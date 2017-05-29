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Сергей Гуренко: Аленичев был главным конкурентом Тотти

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Гуренко: Аленичев был главным конкурентом Тотти
Фото: Gettyimages.ru

Экс-игрок «Ромы» Сергей Гуренко дал откровенное интервью о завершившем карьеру игрока Франческо Тотти, своем пребывании в стане римского клуба, отношениях с Фабио Капелло и о конкуренции между Аленичевым и Тотти.

Я ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО МОГ ВЫСКАЗАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ТОТТИ

– Каковы были Ваши впечатления от работы с Франческо Тотти?
– Это был легендарный игрок. Думаю, такие игроки – в «Роме» уж точно – появятся не скоро. Может быть, с моей стороны будет громко сказано, но он отдал всю сознательную жизнь «Роме». Причем он ведь сначала был болельщиком этого клуба и только потом стал играть за команду.

Для меня это грустная новость. И я рад, что мне посчастливилось играть с ним в одной команде.

– Тотти был не только капитаном, но и душой команды, его любили все. Расскажите о ваших личных с ним отношениях…
– Действительно, он пользовался невероятным авторитетом. Никогда ни перед кем не заискивал или кому-то помогал как-то глобально. Он себя вел очень уверенно, но при этом никогда не кичился своим положением. Настоящий лидер команды.

ФРАНЧЕСКО ИМЕЛ ПРАВО НА ОШИБКУ, МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЭТОМУ ОН СТАЛ ВЕЛИКИМ

– Можете вспомнить эпизод с Тотти, связанный с Вами?
– Самый, наверное, смешной эпизод был на подготовительных сборах. Мы пошли в прессинг, а Тотти играл не очень. В итоге мы проворонили атаку соперника и чуть не пропустили гол.

Ну и я ему высказал свои претензии, на что он заулыбался. Для него это была обычная товарищеская игра. Он вышел спокойно на поле, особо не напрягался, а тут какой-то прессинг. Нескольких футболистов шокировало то, что какой-то выскочка из Белоруссии «напихал» Тотти, до меня ему слово никто не мог сказать.

Этот эпизод показал, каким он был капитаном, ведь он мог меня поставить на место при всех, а вместо этого воспринял с иронией.

– А вне футбольного поля какой он был?
– Мы часто собирались в римских ресторанах. Душевные посиделки, после хороших матчей. Все цивильно, культурно. Он мог отпустить какую-нибудь шутку, но так… по-доброму.

На тот момент он дружил с Венсаном Канделой, они были близкими товарищами. Наверное, и сейчас сохранили отношения.

А в целом он вел довольно затворнический образ жизни. Рестораны он тоже старался избегать, потому что люди реально ему не давали прохода. Я думаю, что ему и сейчас живется не сладко, потому что обилие внимания его явно тяготит.

– Как у него складывались отношения с тренером?
– На первых порах у него были непростые отношения с Капелло. Основной принцип Фабио – это железная дисциплина, и для него не существовало авторитетов.

А Тотти – больше сторонник индивидуальных подготовок. Он знал, как ему надо готовиться, большую часть времени он занимался со своим физиотерапевтом, сам выстраивал себе программу, как лучше подойти к матчу.

Затем отношения наладились, стало присутствовать взаимопонимание между ним и Капелло.

– Каким он был партнером по команде, можете вспомнить вашу с ним яркую игру?
– Тотти имел право на ошибку, он мог 5-6 раз ошибиться. Но мы, его партнеры, знали, что на седьмой раз он отдаст голевую передачу, или будет выход один на один.

У него было право на ошибку, но это право надо заслужить. И он его заслужил. Своей игрой, своим отношением к футболу. Но игроки именно такого плана, такого уровня, как Тотти, становятся великими игроками именно потому, что имеют это самое право на ошибку.

ТЯЖЕЛО БЫЛО КОНКУРИРОВАТЬ С ЧЕМПИОНАМИ МИРА

– Для Вас время, проведенное в «Роме» – это опыт или же потеря игровой практики?
– Конкуренция была сумасшедшая. Чемпионы мира играли в команде и на моей позиции в частности. Однозначно могу сказать, что лично я ни о чем не жалею, я играл в великой команде, с великими футболистами, и сам факт, что я прикоснулся к этой истории – делает меня счастливым.

Даже в наше время собрать клуб, где было бы столько чемпионов мира в команде, на мой взгляд нереально. Играть в команде с такими мастерами, поверьте, дорогого стоит.

А то, что я мало играл… Ну представьте себе, как можно выиграть конкуренцию у Кафу или того же Канделы? Оба чемпионы мира. Кафу вообще был капитаном сборной Бразилии. Для меня главным было то, что меня уважали, и я максимально работал, тренировался с первоклассными спарринг-партнерами.

– Решение уйти в аренду в Сарагосу было ваше или клуба?
– Мое. Я понимал, что годы идут, а играю я мало, поэтому это было исключительно моим решением. И если первый год меня Капелло не отпускал, то потом он уже перестал со мной сражаться.

Он всегда мне повторял: «Сергей, потерпи еще год, твое время придет, не спеши…». Но я не тот человек, кто будет ждать, мне хотелось играть здесь и сейчас.

АЛЕНИЧЕВ МОГ СЫГРАТЬ НА ЛЮБОЙ ПОЗИЦИИ, НЕ ТОЛЬКО НА МЕСТЕ ТОТТИ

– Помимо Вас из стран бывшего СССР играл только Дмитрий Аленичев. Как Вам игралось с ним? И как игралось ему с Тотти?
– Дима, получается, был прямым конкурентом Франческо, это если говорить о позициях на поле. Я приехал, а Дима через полгода уехал в «Перуджу». Но мы вместе с ним проходили сборы. Он мне помог адаптироваться в коллективе, да и вообще к итальянцам. За что я ему безмерно благодарен.

А по игре… Ну мы с Димой выполняли вместе все упражнения, он мне всегда подсказывал что и как. Вообще мне везло с этим: в «Роме» был Аленичев, в «Сарагосе» – Влад Радимов, в «Парме» был массажист русский (смеется), поэтому с нашими ребятами частенько пересекался в зарубежных клубах.

– Вы сказали, что Аленичев был прямым конкурентом Тотти. На что Дмитрий надеялся, когда приходил в «Рому»? Выбить его из основного состава?
– Я думаю, что Дима мог много позиций закрыть. Мог не только сыграть на позиции Тотти. Но если говорить о его главных качествах как футболиста, то, конечно, это тот игрок, на месте которого играл Франческо. И тут волей-неволей они являлись конкурентами.

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