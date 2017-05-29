Дмитрий Кудряшов: Желаю Дуродоле удачи, но в субботу его расстрою
Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал о своей подготовке к поединку с Оланреваджу Дуродолой, от которого он потерпел единственное поражение в карьере.
– Драйв после нашего первого боя сохранился. Достаточно посмотреть мой послужной список. Это единственное мое поражение. Мне естественно хочется за него расквитаться. Бой пройдет в родных краях. Думаю, это окажет дополнительную поддержку.
Для меня это большое событие и большая радость, что реванш состоится. Я детально разобрал и осознал ситуацию после поражения. Я готов к бою.
– Вы провели только
два боя за 18 месяцев. Нет ли ощущение, что нужно было выходить чаще?
– Все это время я тренировался. Провел бы я десять боев или два – никак не повлияет на то, что сейчас я готов к реваншу.
– Как прошла
подготовка?
– В этот раз она была очень длинная. Прошла в два этапа. Я доволен.
– Насколько часто
возникало желание взять реванш за эти полтора года?
– Не скажу, что я просыпался с этой мыслью. У меня одно поражение в карьере и я хочу его отквитать.
– Что ты
почувствовал, когда ты узнал, что бой состоится?
– Я был инициатором этого боя. Андрей Рябинский поддержал эту идею. Когда договорились о боя, я испытал радость. Мое желание исполнилось.
– Местом проведения
выбран Ростов-на-Дону. Твое лично желание?
– Да. Промоутеры его одобрили. Ростов – хорошее место для боя. Там любят единоборства. Есть боксерские традиции. Думаю, такой большой вечер бокса город заслужил.
– Как вы
настраиваетесь на предстоящий бой? Особенный
подход?
– Для основной массы, наверняка, это сложно. Ты уже проиграл этому человеку, а тебе предстоит еще один бой. Я сознаю причины того поражения. Я по-мужски хочу взять реванш и расквитаться. Ситуация, которая произошла, мотивирует меня.
– Что именно в первом
бою пошло не так?
– Я не люблю оправдания. Я проиграл. Все это видели. Сейчас второй бой. Тем интереснее будет его смотреть второй бой, чтобы узнать, что я могу предложить.
– А что вы можете
предложить?
– Свои удары, умение доминировать. И я думаю, что Дуродола – тот боксер, который сможет сделать поединок красочным. Он не будет меня бояться, он меня уже победил. Поэтому наш бой украсит вечер.
– У вас был период,
когда вы тренировались в США. Многие говорят, что только подготовка поднимает
уровень за счет качества спарринг-партнеров. Вы это ощутили?
– Конечно. Много раз там бывал. Спарринговал с Латифом Кайоде. Но не место красит человека. Я спарринговал с Денисом Лебедевым и Юри Каленга. Наверное, нет разницы спарринговал бы я с ними в Америке или здесь.
– Несколько слов,
которые вы хотели сказать сопернику.
– Я ко всем боксерам отношусь с уважением. Хочу пожелать Дуродоле удачи и хорошего времени в России. И думаю, что немного расстрою его в субботу. Хочу извиниться за то, что произошло.