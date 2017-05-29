Анастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась Машей

Для победы в первом круге Открытого чемпионата Франции Анастасии Павлюченковой хватило 43 минут. Ее соперница – румынка Патриция Мария Тиг отказалась от продолжения борьбы в начале второго сета, при счете 6:1 и 1:0 в пользу россиянки. Корреспондент «Советского спорта» побеседовала с победительницей после матча.

– Я видела, что она готова не в полную силу, – объясняла свои ощущения после игры Павлюченкова. – То она бежит за мячом, то не бежит, то бьет со всей силы и попадает в линию, то ошибается. В нашем матче не было никакого ритма. К такой игре психологически трудно приспособиться, я не понимала, что происходит – борется соперница или нет. Потом решила не обращать на нее внимания и сконцентрироваться на себе.

– Как оцениваете свою форму?

– Конечно, я рада победе, но по этому матчу трудно о чем-либо судить. Скажу, что довольна, как справилась с этой ситуацией.

– Подготовка к «Ролан Гарросу» прошла успешно?

– Судите сами. Я одержала семь побед на грунте: выиграла турнир в Рабате, потом полетела прямиком в Мадрид, и там мне пришлось играть первый круг уже на следующий день. Это было странно. Проиграла этот стартовый матч в трех сетах, в концовке не хватило лишь пары мячей. В Риме попала на Симону Халеп и провела хороший трехсетовый матч.

– Все говорят о том, что путь к главному трофею у женщин открыт.

– Уже давно говорят, что у нас открытая сетка. С Сереной, конечно, трудно бороться, а в остальном считают, что женский теннис – лотерея. Сейчас нет ни Серены, ни Марии Шараповой, ни Вики Азаренки, зато появилось много молодых и со всеми приходится биться – на фамилии не стоит обращать внимания. Любой может хорошо сыграть и на номер посева ориентироваться не стоит.

– Что можете сказать по поводу того, что Марии Шараповой не дали wild card на «Ролан Гаррос»?

– Вообще, я не люблю комментировать эту тему, но считаю, что она и так отбыла очень большой срок дисквалификации. Наказание серьезное, даже жестокое, куда уж больше наказывать? Но решение принято и что случилось, то случилось.

– Вам трудно будет представить Марию, играющую в квалификации на «Уимблдоне»?

– Да, трудно, но с другой стороны я всегда восхищалась Машей, ее характером. Считаю, с нее надо брать пример. Такой характер еще поискать надо. Мне она очень импонирует. Считаю, что в сложившейся ситуации ее решение играть квалификационный турнир к «Уимблдону» – правильно решение. Будет еще круче, если она пройдет его и хорошо сыграет в основной сетке. Я восхищаюсь ее решением.