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Полузащита сделала «Спартак» чемпионом. Рейтинг Ловчева

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полузащита сделала «Спартак» чемпионом. Рейтинг Ловчева
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает рассказывать о сильнейших игроках прошедшего чемпионата России. На очереди пятерка полузащитников, которые, по мнению легендарного тренера, проявили себя наилучшим образом. О вратарях – здесь, о защитниках – здесь.

В этот раз получилось так, что в рейтинге полузащитников три представителя «Спартака». Есть поговорка: «Покажи мне свою полузащиту и я скажу, что у тебя за команда». Так вот, средняя линия стала залогом успеха красно-белых в минувшем сезоне.

1-е место
Денис ГЛУШАКОВ

30 лет («Спартак»)
25 матчей, 8 голов, 3 голевых передачи

Под первым номером у меня идет Глушаков. Мне позвонил один товарищ и спросил: «кого ты считаешь лучшим игроком чемпионата?», я ответил: «Глушакова». Он удивился. Я ему говорю: «а теперь давай посмотрим на вклад в результат команды». Да, у Дениса были ошибки, из-под него Березуцкий забил гол в дерби, в каких-то играх он был не очень свежим.

Но если посмотреть на его игру по чемпионату в целом, то он много сделал для итогового успеха «Спартака», тут вопросов быть не может. Во все времена у красно-белых был капитан, который вел всех за собой, вот Глушаков из таких.

У него хорошее движение, он играет и в опорной зоне, и довольно-таки продуктивно ходит вперед. Достаточно вспомнить его победный гол на последних минутах «Амкару» или мяч в ворота ЦСКА в первом круге, опять же, два гола в игре с «Тереком». Подключения Глушакова, как правило, получаются уместными и неожиданными для защитников. Его голы в конце матчей как раз следствие того, что он подключался вперед, когда оборона соперника уже устала.

2-е место
ФЕРНАНДО

25 лет («Спартак»)
28 матчей, 3 гола, 1 голевая передача

Дальше – Фернандо. Бразилец стал для красно-белых недостающей частью паззла. «Спартаку» не хватало в центре поля игрока, обладающего хорошим пасом, который будет вести игру. Но когда Фернандо только пришел, да еще и с лишним весом, казалось, что привезли какого-то «пивняка».

Потом, по игре все сложилось так, как и должно было быть. Фернандо дал «Спартаку» то, чего не хватало команде: видение поля, длинные переводы справа налево. Рисунок игры у красно-белых сложился только когда появился человек хорошего паса, им и стал бразилец.

3-е место
Кристиан НОБОА

32 года («Ростов»)
26 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи

Мне бы хотелось, чтобы игроки одинаково хорошо смотрелись и в разрушении, и в созидании, но сейчас такое встречается крайне редко. Так вот, Нобоа – это тот человек, которого не хватало «Ростову», когда туда пришел Бердыев со своими игроками. До него в команде не было исполнителя, который помог бы тренеру сложить органичную картину в полузащите.

Нобоа – просто красавец! Он не только мастер стандартов, но и гений последнего паса, ведения игры. Благодаря Кристиану раскрылись не слишком выделявшиеся до того ребята: Полоз, Азмун, да и Бухаров прибавил. Нобоа как клумба, на которой расцвели нападающие «Ростова».

4-е место
Понтус ВЕРНБЛУМ

30 лет (ЦСКА)
27 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи

На четвертом месте я поставлю Вернблума и это удивительно. Я не очень люблю игроков, которые постоянно получают карточки, бьют всех, играют грубо. Но при этом, для ЦСКА Понтус незаменим.

Во-первых, без него защита армейцев вряд ли выглядела такой надежной и пропустила всего 15 мячей. Во-вторых, когда у ЦСКА что-то не получается впереди, Вернблума всегда выдвигают в атаку, и он в таких ситуациях забил за армейцев огромное количество важнейших мячей.

Да, мне не нравится, как он спорит с судьями, возмущается после каждого свистка, но это же накал! Понтус как реостат, который регулирует накал лампочки. Он всегда заряжает команду эмоциями и никому не дает равнодушно относиться к происходящему на поле.

5-е место
Роман ЗОБНИН

23 года («Спартак»)
29 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи

Пятое место я отдаю Роману Зобнину, который прогрессировал весь год. Я увидел это парня, когда Станислав Черчесов выпустил его на поле в матче против «Наполи» и мне понравилось, что он не тушевался, а играл в современный футбол. Брал мяч, двигал его за счет скорости, что очень важно для полузащитника. Нужно не просто отнять и отдать ближнему, а попытаться за счет своего прохода создать преимущество на чужой половине поля, ведь футбол именно в этом и заключается.

Я пока не испытываю подобного восхищения от этого игрока, как тот же Каррера, который называет его одним из лучших. Да, работоспособный, физически одаренный, но полузащитник «Спартака» должен влиять на игру, в том числе забивая голы, а у него это пока нет. Тем более, очень важен второй год, когда наступит испытание медными трубами. В этом сезоне Роман стал незаменимым игроком для красно-белых, без сомнения. Что будет дальше – пока не знаю.

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