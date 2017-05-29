Екатерина Александрова: Кто кормит семью? Получается, что я

К россиянке Екатерине Александровой, победившей в трудном трехсетовом матче чешку Катерину Синякову (6:4, 2:6, 6:2), пробиться было не так просто. Стоило россиянке прийти на интервью, как ее сразу плотным кольцом окружили чешские журналисты. Катя не растерялась, а очень даже запросто, на свободном чешском с ними пообщалась. Потом дошла очередь и до родной прессы.

– Где вы по-чешски говорить научились?

– Я уже одиннадцать лет живу в Праге. Переехали туда из–за хороших условий для тренировок.

– Из Челябинска сразу в Прагу? Без залета в Москву?

– Залетели, я полтора года жила в Москве и тренировалась при РГУФКе, потом папа решил заявить меня на детский турнир в Прагу. Мы купили билеты поехали туда всей семьей. Нам очень понравилось: по сравнению с Москвой очень тихо, спокойно и много кортов для тренировок. Для нас было просто шоком, что столько кортов может быть в одном месте. Папа решил, что это то, что нам нужно.

– Вы там одна или с семьей?

– После того, как мы решили, что Чехия – это отличная теннисная база, папа продал дом в Челябинске, машины, бизнес и перевез нас всех туда.

– Сколько вас в семье?

– Когда уезжали сестре было три года, теперь есть и брат. У нас квартира в 20 минутах от Праги.

– Папа – тренер?

– Папа – теннисный фанат, он все про теннис читает и за всем следит. Он может все время говорить про теннис, смотреть теннис и думать про теннис. Абсолютно все про теннис знает, даже больше меня.

– Чешского гражданства вам не предлагали?

– Нет, пока не предлагали. У меня же российский паспорт, российский флаг, я люблю Россию, как родину, но конечно, с чешским паспортом будет гораздо удобней передвигаться по миру.

– Родители нашли работу?

– Мама с детьми занимается, папа со мной все время ездит...

– Выходит, ты – кормилица семьи?

– Да, можно и так сказать: «основная кормилица» (смеется).

– Первые впечатления от тенниса?

– Когда мне было лет 5–6, мы с родителями поехали в отпуск в Испанию и в один из дней мама с папой играли в теннис. Я никогда такой игры не видела и захотела попробовать. Меня стали отговаривать: «Катя, это трудно, у тебя ничего не получится». Я стала еще больше просить, пока мне не уступили. И вот когда мне, наконец, досталась ракетка, я почувствовала полный восторг и была самым счастливым ребенком на свете. Когда приехали домой в Челябинск, папа купил мне ракетку и записал в теннисную секцию.

– Что помогло выиграть сегодняшний трудный матч против чешки?

– В начале матча очень волновалась, слышала даже, как стучит сердце – все–таки Большой Шлем, но по ходу матча удалось себя успокоить. В третьем сете после того, как сделала брейк, соперница уже особо не сопротивлялась. Главным стало удержать свою подачу и не делать глупых ошибок, что у меня вполне получилось.

– Цели на год?

– В прошлом сезоне цель была – попасть в «сто», не хватило чуть–чуть, по итогам сезона стояла №109, в этом – первый «полтинник».