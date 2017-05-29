Эх, нам бы Кузю в КХЛ! Топ-5 игроков, за которых надо бороться перед ОИ-2018

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о ключевых хоккеистах сборной России, которых хотелось бы заманить в КХЛ ради Олимпиады.

Победа, как известно, куется в тылу. А сборная России перед ОИ-2018 – в клубах КХЛ. Вот такой расклад на сегодня. И пока НХЛ не дала задний ход, рассчитывать в Корее приходится только на игроков нашего чемпионата.

Руководители ФХР уже заявляли, что сделают все возможное, чтобы пополнить сборную за счет хоккеистов НХЛ, оказавшихся сейчас без контракта. А также постараются хотя бы на один сезон удержать дома игроков КХЛ, которые пять же именно сейчас находятся на распутье – не податься на завоевание заокеанской лиги?

Вот пятерка игроков, способных реально усилить сборную России на Олимпиаде. А заодно блеснуть и в наших клубах в следующем сезоне.

1. Роман Любимов

24-летний форвард провел турнир в «Филадельфии». И не сказать, что дебют в НХЛ получился удачным – всего 47 матчей за основной состав. Скажем прямо, Роман явно промахнулся с командой.

Сейчас же он может вернуться в ЦСКА, где его прекрасно помнят и готовы обсудить условия нового договора. Есть интерес к Любимову и со стороны сборной России.

Да, он так и не сыграл на ЧМ-2017. Хотя до конца был одним из кандидатов на место в команде.

Главный тренер нашей команды Олег Знарок, потратив последнюю дозаявку на Валерия Ничушкина, признался, что выбирал до самого конца не между Ничушкиным и Капризовым, а между Валерием и Романом. И выбор дался ему с большим трудом.

2. Владислав Гавриков

21-летний защитник сейчас как раз подумывает – а не податься ли в «Колумбус», который не скрывает своей заинтересованности в россиянине.

Но на другой чаше весов – Олимпиада. Владислав даже с участием в Играх игроков НХЛ, скорее всего, попадал бы в основной состав. А уж без них он станет одним из ключевых игроков обороны в нашей команде.

И что разве через год Гавриков станет для НХЛ менее желаем? Напротив, еще более матерым, но не менее перспективным. А олимпийская медаль – это навсегда. Да и хорошие деньги за лишний сезон в КХЛ (СКА или «Локомотив») не помешают.

3. Дмитрий Орлов

25-летний защитник никогда не скрывал, что связывает свою будущую карьеру с НХЛ. Именно поэтому он год назад отверг предложение ЦСКА.

Однако за океаном Дмитрию не спешат предлагать долгосрочный контракт. А вот в сборной России – он очень нужное, почти необходимое звено.

Так почему бы всего на один год не изменить своим принципам – ради участия в Олимпийских играх? Тем более, что интерес со стороны того же ЦСКА и воспитаннику Новокузнецка не остыл.

4. Илья Ковальчук

Кто-то скажет – а нужен ли нашей молодой и задорной ныне сборной 34-летний ветеран?

Скажу честно, еще недавно я был уверен, что Илья вернется в НХЛ при любых обстоятельствах. Но вот член Совета директоров СКА Александр Медведев дал понять, что у питерского клуба и бронзового призера ОИ-2002 есть повод поговорить о новом контракте…

И если Ковальчук сам заявит о том, что хочет сыграть на Олимпиаде в Корее и ради этого готов остаться в России – я за его участие в сборной!

Потому что на мой взгляд, в третьем периоде полуфинального матча с канадцами на ЧМ-2017 нам в составе не хватило именно вот такой харизматичной и уверенной в себе фигуры. Которая могла бы встряхнуть и россиян на лавке, и соперника – на льду.

5. Евгений Кузнецов

Конечно, этот трансфер – из области фантастики. Даже с учетом того, что у 25-летнего форварда закончился контракт с «Вашингтоном».

Но чем черт не шутит? Сам Кузнецов не раз говорил, что вернется в КХЛ, если только приличных предложений из НХЛ у него вообще не будет. О равных шансах в его выборе между двумя лигами речь в принципе не идет.

Но с другой стороны, когда Евгений приезжает из НХЛ хотя бы даже не в Россию, а в расположение нашей сборной за рубежом… У него в каждом интервью прорывается некая тоска по Родине. И особенно – по российскому юмору!

Про НХЛ же челябинский нападающий говорит так: «Ну кто я там? Кто меня там будет слушать?»

Эх, а мы бы с удовольствием послушали, искрометные интервью Жени из олимпийского Пхенчана…