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Обыгрывал «Спартак» и ЦСКА. Статистика нового главного тренера «Зенита»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Обыгрывал «Спартак» и ЦСКА. Статистика нового главного тренера «Зенита»
Фото: ФК «Интер»

Неудачи в еврокубках, отсутствие побед в первом сезоне – «Советский спорт» в цифрах рассказывает, кто возглавил «Зенит».

5 клубов тренировал Роберто Манчини за 16 лет: три в Италии, по одному в Англии и Турции.

13 трофеев завоевал Манчини-тренер. Это четыре Кубка Италии (по одному с «Фиорентиной» и «Лацио», два – с «Интером»), три скудетто и два Суперкубка с «Интером», Кубок, чемпионат и Суперкубок Англии с «Манчестер Сити», Кубок Турции с «Галатасараем».

0 раз Манчини выигрывал чемпионат страны в первом сезоне работы. Самостоятельную тренерскую карьеру Манчини начал в 2001-м в «Фиорентине». Туда итальянца позвали по ходу сезона в феврале: его команда стала девятой в чемпионате, зато выиграла Кубок Италии. «Лацио» в первом сезоне с Манчини не взял ни одного трофея, но дошел до полуфинала Кубка УЕФА и Кубка страны.

«Интер» в сезоне-2004/05 сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов, стал третьим и выиграл Кубок Италии. А через десять лет – в сезоне-2014/15 – занял только восьмое место.

В «Манчестер Сити» Манчини пришел в декабре, клуб стал пятым в чемпионате.  «Галатасарай» в первый же год с Роберто взял Кубок и Суперкубок, а вот в чемпионате выиграл серебряные медали.

374 победы одержал Манчини-тренер – это 54,7% от общего числа матчей. В 140 играх его команды потерпели поражение, а 170 встреч завершились вничью.

1/4 финала – лучший результат Манчини в Лиге чемпионов. Дважды он доходил до этой стадии с «Интером» в сезонах 2004/05 и 2005/06. С сезона-2002/03 он 9 раз играл в плей-офф еврокубков.

4 раза Манчини обыгрывал российские клубы. Его «Интер» в сезоне 2006/07 выступал в одной группе со «Спартаком» – дважды победил Роберто. А через год итальянцы встретились в группе с ЦСКА – и снова две победы.

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