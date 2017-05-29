Все уйдут, а он останется. Почему Акинфеев заслуженно первый номер сборной

Корреспондент «Советского спорта» - о двух главных «почему» четвертого дня подготовки сборной России в Австрии.

ПОЧЕМУ АКИНФЕЕВ АБСОЛЮТНЫЙ НОМЕР ОДИН?

Пока мы с вами в ночь с воскресенья на понедельник тихо и мирно спали, переворачиваясь на любимый бок, Игорь Акинфеев прибыл в расположение сборной России. Чтобы утром уверенным шагом выйти на тренировку. Учитывая поздний час, надо понимать, что, закончив необходимые лечебные процедуры на травмированной пятке, он первым же рейсом отправился в Австрию. Для человека, который последний месяц играл на уколах и про которого даже конкуренты говорят: «лучший», это, согласитесь, похвально.

Но то, что Игорь – космического уровня профессионал, давно никто не оспаривает. После двух порванных «крестов» вернуться на топ-уровень, хотя бы по меркам России, это подвиг. Кто знает, что такое восстановление от подобных травм, наверняка нервно содрогнется, вспоминая это действо.

Представьте: из-за дня в день по четыре-пять часов ты вынужден делать множество однотипных и монотонных упражнений. Все это временами через боль, через отеки. Конечно, футболистам платят хорошие деньги, в том числе и за это – за травмы, за потерянные часы в спортзале, за операции. Но еще раз: он не просто вернулся на хороший уровень после двух тяжелейших травм на одном и том же колене, но и оба раза сделал это раньше отведенного врачами срока.

Но всех – и это справедливо – не интересуют подвиги невидимого фронта. Кто, когда и что преодолел – не важно. Главное, что он может дать клубу или сборной сейчас. И вы можете делать, что угодно: приводить любую статистику, придумывать новые и новые шутки про антирекорд в Лиги чемпионов, вспоминать ЧМ-2014, но факт останется фактом: Акинфеев - бесспорный номер один в сборной.

Заслуженно ли? На этот вопрос очень легко ответить. У кого больше всех международного опыта из вратарской бригады? У Акинфеева. На втором месте с большим отставанием идет Владимир Габулов. Но он на момент понедельничной тренировки еще даже не присоединился к сборной. Его «Арсенал» только-только решил задачу на сезон.

А кто думает, что, научившись стабильно отражать удар игрока уровня РФПЛ, вратарь легко и непринужденно перестроиться на скорость и силу ударов/подач условных Нани или Роналду, тот – очень счастливый человек. Я тоже хочу видеть радужных пони.

И второй момент: кто за последнее десятилетие был самым стабильным вратарем? Снова Акинфеев. Сменялись фавориты общественности, жаждущей перемен, ярко сверкали, а затем уходили в тень все новые и новые таланты, но неизменным оставалось одно: их всех сравнивали с Акинфеевым. И до сих пор сравнивают.

Помните, как хвалили Лодыгина? Почитайте статьи двух-трехлетней давности о нем на тему: «Вот кто нам действительно нужен в воротах сборной». А спустя два года от этих же авторов была другая риторика: «Зачем «Зенит» держит у себя Лодыгина?». Или как восхищались Крицюком, пробившимся в старт португальской «Браги»? Теперь и эти возгласы поутихли.

Никто не говорит, что Лодыгин или Крицюк – слабые вратари. Нет, они хорошие вратари. Но смотреть надо на дистанции. Когда Беленов,Медведев и другие проведут стабильно год-два на уровне топ-команды РФПЛ, тогда и можно будет о чем-то спорить. В нынешнем сезоне к этому был близок только Лунев, который сверкнув в «Уфе», доказал свой уровень в «Зените». Но он травмировался прямо перед сбором.

А спартаковец Артем Ребров не оставил Черчесову выбора. Голкипер честно сказал, что не отказывается от вызова в сборную, но считает, что для молодого вратаря эта поездка будет полезнее, так как в команде есть неоспоримый номер один – Акинфеев. А у Реброва – семья, дети и он по ним скучает. Получается, что вызвать Реброва Черчесов мог только тогда, когда стал бы считать его однозначным лучшим вратарем страны.

ПОЧЕМУ ЦЕЛЬ ПОБЕДИТЬ НА КК-2017 – АДЕКВАТНАЯ?

Главный тренер сборной непоколебим: сборная России едет на кубок конфедераций за победой. И игроки после открытых тренировок, хотят они того или нет, вынуждены выдерживать генеральную линию. На первый взгляд такие задачи для команды, которую скромный, но организованный Уэльс год назад разорвал в лоскуты, странны и самонадеянны. Но только на первый взгляд.

Потому что за словами о том, что сборная России едет на турнир за победой, на самом деле стоит простая мысль: мы выложимся по максимуму в этом скоротечном турнире, в котором путь до финала составляет всего четыре матча. В турнире, на который одна из двух топ-команд привезет полурезервный состав.

Ни больше, ни меньше. Видеть в этом что-то большее, значит – искать очередной бессмысленный повод покритиковать сборную. Не волнуйтесь, еще успеем. Впереди два товарищеских матча, а затем и первая игра на Кубке Конфедераций – против новозеландцев. Тогда слова и лозунги обретут хоть какую-то почву для споров.

И последнее: есть два способа мотивации. Накрутить, «накачать» человека, чтобы он видел цель во всем, что можно видеть. Либо, наоборот, расслабить его, где-то отпустить контроль, чтобы он сосредотачивался лишь на процессе, не заглядывая далеко вперед. Тренерский штаб сборной, видимо, решил пойти первым путем. Правильно это было или нет – покажет кубок конфедераций.