- Вы были с ним знакомы?
- Да, конечно. Это был один из футболистов, чья игра мне нравилась в Италии. Помню, мы даже майками с ним обменялись. До сих пор лежит у меня его футболка, когда он еще за «Сампдорию» играл.

- С Вашего уже тренерского опыта можно судить, насколько Роберто Манчини состоялся как тренер?
- Я думаю, ему хочется показать себя в еврокубках, так как в национальных чемпионатах он выигрывал все, что только можно. Достаточно вспомнить его победы в «Интере», с «Манчестер Сити» тоже была яркая победа.

- «Зенит» всегда нацелен на перспективу в еврокубках. Но у Манчини не получалось добиться успеха на этом поприще. Насколько, с этой точки зрения, приглашение итальянца оправдано?
- Сложно говорить. Думаю, что первостепенная задача будет стоять именно в победе в Чемпионате России. Для нашего чемпионата – это топ-специалист, сомнений тут никаких быть не может.

«Зениту» сейчас нужно усиление: те легионеры, которые пришли, не соответствовали тому, чего от них ждали.

- Манчини – тренер-консерватор. Можно ли сказать, что «Зенит» станет типичной командой Серии А?
- Я бы не сказал, что он будет выстраивать слишком оборонительный футбол. Он тренер с хорошим тактическим рисунком. Все итальянцы любят играть на результат, это, кстати, и нашему футболу присуще. Ущерб зрелищным играм они компенсируют красивой тактической игрой, бойцовскими качествами.

- В каких зонах сейчас требуется усиление в «Зените»?
- Когда команда неудачно выступает, усиления нужны везде. И в обороне нужно усиление, и в защите центральной. Взять, к примеру, Ивановичу, ему уже далеко за 30, скорость уже не та.

В опорную зону нужен хороший игрок, который бы цеплялся, участвовал в отборах. Правильный нападающий нужен. Нужно чтобы конкуренция была хорошая. Главная проблема «Зенита» в этом сезоне – отсутствие этой самой конкуренции.

Очень надеюсь, что в «Зените» прибавит Шатов, Кокорин наберет былую форму, наконец.

- Манчини - конфликтный тренер. Насколько есть вероятность, что он поладит с игроками?
- Думаю, на сборах станет видно, с кем он будет работать, а с кем нет. С талантливыми и нужными ему игроками он поладит.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стиль, характер, деньги. Чем запомнится на Дону эпоха Курбана БердыеваСтиль, характер, деньги. Чем запомнится на Дону эпоха Курбана Бердыева«Советский спорт» расказывает о том, что удалось изменить одному из лучших российских тренеров в донском клубе за 2.5 года работы.Кержаков может возглавить академию «Зенита»Нападающий «Зенита» Александр Кержаков может получить должность директора клубной академии.Игорь Корнеев: С приглашением Сарсании – «Зенит» попал в яблочкоИгорь Корнеев: С приглашением Сарсании – «Зенит» попал в яблочкоБывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился своим мнением о перестановках в стане «сине-бело-голубых».Манчини — панацея для «Зенита» или продолжение старой болезни?Манчини — панацея для «Зенита» или продолжение старой болезни?Информация о том, что Роберто Манчини может стать главным тренером «Зенита», активно циркулирует вокруг «Зенита».Андрей Талалаев: Слова Кирьякова? Для приветов, подарков и поздравлений я всегда открытГлавный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова.«Зенит» договорился с Манчини по финансам, стороны обсуждают состав команды«Зенит» договорился с итальянцем Роберто Манчини по финансовым вопросам и составу тренерского штаба, сообщает «Р-Спорт». При этом стороны продолжают обсуждать принципы комплектования команды.Гендиректор «Терека»: Завтра будем общаться с ИвановымПолузащитник «Терека» Олег Иванов может остаться в команде. Об этом заявил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.«Ростов» проведет два летних сбораСтала известна программа «Ростова» перед стартом нового сезона.Александр Горшков: Манчини – хороший вариант для «Зенита»Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини главным тренером санкт-петербургской команды.Губернатор Оренбургской области: Уверен, что «Оренбург» выпал из элиты ровно на один годГубернатор Оренбургской области Юрий Берг провел встречу с руководством, тренерским штабом и футболистами «Оренбурга». Он выразил уверенность, что команда вылетела из премьер-лиги только на один год.Родолфо подпишет новый контракт с «Тереком»«Терек» продлит контракт с защитником Родолфо еще на один год, сообщает агентство ТАСС.Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 18,2%Минувший сезон в российской премьер-лиге ознаменовался падением рейтингов телетрансляций. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope (TNS).Сергей Кирьяков: Мой контракт с «Арсеналом» истечет послезавтра, готов к любому решению руководстваГлавный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что пока не знает, продолжит ли работу с командой.Алексей Миллер провел встречу с Роберто Манчини (фото)Алексей Миллер провел встречу с Роберто Манчини (фото)Руководитель «Матч ТВ» Тина Канделаки в твиттере рассказала о встрече председателя правления «Газпрома» и тренера Роберто Манчини.ЦСКА объявил об отставке главного тренера дубля ГришинаГлавный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин ушел в отставку, сообщает официальный сайт клуба.Валерий Непомнящий: Для меня стало неожиданностью поражение «Оренбурга»Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал результаты переходных матчей за право провести следующий сезон в премьер-лиге.Константин Лепехин: У Манчини есть время поправить дела в «Зените»Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера питерской команды Роберто Манчини.«Еще бы Кокорина убрать и вообще нормально». Реакция на отставку Луческу«Еще бы Кокорина убрать и вообще нормально». Реакция на отставку Луческу«Советский спорт» собрал самые популярные мнения болельщиков «Зенита» после увольнения главного тренера Мирчи Луческу.Олег Иванов может подписать контракт с «Динамо»Как стало известно «Советскому спорту», Олег Иванов – одна из приоритетных трансферных целей московского «Динамо».Агент Кайоде: Мы не общались со «Спартаком». Информация о переходе невернаАгент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде Франц Херцог опроверг информацию о том, что его клиент согласился на переход в «Спартак».
Теннис
Надаль пробился во второй круг «Ролан Гаррос»
Футбол
«Зенит» договорился с Манчини по финансам, стороны обсуждают состав команды
Теннис
Рублев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис
Джокович обыграл Гранольерса в первом матче под руководством Агасси
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Игорь Колыванов
Игорь Колывановвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости