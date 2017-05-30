Андрей Рябинский: Меня заменит Корнилов, но я продолжу финансировать бокс

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский на пресс-конференции, посвященной бою Дмитрий Кудряшов – Олареваджу Дуродола рассказал о своем будущем в боксе, оценил шансы россиянина и рассказал о планах других своих подопечных.

БУДУ КЕМ-ТО ВРОДЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

– Четыре года назад вы ворвались в мир бокса в России. Оцените эти годы, и расскажите какие планы на будущее. Как изменилась индустрия бокса за это время? Планируете ли вы больше боев за границей?

– В России индустрии бокса нет. Нет бизнеса и телеканалов, которые за это платят. Этот спорт держится на конкретных людях. Не только на мне. Есть еще несколько ребят. Я очень рад и слава богу, что они есть.

Они делают это за свои деньги и себе в убыток. Они делаю это просто, чтобы развивать этот вид спорта. Это единственный путь развития профессионального бокса в России. К сожалению.

Что касается известности в Москве и за рубежом. Чтобы быть известным за рубежом, нужно чаще боксировать, чаще там появляться и продвигать себя с точки зрения пиара. Мы точно будем это делать. Мы точно будем больше проводить боев за рубежом.

Эти четыре года нужны были для того, чтобы определить команду, определить стоящих боксеров, с которыми мы будем работать. Все сложилось, мы можем идти дальше. Плюс, у меня есть основной бизнес, никак не связанный с боксом, на котором я зарабатываю. Бокс – это скорее хобби.

И со временем я будут больше времени уделяться основному бизнесу, а мои функции будет выполнять Вадим Корнилов. Вести проекты за рубежом. Я продолжу финансировать, но тратить больше времени не смогу. Проведем несколько боев, и дальше уже будете задавать вопросы не мне.

– Можете пояснить, какая роль будет у вас, и какая у Корнилова?

– Вадим Корнилов будет директором. Я буду кем-то вроде председателя совета директоров. У Вадима будет много технической работы, переговоров и так далее. Стратегию мы будем определять вместе с ним. Я по-прежнему буду поддерживать боксеров. Просто я не могу себе позволить сидеть на двух местах.

КУДРЯШОВ ПЕРЕОСМЫСЛИЛ БОКС И СЕБЯ

Дмитрий Кудряшов и Андрей Рябинский Фото: «Мир бокса»

– Почему бой Дмитрия Кудряшова с Оланреваджу Дуродолой пройдет именно в Ростове-на-Дону?

– Мы проводим мероприятие в разных городах. Ростов-на-Дону – прекрасный город. Дима из тех краев родом, у него много там поклонников. Прекрасный вариант сделать бой там.

– Почему именно Дуродола, как проходили переговоры, чего ожидаете от боя?

– Я очень переживаю за Диму, потому что это принципиальная тема. Я ему обещал этот реванш. Делать это было непросто, но получилось. Все что я мог, я сделал. Теперь его работа.

– То есть даже не загадываете, как сложится бой?

– Не загадываю, хотя понимаю, что будет непросто. Они оба – боксеры бьющие. И кто попадет первым?

– В чем Дмитрий прибавил по сравнению с первым боем?

– У него принципиальное переосмысление бокса и себя самого. Это поражение во много пошло ему на пользу, потому что, когда ты выходишь на ринг и соперник практически от первого пропущенного удара, это развивает чувство безнаказанности.

Это был хороший бой. Поставил его на место. Мозги включил, сразу стала понятно, что нужно прибавлять в ногах, в тактике…

– Почему за 18 месяцев Дмитрий провел только два боя? Не получилось договориться или другие причины?

– Где-то не договорились. Где-то «охотились» за Дуродолой. Но дело не в количестве боев. Дело в том, куда попадает боксер по итогам боя. Сейчас Дима Кудряшов очень высоко котируется. Фактически если все будет нормально по этому бою, он поднимается к титульному бою. И это то, что мы хотели. Чтобы попасть на вершину не нужно драться в подворотне.

ДО ТИТУЛЬНОГО БОЯ ПОТРЕБУЕТСЯ ГОД

– После первого боя допинг-проба Дуродолы дала положительный результат. Это учитывалось при организации повторного боя?

– Нет. Допинг-контроль будет. Но осуществлять его будет не РУСАДА. История такова: тестирование в первом бою проводило РУСАДА. За период, когда они провели текст и когда результаты были опубликованы, мировое сообщество успело дискредитировать РУСАДА. Поэтому WBC сказал, что раз у вас такая ситуация, мы не может принимать эти результаты как достоверные.

Их можно понять. Но получается, что Дима пострадал. В ином случае этот поединок был бы аннулирован. Невезение. Бывает.

– Когда планируете вывести Кудряшова на полноценный титульный бой?

– Думаю, что потребуется еще год. Один-три боя. В зависимости от того, как пойдет. Но давайте дождемся этого боя. Дуродола – заряженный и опасный парень.

– Как думаете, состоится ли бой Конора Макгрегора и Флойда Мэйвезера?

– Я думаю, да.

– Вам он интересен?

– Нет.

­– Почему?

– Люди просто зарабатывают деньги. И это прекрасно. Пусть это делают. Я не против, чтобы на это смотрели и еще платили деньги. Но лично мне это не интересно.

КОВАЛЕВ – УОРД – КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ГРЯЗНОГО СУДЕЙСТВА

Андре Уорд и Сергей Ковалев Фото: Gettyimages.ru

– Вам понравился бой Энтони Джошуа и Владимира Кличко?

– Очень. Интересный, прекрасный и захватывающий бой. Давно таких боев не было в тяжелом весе.

– На чьей стороне ваши симпатии были?

– Я немного по-другому отношусь к боксу. Болею за красивый бокс. Я никогда не буду что-то подтасовывать. От этого очень страдает спорт, начинает умирать. Если бы я на этом зарабатывал, у меня были бы другие интересы. Но я не зарабатываю. Если наш боксер проиграл – проиграл, выиграл – выиграл. Нужно любить бокс такой, какой он есть. В его чистоте. Без ерунды и манипуляций, без взяток, без денег.

Я приводил в пример бой Ковалев – Уорд. Он останется в анналах истории как типичный пример грязного судейства, над которым смеется весь мир. Зачем Уорду такое чемпионство?

– Что ждете от реванша боя Ковалев – Уорд?

– Буду очень болеть за Серегу. Бой проходит в США против американца и все судьи – американцы. Они отдают бой своему. Классика. Значит, надо выигрывать более уверенно. Желательно нокаутом.

– Получится?

– Он заряжен. Может.

– А от поединка Головкина с Альваресом что ждете?

– Победы Головкина. Являюсь большим его поклонникам. Считаю, что это будет один из самых красивых боев. Оба – очень классные боксеры. И Альварес – супербоец.

ХОЧУ, ЧТОБЫ ДРОЗД ВЕРНУЛСЯ

– Какие планируете бои для Эдуарда Трояновского и Дениса Лебедева?

– Про Трояновского рассказывать не буду. Все в разработке. Сейчас для нас понятна ситуация на лето. В июле в Екатеринбурге Лебедев (с Марком Флэнаганом). И что-то будет на осень.

– Григорий Дрозд завершил карьеру?

– Я не готов сказать. Он сам должен сказать. У него серьезная травма спины. Нужно очень длительное восстановление. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся. Его бой с Влодарчиком – один из лучших боев в истории российского бокса.

– Дмитрий Бивол провел поединок в США. Будет еще один бой. Есть ли к нему интерес в США? И является ли он обязательным претендентом на титул регулярного чемпиона мира, которым владеет Натан Клеверли?

– Нет. Сейчас у него официальный бой. Интерес к Биволу есть. Это наш боксер и мы его активно ведем. То, что он боксирует в США – хорошо. Хотелось бы, чтобы побольше наших боксеров проводили бои там. К сожалению, в России профессиональный бокс находится на таком уровне, что нужно, чтобы его кто-то поддерживал. Когда есть человек, который принимает решение поддержать этот вид спорта. Никакого бизнеса индустрии в этом нет. Если мы закроемся, нашим боксерам ничего не останется кроме как ехать в Америку.

– Планируете посетить его бой с Седриком Агнью 17 июня?

– Если будет возможность, обязательно это сделаю. Для Бивола это очень ответственный бой. Во-первых, с точки зрения внимания телеканалов. Во-вторых, с точки зрения дальнейшего продвижения по рейтингам. Бивол – очень классный боксер и я за него очень болею. Мы о нем еще много услышим и увидим в качестве чемпиона.