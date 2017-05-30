Юрий Газинский: Ориентируюсь на Канте и Алонсо

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский дал интервью «Советскому спорту». Команда активно готовится к дебютному для многих игроков крупному международному турниру, поэтому о клубных делах – минимум вопросов. Все внимание – на сборную.

«ЦЕЛЬ ПОБЕДИТЬ НА КК-2017 – НОРМАЛЬНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ»

– Традиционная рубрика: как здоровье?

– Все хорошо. И с физическим состоянием – тоже. Сезон только недавно закончился, поэтому растерять форму еще не успел, – говорит Газинский.

– Сборы – это порой до тошноты тяжело.

– Для меня лично – нагрузки приличные. По ходу сезона, понятное дело, такого не было.

– После сборов у Горлуковича в «СКА-Энергии», наверное, тяжелее ничего быть не может?

– Я пришел к нему на просмотр совсем юным. И только пробовал себя в команде первого дивизиона. Поэтому, естественно, первое время мне были непривычны и нагрузки, и скорости. Хотя сборы действительно получились тяжелыми – тренировки длились по два часа, много бега и тренажерного зала. На тот момент это для меня было в новинку.

– Время на что-то кроме тренировок оставалось?

– И тогда, и сейчас главная задача – по максимуму восстановить силы перед новой тренировкой. Поэтому стараешься после обеда поспать хотя бы час-полтора.

– В марте вы сказали, что не ощущаете себя полноценным игроком сборной. А как сейчас?

– Если говорить, как об игроке обоймы, то, да, ощущаю. Есть доверие тренерского штаба, которое надо оправдывать. Если же говорить, как он об игроке стартового состава, то - пока нет. Это все нужно доказывать на поле – игрой, а не словами.

– Все в сборной говорят, что задача на Кубок конфедераций – победить. Не давит такая цель?

– Это нормальное стремление. Любой уважающий себя футболист хочет побеждать в каждом турнире. Всегда надо ставить максимальные задачи.

– Сборную России в последнее время много критикуют. Тяжело?

– Если постоянно читать и слушать, что о тебе говорят, с ума можно сойти. Понятно, что есть объективная критика, когда ты понимаешь, за что и почему. Это надо переварить, постараться забыть о неудачах и двигаться дальше. Но иногда критики заходят чересчур далеко. Вот в такие моменты надо уметь отвлекаться, не обращать внимания.

– На вас влияет критика?

– Раньше – да. Бывало, зайдешь на сайт, прочитаешь, что говорят о тебе, и сидишь – думаешь: «Что не так? Почему?». Потом понял: если все принимать близко к сердцу, то времени на футбол не останется. Каждый день будешь негативно настроен. Конечно, мнение болельщиков для меня ценно, но важнее – слова тренера.

«ОРИЕНТИР ДЛЯ ОПОРНИКА – КАНТЕ, АЛОНСО, БУСКЕТС»

– В марте после игры с Бельгией вы сфотографировались с Тьерри Анри. Удалось поговорить?

– Нет. Просто появилась возможность сфотографироваться — подошел, он не отказал. И все.

– Кто был вашим кумиром в действе?

– Кумиров не было. Но очень нравилось и нравится, как играет Иньеста.

– Кого можно назвать ориентиром на вашей позиции опорника?

– На сегодняшний день – Канте, Алонсо и Бускетс. Канте очень силен в отборе. Алонсо – это объем работы и классные передачи. А Бускетс – это шикарное обращение с мячом.

– У каждого в детстве был матч сборной, после которого становилось очень грустно. До слез. Какой у вас?

– Плакать не приходилось. Но в этом плане запомнился чемпионат мира 2002 года. Особенно, когда Бесчастных не забил Японии. Сильно расстроился.

– В Москве тогда даже погромы случились.

– В Комсомольске-на-Амуре такого не было. По крайней мере, я ни в чем таком не участвовал. Мне было-то всего 14 лет.

– А самый счастливый матч сборной из детства или юности?

– Наверное, 2008 год. Я тогда уже играл во втором дивизионе за «Смену» из Комсомольска-на-Амуре. И в этот день у нас была игра в Омске, если не ошибаюсь. Естественно, разница по времени, но ради матча с голландцами завели будильник, проснулись, болели. Самые большие эмоции на тот момент.

– Самое яркое нефутбольное событие за последний год.

– Рождение дочери. Это самое яркое событие всей жизни. Долго к этому шли, готовились.

– А футбольное?

– Наверное, выход с «Краснодаром» в 1/8 финала Лиги Европы. Исторический момент – и для клуба, и для меня.

– Какая у вас цель на ближайшие год-два? В сборной, в клубе.

– Не заглядываю так далеко. Сейчас самое важное – это попасть в окончательный список сборной на Кубок конфедерации и не просто на нем сыграть, а добиться максимальных успехов.

«НЕОДНОЗНАЧНЫЙ СЕЗОН»

– Как в целом оцените сезон? С одной стороны, снова еврокубки, а, с другой, концовка выдалась нервная.

– Да, неоднозначный сезон. Могли выжать из него больше. Но в финальной стадии чемпионата случились несколько совершенно необязательных очковых потерь. Слава богу, получилось попасть в Лигу Европы. Но можно было закончить все раньше и лучше.

– Показалось, что кубковое поражение от «Урала» после того, как «Краснодар» вел 3:0, подкосило команду.

– Не знаю. Нас подкосил и «Оренбург», и «Анжи». При всем уважение к этим командам, если мы хотим бороться за высокие места, дома должны их обыгрывать. А что касается «Урала», то, может быть, случилась потеря концентрации. Подумали, что дело сделано. А «Урал» – молодцы, проявили характер. Что ж, это будет для нас уроком.

– Есть мнение, что «Краснодар» форсировал подготовку, рассчитывая далеко пройти и в Кубке России, и в Лиге Европы.

– Мне тяжело судить, с чем связаны неудачные игры в конце сезона. Сейчас, повторюсь, все мысли о Кубке конфедераций. К клубной теме лучше вернуться после отпуска, когда команда соберется перед началом сезона, чтобы исправить ошибки.

– Говорят, прошедший чемпионат стал самым слабым за последние семь-восемь лет. Что думаете?

– Если говорить об интриге, то, наверное, да. В предыдущие годы до последнего тура было непонятно, кто станет чемпионом. В этот раз «Спартак» уверенно решил задачу. Но при этом со всеми командами второй восьмерки РФПЛ не стало легче играть. Все могут создать трудности.