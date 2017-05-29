Игорь Корнеев: С приглашением Сарсании – «Зенит» попал в яблочко

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился своим мнением о перестановках в стане «сине-бело-голубых».

- Как Вы относитесь к смене руководства в «Зените»? С чем это связано?

- Связано с последними результатами клуба, причем не только за последний сезон, а именно за два года. Наверняка есть еще причины, но это известно людям внутри кухни «Зенита». А со стороны могу сказать, что, скорее всего, это результаты клуба.

- Трансферная политика клуба может быть дополнительной причиной таких перестановок?

- Более чем вероятно. Думаю, что и эта причина тоже спровоцировала на подобные перестановки в клубе. Этим самым клуб показывает, что хочет двигаться дальше, но идти другим курсом. Могу сказать, что те люди, которые пришли, раньше показывали свой уровень и добивались очень хороших результатов.

- Фурсенко на посту главы РФС обещал, что выиграет со сборной Россией чемпионат мира в 2018 году. Вы считаете, человек с таким мышлением может принести пользу клубу?

- То самое высказывание говорит о том, что он человек амбициозный. Сергей Александрович ставит планки выше, чем они есть на самом деле. С другой стороны, руководитель всегда должен ставить большие задачи перед собой.

А иначе невозможно достичь какого-либо результата, поэтому, я думаю, те заявления связаны больше с его амбициями.

- Одно из первых решений нового руководства – увольнение Луческу. На Ваш взгляд, решение правильное?

- Мирча Луческу – сильный специалист, и с этим никто спорить не будет. Но в «Зените» будем говорить объективно – не справился. В петербургском клубе результат нужен здесь и сейчас, а Луческу - это тот тренер, который это сделать не смог в первый сезон в новой команде. И в «Шахтере» он не сразу сумел построить боеспособный коллектив - потребовался еще один сезон. В «Зените» же, как мы все знаем, не любят ждать. К тому же человеку уже за 70 лет, и возраст тоже имеет определенное значение.

Наблюдая за его поведением на протяжении этого сезона, мне показалось, что он периодически был растерян, он не знал, как реагировать на те или иные неудачи. Ему не хватило правильного человека в штабе, который бы правильно доводил состояния дел и грамотно советовал. Он со всеми разругался.

Возможно, приходя в команду, он рассчитывал на один состав, в итоге все было по-другому. Можно много об этом спорить и говорить. Может быть, он просто не выдержал того давления, которое было и со стороны болельщиков, и со стороны руководства, ну и пресса подливала масла в огонь.

- Активно фигурирует имя Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита». Как вы считаете, подойдет этот тренер питерской команде?

- Давайте дождемся этого решения. Безусловно, это известный специалист, у него много достижений в Англии и в Италии. Но какой футбол он четко исповедует – сказать сложно. Сможет ли он зарекомендовать себя в «Зените»? Не могу сказать, что следил за ним пристально, но его статистика говорит сама за себя.

Выводы можно сделать, когда удастся оценить его в большей близости, непосредственно по играм.

- Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. Как вы относитесь к этому назначению? Тем более, что вы работали на этой должности в «Зените».

- Я считаю, что это опытнейший специалист, который всегда имел свое чёткое мнение по игрокам и их качествам, а также по их возможной траектории в будущей жизни клуба.

Я знаю, что у него в жизни были сложные трансферы, и, чтобы довести их до конца, нужно было умение, гибкость и прочие качества. Любые переговоры – это отдельная история. Умение собрать в «Зените» столь сильных игроков лишний раз говорит о способностях и качестве Константина. С его приглашением «Зенит» попал в яблочко.