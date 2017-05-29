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Дмитрий Кудряшов: Желаю Дуродоле удачи, но в субботу его расстрою

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Кудряшов
Дмитрий КудряшовФото: «Мир бокса»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал о своей подготовке к поединку с Оланреваджу Дуродолой, от которого он потерпел единственное поражение в карьере.

– Драйв после нашего первого боя сохранился. Достаточно посмотреть мой послужной список. Это единственное мое поражение. Мне естественно хочется за него расквитаться. Бой пройдет в родных краях. Думаю, это окажет дополнительную поддержку.

Для меня это большое событие и большая радость, что реванш состоится. Я детально разобрал и осознал ситуацию после поражения. Я готов к бою.

– Вы провели только два боя за 18 месяцев. Нет ли ощущение, что нужно было выходить чаще?
– Все это время я тренировался.  Провел бы я десять боев или два – никак не повлияет на то, что сейчас я готов к реваншу.

– Как прошла подготовка?
– В этот раз она была очень длинная. Прошла в два этапа. Я доволен.

– Насколько часто возникало желание взять реванш за эти полтора года?
– Не скажу, что я просыпался с этой мыслью. У меня одно поражение в карьере и я хочу его отквитать.

– Что ты почувствовал, когда ты узнал, что бой состоится?
– Я был инициатором этого боя. Андрей Рябинский поддержал эту идею. Когда договорились о боя, я испытал радость. Мое желание исполнилось.

– Местом проведения выбран Ростов-на-Дону. Твое лично желание?
– Да. Промоутеры его одобрили. Ростов – хорошее место для боя. Там любят единоборства. Есть боксерские традиции. Думаю, такой большой вечер бокса город заслужил.

– Как вы настраиваетесь на предстоящий бой? Особенный подход?
– Для основной массы, наверняка, это сложно. Ты уже проиграл этому человеку, а тебе предстоит еще один бой. Я сознаю причины того поражения. Я по-мужски хочу взять реванш и расквитаться. Ситуация, которая произошла, мотивирует меня.

– Что именно в первом бою пошло не так?
– Я не люблю оправдания. Я проиграл. Все это видели. Сейчас второй бой. Тем интереснее будет его смотреть второй бой, чтобы узнать, что я могу предложить.

– А что вы можете предложить?
– Свои удары, умение доминировать. И я думаю, что Дуродола – тот боксер, который сможет сделать поединок красочным. Он не будет меня бояться, он меня уже победил. Поэтому наш бой украсит вечер.

– У вас был период, когда вы тренировались в США. Многие говорят, что только подготовка поднимает уровень за счет качества спарринг-партнеров. Вы это ощутили?
– Конечно. Много раз там бывал. Спарринговал с Латифом Кайоде. Но не место красит человека. Я спарринговал с Денисом Лебедевым и Юри Каленга. Наверное, нет разницы спарринговал бы я с ними в Америке или здесь.

– Несколько слов, которые вы хотели сказать сопернику.
– Я ко всем боксерам отношусь с уважением. Хочу пожелать Дуродоле удачи и хорошего времени в России. И думаю, что немного расстрою его в субботу. Хочу извиниться за то, что произошло.

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