Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 3Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Газинский: Ориентируюсь на Канте и Алонсо

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Газинский: Ориентируюсь на Канте и Алонсо
Фото: РФС

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский дал интервью «Советскому спорту». Команда активно готовится к дебютному для многих игроков крупному международному турниру, поэтому о клубных делах – минимум вопросов. Все внимание – на сборную.

«ЦЕЛЬ ПОБЕДИТЬ НА КК-2017 – НОРМАЛЬНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ»

– Традиционная рубрика: как здоровье?
– Все хорошо. И с физическим состоянием – тоже. Сезон только недавно закончился, поэтому растерять форму еще не успел, – говорит Газинский.

– Сборы – это порой до тошноты тяжело.
– Для меня лично – нагрузки приличные. По ходу сезона, понятное дело, такого не было.

– После сборов у Горлуковича в «СКА-Энергии», наверное, тяжелее ничего быть не может?
– Я пришел к нему на просмотр совсем юным. И только пробовал себя в команде первого дивизиона. Поэтому, естественно, первое время мне были непривычны и нагрузки, и скорости. Хотя сборы действительно получились тяжелыми – тренировки длились по два часа, много бега и тренажерного зала. На тот момент это для меня было в новинку.

– Время на что-то кроме тренировок оставалось?
– И тогда, и сейчас главная задача – по максимуму восстановить силы перед новой тренировкой. Поэтому стараешься после обеда поспать хотя бы час-полтора.

– В марте вы сказали, что не ощущаете себя полноценным игроком сборной. А как сейчас?
– Если говорить, как об игроке обоймы, то, да, ощущаю. Есть доверие тренерского штаба, которое надо оправдывать. Если же говорить, как он об игроке стартового состава, то - пока нет. Это все нужно доказывать на поле – игрой, а не словами.

– Все в сборной говорят, что задача на Кубок конфедераций – победить. Не давит такая цель?
– Это нормальное стремление. Любой уважающий себя футболист хочет побеждать в каждом турнире. Всегда надо ставить максимальные задачи.

– Сборную России в последнее время много критикуют. Тяжело?
– Если постоянно читать и слушать, что о тебе говорят, с ума можно сойти. Понятно, что есть объективная критика, когда ты понимаешь, за что и почему. Это надо переварить, постараться забыть о неудачах и двигаться дальше. Но иногда критики заходят чересчур далеко. Вот в такие моменты надо уметь отвлекаться, не обращать внимания.

– На вас влияет критика?
– Раньше – да. Бывало, зайдешь на сайт, прочитаешь, что говорят о тебе, и сидишь – думаешь: «Что не так? Почему?». Потом понял: если все принимать близко к сердцу, то времени на футбол не останется. Каждый день будешь негативно настроен. Конечно, мнение болельщиков для меня ценно, но важнее – слова тренера.

«ОРИЕНТИР ДЛЯ ОПОРНИКА – КАНТЕ, АЛОНСО, БУСКЕТС»

– В марте после игры с Бельгией вы сфотографировались с Тьерри Анри. Удалось поговорить?
– Нет. Просто появилась возможность сфотографироваться — подошел, он не отказал. И все.

– Кто был вашим кумиром в действе?
– Кумиров не было. Но очень нравилось и нравится, как играет Иньеста.

– Кого можно назвать ориентиром на вашей позиции опорника?
– На сегодняшний день – КантеАлонсо и Бускетс. Канте очень силен в отборе. Алонсо – это объем работы и классные передачи. А Бускетс – это шикарное обращение с мячом.

– У каждого в детстве был матч сборной, после которого становилось очень грустно. До слез. Какой у вас?
– Плакать не приходилось. Но в этом плане запомнился чемпионат мира 2002 года. Особенно, когда Бесчастных не забил Японии. Сильно расстроился.

– В Москве тогда даже погромы случились.
– В Комсомольске-на-Амуре такого не было. По крайней мере, я ни в чем таком не участвовал. Мне было-то всего 14 лет.

– А самый счастливый матч сборной из детства или юности?
– Наверное, 2008 год. Я тогда уже играл во втором дивизионе за «Смену» из Комсомольска-на-Амуре. И в этот день у нас была игра в Омске, если не ошибаюсь. Естественно, разница по времени, но ради матча с голландцами завели будильник, проснулись, болели. Самые большие эмоции на тот момент.

– Самое яркое нефутбольное событие за последний год.
– Рождение дочери. Это самое яркое событие всей жизни. Долго к этому шли, готовились.

– А футбольное?
– Наверное, выход с «Краснодаром» в 1/8 финала Лиги Европы. Исторический момент – и для клуба, и для меня.

– Какая у вас цель на ближайшие год-два? В сборной, в клубе.
– Не заглядываю так далеко. Сейчас самое важное – это попасть в окончательный список сборной на Кубок конфедерации и не просто на нем сыграть, а добиться максимальных успехов.

«НЕОДНОЗНАЧНЫЙ СЕЗОН»

– Как в целом оцените сезон? С одной стороны, снова еврокубки, а, с другой, концовка выдалась нервная.
– Да, неоднозначный сезон. Могли выжать из него больше. Но в финальной стадии чемпионата случились несколько совершенно необязательных очковых потерь. Слава богу, получилось попасть в Лигу Европы. Но можно было закончить все раньше и лучше.

– Показалось, что кубковое поражение от «Урала» после того, как «Краснодар» вел 3:0, подкосило команду.
– Не знаю. Нас подкосил и «Оренбург», и «Анжи». При всем уважение к этим командам, если мы хотим бороться за высокие места, дома должны их обыгрывать. А что касается «Урала», то, может быть, случилась потеря концентрации. Подумали, что дело сделано. А «Урал» – молодцы, проявили характер. Что ж, это будет для нас уроком.

– Есть мнение, что «Краснодар» форсировал подготовку, рассчитывая далеко пройти и в Кубке России, и в Лиге Европы.
– Мне тяжело судить, с чем связаны неудачные игры в конце сезона. Сейчас, повторюсь, все мысли о Кубке конфедераций. К клубной теме лучше вернуться после отпуска, когда команда соберется перед началом сезона, чтобы исправить ошибки.

– Говорят, прошедший чемпионат стал самым слабым за последние семь-восемь лет. Что думаете?
– Если говорить об интриге, то, наверное, да. В предыдущие годы до последнего тура было непонятно, кто станет чемпионом. В этот раз «Спартак» уверенно решил задачу. Но при этом со всеми командами второй восьмерки РФПЛ не стало легче играть. Все могут создать трудности.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Самедов: Кубок конфедераций – супертурнирПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился своими ожиданиями от Кубка конфедераций.«Лицемеры, рабы и воры». Жесткая атака на Россию от немцев«Лицемеры, рабы и воры». Жесткая атака на Россию от немцевARD выпустил документальное кино к Кубку конфедераций-2017. «Советский спорт» рассказывает, какие на этот раз претензии к России.Федор Смолов: Никаких проблем во взаимопонимании с Дзюбой не будетНападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов рассказал о взаимоотношениях в национальной команде с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Габулов приехал в расположение сборной РоссииВратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».Все уйдут, а он останется. Почему Акинфеев заслуженно первый номер сборнойВсе уйдут, а он останется. Почему Акинфеев заслуженно первый номер сборнойКорреспондент «Советского спорта» – о двух главных «почему» четвертого дня подготовки сборной России в Австрии.Артем Дзюба: Сборная России – не фаворит, но никого не боитсяНападающий сборной России Артем Дзюба поделился своими ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.Алексей Миранчук: Мы – Россия. И отталкиваемся от себяАлексей Миранчук: Мы – Россия. И отталкиваемся от себяИгроки сборной России после открытой тренировки сборной – о том, кто круче Месси или Роналду.Андрей Семенов: Роналду – лучший игрок мира? Для меня Месси – он разностороннееЗащитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов – о будущем сопернике по Кубку конфедераций и лидере сборной Португалии Криштиану Роналду.Кафу: У сборной Германии очень многоообещающий состав на Кубок конфедерацийБывший игрок сборной Бразилии Кафу считает, что немецкая команда является главным фаворитом Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Сборной России нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионахВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России не успеет опробовать все стадионы чемпионата мира до начала турнира.Нойштедтер и Акинфеев приступили к тренировкам со сборнойЗащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступили к тренировкам со сборной России.Футбольный корабль проплывет во время Кубка конфедерацийНа время проведения Кубка конфедераций «Советский Спорт» откроет медиа-лаунджАртем Дзюба: Нам бы объединиться, чтобы вытащить себя за волосы из болотаФорвард сборной России Артем Дзюба высказался о проблемах отечественного футбола.Черчесов идет в отбор. Как сборная России уже обыграла «новозеландцев» (видео)Черчесов идет в отбор. Как сборная России уже обыграла «новозеландцев» (видео)Почему сборная готовится в Австрии, а не в России, зачем Гилерме на тренировке очки, если не от солнца и почему Черчесов – в порядке.Александр Овечкин: Лично я жду от сборной России красивый игры и победы на Кубке конфедерацийНападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.Александр Овечкин: Если Глушаков забьет шесть мячей на Кубке конфедераций, подарю ему клюшкуНападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что нужно сделать полузащитнику «Спартака» и сборной России Денису Глушакову, чтобы получить его клюшкуГилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросовГилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросовИгроки сборной России Маринато Гилерме и Александр Ерохин после открытой тренировки ответили на вопросы журналистов.Нойштедтер присоединился к сборной России на сборе в АвстрииЗащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, которая проводит сбор в Нойштифте (Австрия).Илья Кутепов: В чемпионскую ночь вообще не пилИлья Кутепов: В чемпионскую ночь вообще не пилЗащитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов дал интервью «Советскому спорту».
Футбол
Андрес Иньеста: Месси превосходит всех претендентов на Золотой мяч
Футбол
«Панатинаикос» наказан из-за попавшей в голову тренера соперников пивной банки
Футбол
Спаллетти покинул пост главного тренера «Ромы»
Хоккей
Борщевский и Селиверстов станут помощниками Захаркина в «Югре»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Юрий Газинский
Юрий Газинскийвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости