Обыгрывал «Спартак» и ЦСКА. Статистика нового главного тренера «Зенита»
Неудачи в еврокубках, отсутствие побед в первом сезоне – «Советский спорт» в цифрах рассказывает, кто возглавил «Зенит».
5 клубов тренировал
Роберто Манчини за 16 лет: три в Италии, по одному в Англии и Турции.
13 трофеев завоевал
Манчини-тренер. Это четыре Кубка Италии (по одному с «Фиорентиной» и «Лацио», два
– с «Интером»), три скудетто и два Суперкубка с «Интером», Кубок, чемпионат и
Суперкубок Англии с «Манчестер Сити», Кубок Турции с «Галатасараем».
0 раз Манчини
выигрывал чемпионат страны в первом сезоне работы. Самостоятельную тренерскую карьеру Манчини начал в 2001-м в «Фиорентине».
Туда итальянца позвали по ходу сезона в феврале: его команда стала девятой в чемпионате,
зато выиграла Кубок Италии. «Лацио» в первом сезоне с Манчини не взял ни одного
трофея, но дошел до полуфинала Кубка УЕФА и Кубка страны.
«Интер» в сезоне-2004/05 сыграл в четвертьфинале Лиги
чемпионов, стал третьим и выиграл Кубок Италии. А через десять лет – в сезоне-2014/15
– занял только восьмое место.
В «Манчестер Сити» Манчини пришел в декабре, клуб стал пятым
в чемпионате. «Галатасарай» в первый же
год с Роберто взял Кубок и Суперкубок, а вот в чемпионате выиграл серебряные
медали.
374 победы одержал
Манчини-тренер – это 54,7% от общего числа матчей. В 140 играх его команды потерпели
поражение, а 170 встреч завершились вничью.
1/4 финала –
лучший результат Манчини в Лиге чемпионов. Дважды он доходил до этой стадии с «Интером»
в сезонах 2004/05 и 2005/06. С сезона-2002/03 он 9 раз играл в плей-офф
еврокубков.
4 раза Манчини обыгрывал российские клубы. Его «Интер» в сезоне 2006/07 выступал в одной группе со «Спартаком» – дважды победил Роберто. А через год итальянцы встретились в группе с ЦСКА – и снова две победы.