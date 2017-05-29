Константин Кравчук: Поддерживаем друг друга на «Ролан Гаррос» с нашими ребятами

Российский теннисист Константин Кравчук сотворил мини-сенсацию, обыграв в первом круге «Ролан Гаррос» Федерико Дельбониса (6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Сразу после матча он поделился своими впечатлениями от победы с корреспондентом «Советского спорта».

– Конечно, большое облегчение, что уложился в три сета, тем более в такую жару. Это вообще моя первая победа в основе на турнирах «Большого шлема».

– Интересно получается, игроки неделями осваивают грунт, чтобы лучше подготовиться к Открытому чемпионату Франции, вы приезжаете сюда, имея за плечами единственный матч на земле, и с ходу обыгрываете латиноамериканца, для которого это покрытие родное.

– Все так, сыграл один матч в Чимкенте, проиграл в двух сетах и прилетел сюда. Мало играю на грунте, потому что не очень его люблю. Хотя корты «Ролан Гаррос» мне нравятся. При такой жаркой погоде мяч отскакивает быстрее обычного, что мне на руку. Когда идет дождь, грунт становится более вязким и в таких условиях мне гораздо сложнее.

– Чем вы сегодня особенно довольны в своей игре?

– Тем, что использовал свои шансы и ни разу за три сета не отдал свою подачу.

– На очереди Марин Чилич. Что знаете о нем?

– Да, игрок из топ-10, буду биться за каждый мяч и наслаждаться игрой. Мы с ним встречались на Кубке Кремля, там сыграли трехсетовик. Еще раньше, когда он только начинал, мне удалось его обыграть на «фьючерсах». Но это давно было, посмотрим, как сложится на этот раз.

– Какие ощущения от турнира?

– «Большой шлем» не может не нравиться. К тому же, здесь на играет много наших ребят. Никогда такого не было – семь человек в основной сетке. Андрей Рублев тоже попал в основу, бился сегодня до конца, но в пятой партии проиграл 7:9, немного не хватило. Мы все друг друга поддерживаем, желаем удачи.

– Вас кто-то прилетел поддержать?

– Жена только сегодня прилетела и на матче не была. Дочь дома с моей мамой осталась. Она больше времени с бабушкой проводит, чем со мной.

– С собой ее не берете?

– Она долго на одном месте не сидит – активная очень. Мама говорит, что вся в меня. Поэтому ей высидеть целый матч на трибуне было бы трудно. Сейчас повзрослела, ей уже пять, может будем чаще брать.

– К ракетке не примеривалась?

– Мой спонсор прислал ей детскую ракетку, она очень обрадовалась и целый день махала ей, потом забыла. Ее только моя ракетка интересует, открывает сумку, достает и возится с ней.

– Теннисистка растет?

– Она вообще творческая девочка, любит рисовать. Мне многие советуют научить ее, но посмотрим что, она сама выберет.